Države s najvećom kvalitetom života na svijetu: Što mislite na kojem je mjestu Hrvatska?

Prema izvješćima, kvaliteta života u zemljama OECD-a značajno se poboljšala tijekom posljednjeg desetljeća. Visok raspoloživi dohodak, visoka stopa zaposlenosti i snažni sustavi socijalne sigurnosti pokazatelji su da neka zemlja ima visoku kvalitetu života. Broj indeksa kvalitete života predstavlja ukupnu procjenu životnih uvjeta u nekoj zemlji na temelju više čimbenika poput kupovne moći, sigurnosti, troškova života, zdravstvene skrbi, prometa, onečišćenja i klime. Što je indeks viši, to se smatra da su životni uvjeti u toj državi kvalitetniji i povoljniji za stanovnike
30. Izrael.
Indeks kvalitete života (2026): 167,7
| Foto: 123RF
29. Irska.
Indeks kvalitete života (2026): 167,7
| Foto: Pixabay
28. Portugal.
Indeks kvalitete života (2026): 169,5
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
27. Francuska.
Indeks kvalitete života (2026): 169,8
| Foto: Carlos Sanchez Pereyra
26. Kanada.
Indeks kvalitete života (2026): 172,0
| Foto: Shannon Vanraes
25. Belgija.
Indeks kvalitete života (2026): 175,2
| Foto: IAKOV FILIMONOV
24. Češka.
Indeks kvalitete života (2026): 175,3
| Foto: Canva
23. Ujedinjeni Arapski Emirati.
Indeks kvalitete života (2026): 175,5
| Foto: Wikimedia
22. Ujedinjeno Kraljevstvo.
Indeks kvalitete života (2026): 175,9
| Foto: 123RF
21. Hrvatska.
Indeks kvalitete života (2026): 176,6
| Foto: 123RF
20. Litva.
Indeks kvalitete života (2026): 178,2
| Foto: Irina Belcikova
19. Slovenija.
Indeks kvalitete života (2026): 181,5
| Foto: Roman Slavik
18. Katar.
Indeks kvalitete života (2026): 182,7
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
16. Španjolska.
Indeks kvalitete života (2026): 185,8
| Foto: Canva
17. Japan.
Indeks kvalitete života (2026): 185,6
| Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)
15. Sjedinjene Američke Države.
Indeks kvalitete života (2026): 186,0
| Foto: Walter G Arce Sr Grindstone Media Group/Purple Planet Drones
14. Novi Zeland.
Indeks kvalitete života (2026): 188,5
| Foto: Wikipedia
13. Švedska.
Indeks kvalitete života (2026): 189,3
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. Australija.
Indeks kvalitete života (2026): 189,6
| Foto: 123RF
11. Estonija.
Indeks kvalitete života (2026): 190,7
| Foto: Alexander Welscher/DPA
10. Norveška.
Indeks kvalitete života (2026): 195,4
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. Island.
Indeks kvalitete života (2026): 195,8
| Foto: Canva
8. Njemačka.
Indeks kvalitete života (2026): 196,3
| Foto: Canva
7. Austrija.
Indeks kvalitete života (2026): 199,8
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Finska.
Indeks kvalitete života (2026): 204,4
| Foto: Alexander Kuznetsov/REUTERS
5. Švicarska.
Indeks kvalitete života (2026): 206,2
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Oman.
Indeks kvalitete života (2026): 207,6
| Foto: Thinkstock
3. Luksemburg.
Indeks kvalitete života (2026): 211,9
| Foto: Ryhor Bruyeu
2. Danska.
Indeks kvalitete života (2026): 212,2
| Foto: Dreamstime
1. Nizozemska.
Indeks kvalitete života (2026): 213,6. Izvori: (Numbeo) (VisualCapitalist)
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija