Države s najvećom kvalitetom života na svijetu: Što mislite na kojem je mjestu Hrvatska?

Prema izvješćima, kvaliteta života u zemljama OECD-a značajno se poboljšala tijekom posljednjeg desetljeća. Visok raspoloživi dohodak, visoka stopa zaposlenosti i snažni sustavi socijalne sigurnosti pokazatelji su da neka zemlja ima visoku kvalitetu života. Broj indeksa kvalitete života predstavlja ukupnu procjenu životnih uvjeta u nekoj zemlji na temelju više čimbenika poput kupovne moći, sigurnosti, troškova života, zdravstvene skrbi, prometa, onečišćenja i klime. Što je indeks viši, to se smatra da su životni uvjeti u toj državi kvalitetniji i povoljniji za stanovnike
Flag of State of Israel, white-blue with Star of David, Magen Da
30. Izrael. Indeks kvalitete života (2026): 167,7 | Foto: 123RF
