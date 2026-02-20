Države s najviše praznika: Što mislite, je li i Hrvatska na listi?

Javni praznici otkrivaju kulturu, religijsku raznolikost i povijesne prekretnice zemlje. Neke zemlje naglašavaju vjerske obrede, dok druge obilježavaju neovisnost, sezonske festivale ili kulturnu baštinu
RUMUNJSKA: 15 DANA Rumunjska obilježava pravoslavne kršćanske praznike poput Uskrsa i Božića, uz bogate tradicije, obiteljska okupljanja i zajedničke proslave. Nacionalni dan 1. prosinca prati se paradama i vatrometom, dok Martisor 1. ožujka pozdravlja proljeće crveno-bijelim simbolima radosti.
LITVA: 15 DANA Litavci slave katoličke praznike poput Svih svetih i Velike Gospe. Dva Dana neovisnosti i tradicionalna proslava Joninės (srednjovjekovni festival ljeta) pokazuju ljubav prema folkloru i slobodi.
PAKISTAN: 15 DANA Od proslave Eida do Dana Pakistana i Dana Quaid-e-Azama, zemlja spaja islamsku vjeru s nacionalnim ponosom. Vjerska promatranja često uključuju zajedničku radost i raskošna obiteljska okupljanja.
TANZANIJA: 16 DANA Tanzanija slavi i kršćanske i muslimanske praznike. Dan neovisnosti i Dan unije označavaju nacionalnu povijest, dok Eid i Božić ujedinjuju raznoliku populaciju. Postoji čak i Dan poljoprivrednika, Nane Nane Day!
TAJLAND: 16 DANA Tajland obilježava Songkran (Nova godina) kao nacionalnu vodenicu borbu. Kraljevski rođendani, budistički praznici i Loy Krathong (plutajuće svjetiljke) čine kalendar šarenim i živopisnim.
TAJVAN: 16 DANA Tajvan slavi Lunar New Year, Festival zmajevih čamaca i Festival sredine jeseni s velikim entuzijazmom. Nacionalni dan u listopadu je velika svečanost. Mješavina kineskih i tajvanskih tradicija s modernim duhom čini praznike živopisnim i značajnim.
MAROKO: 16 DANA Marokanski praznici uglavnom su islamski, poput Eid al-Fitra, Eid al-Adhe i rođendana proroka. Nacionalni dani poput Dana prijestolja i Dana Zelene marša dodaju kombinaciju pobožnosti i domoljublja.
MONGOLIJA: 16 DANA Mongolija slavi Naadam, festival hrvanja, streličarstva i jahanja konja. Tsagaan Sar (Lunarna Nova godina) donosi obiteljske gozbe i tradicije. Utjecaji budizma i tradicionalnog šamanizma reflektiraju nomadsko naslijeđe zemlje i duboku povezanost s prirodom.
KAZAHSTAN: 16 DANA Kazahstan odaje počast i sovjetskoj prošlosti i muslimanskim tradicijama. Nowruz (proljetni festival) je vrhunac, dok Dan ustava i Dan neovisnosti odražavaju nacionalni ponos. Dodajte Eid i Dan pobjede i dobivate raznolik i bogat kalendar.
JAPAN: 16 DANA Japanska Zlatna tjedna u svibnju je legendarna – niz praznika savršen za putovanja. Ostali omiljeni praznici uključuju Novu godinu (Shogatsu), Dan punoljetnosti i Obon, kada se duhovi predaka vraćaju kući.
INDONEZIJA: 16 DANA S šest službenih religija, indonezijski praznici uključuju Eid, Nyepi (Dan tišine), Božić i Waisak (Buddhin rođendan). Svaka važna vjera ima svoje vrijeme, stvarajući mozaik duhovnih i kulturnih proslava.
ISLAND: 16 DANA Islanđani vole produžene vikende i često odlaze u prirodu. Praznici poput Þjóðhátíðardagurinn (Nacionalni dan) i drugi vjerski i državni praznici su mirni, savršeni za posjete vrućim izvorima, planinarenje i obiteljska druženja.
ARGENTINA: 16 DANA Od tanga do revolucije, argentinski praznici odražavaju nacionalni duh. Dan neovisnosti, Dan Malvina i katolički praznici obilježavaju kalendar. Također, mnogi uzimaju slobodan dan za nogometne finale, čak i neformalno.
HONG KONG: 17 DANA Hong Kong spaja istok i zapad, slaveći Lunar New Year, Ching Ming i Buddha’s Birthday, zajedno s Božićem i Uskrsom. Mješavina kineskih tradicija i kolonijalne baštine čini festivalski kalendar fascinantnim.
TRINIDAD I TOBAGO: 18 DANA Trinidad i Tobago je karnevalska prijestolnica s legendarnom predkorizmenom zabavom. Također slavi hinduističke, muslimanske i kršćanske praznike, čineći ga jednim od najraznovrsnijih religijskih kalendara u Karibima.
ISTOČNI TIMOR: 18 DANA Kao pretežno katolička zemlja, Istočni Timor slavi velike kršćanske praznike poput Božića, Uskrsa i Svete sedmice, kao i Dan neovisnosti. Islamski praznici poput Eid al-Fitra također su priznati, što odražava religijsku raznolikost zemlje.
FILIPINI: 18 DANA Duboko katolička nacija, Filipini obilježavaju Svetu sedmicu, Božić i brojne svetkovine svetaca. Tu su i Dan neovisnosti, Ninoy Aquino Day i Eid al-Fitr.
KOLOMBIJA: 18 DANA Kolumbija njeguje katoličke tradicije, osobito Semana Santa (Svetu sedmicu). Karneval u Barranquilli je nezaobilazan. Zemlja također obilježava rad, neovisnost i jednakost, pokazujući svoju živopisnu dušu i snažnu vjeru.
MALEZIJA: 18 DANA Multikulturna Malezija slavi Eid, Kinesku novu godinu, Deepavali i Božić. Dodajte regionalne praznike i kraljev rođendan, i dobivate jedan od najsvečanijih javnih kalendara u jugoistočnoj Aziji.
LIBANON: 19 DANA Raznolika populacija Libanona osigurava bogat miks praznika, s muslimanskim, kršćanskim i druza festivalskim danima. Od Eida do Uskrsa, kalendar odražava jedinstvo u različitosti unatoč složenoj povijesti zemlje.
MAKAO: 20 DANA Spajajući portugalsku i kinesku kulturu, praznici Makaa uključuju Lunar New Year, Feast of the Immaculate Conception i Buddha’s Birthday. Kladionice su legalne, ali slobodan dan je gotovo svet.
ČILE: 20 DANA Čileanci vole Fiestas Patrias, rujanski festival s rodeom i empanadama. Zemlja također obilježava katoličke praznike, praznike rada i Dan autohtonih naroda, nudeći kombinaciju kulture, vjere i domoljublja.
LIHTENŠTAJN: 20 DANA Ova mala alpska zemlja voli svoje praznike. Nacionalni dan 15. kolovoza slavi se vatrometom i vinom. S jakim katoličkim korijenima, obilježava vjerske praznike poput Uznesenja i Svih svetih u mirnom okruženju.
INDIJA: 21 DAN Raznolika i demokratska, Indija slavi sve od Diwalija i Holija do Eida, Božića i regionalnih novogodišnjih proslava. Praznici se razlikuju po državama, što znači da je netko uvijek na odmoru. To je živahna, neprekidna karusel kultura i religije.
KAMBODŽA: 21 DAN Najveći događaj Kambodže je Khmer Nova godina, trodnevna nacionalna vodenica borba. Drugi praznici poput Pchum Ben (Dan predaka) i Bon Om Touk (Vodenica festival) miješaju budističke rituale s radosnim javnim proslavama.
BANGLADEŠ: 22 DANA Od Eida do Durga Puje do bengalske Nove godine (Pohela Boishakh), Bangladeš kombinira islamske, hinduističke i svjetovne praznike. Bogata kulturna baština osigurava da gotovo svaki mjesec ima nešto svečano, uključujući Dan neovisnosti i Dan pobjede.
ŠRI LANKA: 25 DANA Kalendar praznika Šri Lanke prati pun mjesec, dajući mjesečne Poya dane. Dodajte Sinhala i Tamil Novu godinu, Vesak (Buddhin rođendan) te miks kršćanskih i muslimanskih praznika i ovo otočno utočište je stalno u proslavi.
MJANMAR: 25 DANA S 25 državnih praznika, Mjanmar slavi budističke festivale poput Thingyan (Novogodišnji vodenica festival) s nacionalnim vodenim borbama. Dani punog mjeseca, povezani s lunarnim kalendarom, donose česte pauze ispunjene posjetama hramovima i obiteljskim okupljanjima.
IRAN: 26 DANA Iranski praznici mješavina su islamskih običaja i drevne perzijske kulture. Nowruz, perzijska Nova godina, obilježava proljeće obiteljskim gozbama i izletima u prirodu. Vjerski događaji poput Ashure i Eida su ozbiljni, ali grandiozni, puni značenja i tradicije.
NEPAL: 35 DANA Nepal vodi s nevjerojatnih 35 državnih praznika! Proslave poput Dashaian i Tihara osvjetljavaju kalendar, duboko ukorijenjene u hinduističkoj tradiciji. Također poštuje festivale budizma, islama i kršćanstva, stvarajući duhovni i kulturni mozaik svečanosti.
