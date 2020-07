Njegovo se stanje nastavilo pogor\u0161avati. Hitno je bio preba\u010den u bolnicu Johns Hopkins u Baltimoreu, gdje su ga lije\u010dnici stavili u induciranu komu. Ve\u0107inu\u00a0bolesnika s korona virusom koji su bili na respiratorima su bili stavili u induciranu komu. Lije\u010dnici nisu bili sigurni kako je Ahmad kao sporta\u0161 s jako dobrim zdravljem do\u0161ao u takvo stanje.

<p>Kad se Ahmad Ayyad (40) iz Washingtona, probudio, bio je bijesan. Nije znao gdje se nalazi ni koliko je vremena prošlo kada je posljednji put nahranio svog psa. Kada je pogledao sebe nije se mogao prepoznati. Sportaš koji je jednom imao isklesane mišiće i zapanjujući izgled i snagu sada je izgledao kao druga osoba.</p><p>- Probudio sam se i pogledao ruke, noge i mišiće. Malo sam se uplašio. Pitao sam se gdje su nestale moje - rekao je Ahmad koji je prebolio korona virus. Liječnici su ga na 25 dana stavili u induciranu komu kako bi mu spasili život. </p><p>Prošlo je malo više od dva mjeseca i on se još oporavlja. Ponekad još ostane bez daha, a i dalje se bori s oštećenjima koja su kao posljedica nastala na plućima i srcu.<br/> <br/> - Jako me brine što ljudi olako shvaćaju ovaj virus. Ja sam dobio ovaj virus i preživio, ali i dalje sam uplašen - ispričao je.</p><p>Sve je počelo kada je počeo osjećati jaku slabosti. Jedan tjedan je samo počeo osjećati umor dok je hodao stepenicama, dok je kuhao, razgovarao kao i dok je vozio. Onda je počeo kašljati i kihati. Na kraju je dobio groznicu, potpuno izgubio energiju i apetit i jako teško je disao. </p><p>Ayyad je mislio da ima gripu. Jedan prijatelj mu je savjetovao da ode u bolnicu i da se testira. Njegove sumnje su bile potvrđene jer je Ahmad bio pozitivan na gripu i koronavirus. To je bilo sredinom ožujka ove godine. </p><p>Njegovo se stanje nastavilo pogoršavati. Hitno je bio prebačen u bolnicu Johns Hopkins u Baltimoreu, gdje su ga liječnici stavili u induciranu komu. Većinu bolesnika s korona virusom koji su bili na respiratorima su bili stavili u induciranu komu. Liječnici nisu bili sigurni kako je Ahmad kao sportaš s jako dobrim zdravljem došao u takvo stanje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Bilo je izuzetno emotivno. Znao sam da ću biti u ovom potpuno sam. Tada sam nazvao prijatelja i rekao mu da pokupi mog psa. I to je bilo to. Nisam znao što dolazi. Nisam znao je li ovo posljednji put da razgovaram s njim. Nisam znao hoću li umrijeti - ispričao je Ahmad koji ne zna točno gdje se zarazio virusom. Tjedan dana prije nego što je počeo pokazivati simptome, bio je na trodnevnom putovanju na Floridi pa pretpostavlja da se tamo i zarazio.</p><h2>Oporavak</h2><p>Nakon gotovo mjesec dana bez čvrste hrane, Ahmad je ponovno morao naučiti kako gutati.</p><p> - Bio je to umak od jabuke. Bio sam tako sretan. Osjećao sam se tako zadovoljavajuće prije nego što sam shvatio da sam zaboravio kako gutati. To sam morao opet naučiti iznova. Ali, uspio sam - rekao je.</p><p>Osim gutanja, u početku nije mogao ni razgovarati ni hodati. Ali, nije se obeshrabrio. Ahmad je svakog dana pokušavao nešto novo. Iz bolnice je izašao lakši za čak 30 kilograma. Ali, svakodnevno, malo po malo, vraćao je svoju težinu i mišiće. </p><p>Ahmad se sada gotovo vratio u normalu. Vratio se boksu, svakodnevno trenira, igra košarku i nada se da će uskoro trčati i maratone, ali je i dalje zabrinut za virus i ljude koji ga olako shvaćaju.</p><p>- Nosite masku. Nemojte se okupljati u velikim grupama. Pazite na sebe i ljude oko sebe. Shvatite virus ozbiljno. On vas može ubiti, čak i ako mislite da ste zdravi i imuni na njega - poručio je Ahmad, a prenosi <a href="https://us.cnn.com/2020/06/30/health/coronavirus-athlete-covid-19-ahmad-ayyad-john-hopkins-trnd/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p>