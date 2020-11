Dubinsko čišćenje hladnjaka je važno raditi svakih par mjeseci

Hladnjak služi za čuvanje naše hrane, zato ga je važno održavati čistim i primijeniti dubinsko čišćenje svaka tri do šest mjeseci. Ovo su jednostavni koraci kako postići blistavi i lijepo organiziran hladnjak

<p>Prvo ispraznite svu hranu iz hladnjaka. Bakterije se mogu brzo razmnožavati na sobnoj temperaturi, tako da mliječne proizvode, meso i drugu hranu koja se mora držati u hladnjaku stavite u prijenosni frižider. Dubinsko čišćenje hladnjaka dobro je napraviti prije tjedne kupovine hrane kada će u hladnjaku biti manje hrane.</p><p>Namirnice kojima je prošao rok bacite.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Operite police i ladice</h2><p>Izvadite ladicu s dna hladnjaka i izvadite sve police koje se mogu ukloniti. Ako ne znate kako ih izvaditi, provjerite priručnik koji ste dobili s frižiderom kako biste točno znali kako to učiniti, a da ništa ne oštetite.</p><p>Zatim temeljito operite police i ladicu tekućinom za pranje posuđa i vrućom vodom. Ako su police od stakla, najbolje je da ih prvo pustite da dosegnu sobnu temperaturu kako biste smanjili rizik od razbijanja u vrlo vrućoj vodi.</p><p>Čačkalicom uklonite ostatke hrane koji su se skupili na spoju između površine police i okvira police. Isperite police čistom vodom, a zatim ih ostavite da se prirodno osuše ili ih obrišite čistom kuhinjskom krpom.</p><h2>Obrišite unutrašnjost i vanjsku površinu</h2><p>Sada skrenite pozornost na unutrašnjost samog hladnjaka. Izbjegavajte koristiti vruću vodu jer to može povisiti temperaturu hladnjaka, a to može odgoditi vraćanje kvarljive hrane. Umjesto toga, koristite hladnu vodu.</p><p>Obratite pozornost na utore na bočnim stranama unutrašnjosti hladnjaka na kojima stoje police, jer mogu biti žarišna mjesta za prljavštinu. Štapići za čišćenje ušiju dobri su za uklanjanje stare hrane iz njih. Unutrašnjost hladnjaka temeljito osušite papirnatim ručnicima ili čistom kuhinjskom krpom.</p><p>Vanjsku površinu hladnjaka posebno ručku i okvir vrata temeljito obrišite pamučnom kuhinjskom krpom koju ste umočili u hladnu vodu, piše<a href="https://www.housebeautiful.com/uk/lifestyle/cleaning/a32985576/how-clean-is-your-fridge/"> House Beautiful</a>.</p>