Top savjeti kako se svidjeti šefu

Promijenite lošu interakciju sa šefovima i napredujte prezentirajući se kao ravopravni poslovni partner. Ne dopustite da vas smatraju neznalicom nego pitajte pravo pitanje

<p>- Umjesto da tražite mišljenje o novoj ideji ili projektu, upitajte svojeg šefa ili šeficu - za savjet. Tako ne samo da ćete ih zaintrigirati, nego će vas oni početi drugačije promatrati - tvrdi <strong>Robert Cialdini</strong>, profesor psihologije i marketinga na Sveučičlištu Arizona i autor knjige “Prenagovaranje”.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><br/> <br/> Objašnjava da će sugovornik, kad ga upitate za mišljenje, uvijek odstupiti pola koraka unatrag ne bi li se malo odmaknuo, razmislio i pronašao odgovor na postavljeno pitanje. Kod traženja savjeta dolazi do obrnute situacije, stoga, ako želite privući šefovu pozornost, ne libite se zamoliti nekoga da vam pomogne.</p><p><br/> <br/> - Istraživanja su pokazala da traženje savjeta uzrokuje da se osoba, odnosno sugovornik primakne prema vama pola koraka, u psihičkom smislu, jer ste ih tom molbom automatski stavili u poziciju partnerskog, suradničkog, kooperativnog stanja svijesti - kaže Cialdini.</p><p>Osim toga, kad nekoga zamolite da vam da savjet, u njihovim ćete očima postati sposobniji nego kad samo šutite, najvjerojatnije zbog toga jer im dajete na važnosti, a oni se onda osjećaju vrlo pametno i obrazovano te odgovorom imaju prilike iskazati svoju kompetenciju i, još važnije, kreativnost.</p><p><br/> <br/> Naravno, to ne znači da šefa pitate za savjet baš o svemu, poput “Jesam li dobro naslovio mail za moju majku?”, ali općenito ako ga planirate što misli o vašem projektu ili nečemu na čemu trenutačno radite, pokušajte ga ovom suptilnom metodom “dobiti na svoju stranu”.<br/> <br/> - A kojeg ćete boljeg suradnika u projektu imati od vlastita šefa ili šefice? - zaključuje profesor Robert Cialdini.</p><h2>Otvorite svoje srce i pričajte bez straha</h2><p>Iako vam se ravnopravan pristup nadređenima čini neprikladan, on u njima može izazvati poštovanje i odobravanje vaših postupaka, a tako izravan pristup možda će ih potaknuti da vam daju još poneki - iskreni životni savjet.</p><p>Možda ste od onih ljudi koji nikad ništa ne pitaju kolege ili šefove zbog straha od kritiziranja. No i kad ste prisiljeni progovoriti, tada je jedino važno kako se postavite - podređeno ili ravnopravno prema sugovorniku.</p>