'Duga kosa je neuredna, a ako si 'debela' - nema hlača!'

Proljetni trendovi već su nam se uvukli u online košarice i ormare kroz nove krpice, frizure i šminku - a sve to vrlo lako pronalazimo uz nekoliko klikova na svojim mobitelima ili u 'điru' po shopping centru.

Dostupno nam je sve - savjeti, članci, fotke i videi, pa nam ostaju samo slatke muke, a to je odlučiti što je od svega toga za nas. No kako su to žene činile prije gotovo 60 godina, kad internet nije bio niti u mašti običnog čovjeka, ni mobiteli produžetak ruke?

Žene su savjete tražile kod prijateljice na kavi, kod krojačice ili u butiku, a razne su korisne savjete mogle pročitati i u modnim časopisima, kao što je bio "Svijet". Kako se odjenuti u koje doba dana, kako se našminkati, što skuhati, kako nešto sašiti... samo su neki od savjeta koje su mogle pronaći u popularnom časopisu. Uz članke sa savjetima koji su korak po korak objašnjavale ženama određeni proces ili u detalje 'pročešljale' modnu temu, čitateljice su mogle i izravno postaviti pitanje modnim urednicima, te dobiti personalizirani savjet.

Tako je jedna maturantica pitala koji kroj treba izabrati za svoju maturalnu haljinu, a druga žena je pitala kako da najbolji iskoristi svoj materijal s kockastim uzorkom. Svaka je uz odgovor dobila i ilustraciju, kako ne bi bilo zabune oko dizajna. Mnoštvo žena u to vrijeme je šivalo vlastitu odjeću, a bile su i spretne s pletenjem, pa su pod rubrikom 'Očica, kukica, vunica' mogle saznati kako isplesti određeni modni komad sebi ili svom djetetu.

Foto: Časopis Svijet

No, savjeti za odijevanje 1965. nisu štedjeli žene, niti se izražavali onako kako danas smatramo pogodnim. Brutalno iskreni autori možda bi vas dočekali nespremne, ali vam svakako ne bi dopustili da na ulicu izađete u nečemu što ne priliči vašoj figuri.

Autor članka 'Zaboravite na taštinu' podijelio je žene u skupine, kako bi im lakše prenio znanje o odijevanju i odabiru odjeće, jer kako kaže, 'nije se teško odjenuti, ali se teško dobro odjenuti'.

Čitateljice je podijelio na visoke, srednje i niske, a potom svaku skupinu u tri podskupine - 'mršavu', 'debelu' i 'normalnu':

Foto: Časopis Svijet

'Zaboravite na svaku taštinu, odmjeravajući dobre i loše strane vaše figure. Ako ste bili iskreni sami prema sebi neće vam biti teško da se poslužite našim savjetima koji će vam sigurno pomoći u odabiranju garderobe'.

Članak je započeo s 'visokom mršavom, čiji tip odjeće je izrazito sportski, kao i boje - pa bi takva žena trebala nositi sivu, smeđu, bež i modru. Visoka i mršava može nositi veliki kockasti uzorak i velike šare, ali nipošto okomite uzorke, koji bi ju još više izdužili.

"Visokoj ženi ne odgovara torbica odviše malih dimenzija, pa makar da je trenutačno i vrlo moderna. Male, 'poštanske' torbice, ma koliko bile dražesne, na izrazito visokoj ženi djelovat će groteskno i smiješno, na isti način na koji bi djelovala velika torbica o bok sitne niske žene".

Ženama u kategoriji 'niska normalna', piše "Svijet", pristaje sve: "Ona jedino mora pripaziti na boju svojih očiju, lica i kose, da bi mogla između boja i linija odabrati ono što joj najbolje pristaje."

Foto: Časopis Svijet

Nižim, punijim ženama autor savjetuje da nose zagasite boje poput sive, modre, zelene i crvene zagasitih nijansi: "Uzorak tkanja ne smije biti krupan, a najbolje će joj pristajati odjeća na kojoj uzorak teče u okomitim nizovima kao i odjeća s prugama. Kroj - isključivo princes, suknja ravnog kroja, a rukavi nikad 3/4... Nikada u struku rezane haljine, nikakvi pojasevi, osobito ne široki. Hlače - nikako."

Žene, kad su pročitale sve o svojoj građi, te što im preporučuju, a što ne, mogle su naučiti i 'što i kada odjenuti'.

- Na primjer, očito nećete izabrati brokatnu haljinu da biste otišli na večeru u jedan prosječno doba lokal, ali će ona zato biti prikladna za noćni lokal gdje se pleše. Haljinu od baršuna ili laganog vunenog materijala ostavite za kazalište. Večernja odjeća mora biti popraćena poludugim bijelim rukavicama i torbicom bez ručki. Nemojte se zabuniti i uz ovakav tip odjeće obuti kožnate cipele. Dolaze u obzir samo one od laka, antilopa i čipke...- objašnjavaju stručnjaci.

Foto: Časopis Svijet

Danas se nikako ne bismo složili s odjevnom kombinacijom za dočekivanje gostiju, jer, papuče su strogo zabranjene.

“Nemojte se zabuniti pa goste dočekati u papučama, pa bile one i najdražesnije. Goste se dočekuje u cipelama."

Kad ste riješili modnu kombinaciju i utvrdili što ćete odjenuti za posao, izlazak, ili doček gostiju kod kuće, na red je došla frizura. Za one koje nisu imale vremena ili mogućnosti otići kod frizera, ostala je ista opcija kao i danas - vlastita spretnost i ruke. No, zaboravite na razne rotirajuće četke, figara i pegle, '65. su žene frizure kod kuće radile češljem i viklerima. Danas lako utipkate tutorijal na društvene mreže, a kako "Svijet" kaže, u to doba sve je najlakše bilo objasniti crtežom. Nije ni čudo što nam je danas često pitanje 'Hoćeš da ti nacrtam?'.

Foto: Časopis Svijet

“Nema dana da nam barem jedna od vas, drage čitateljice, ne napiše pismo, pitajući kako bi sama mogla načiniti ovakvu ili onakvu frizuru... Donosimo 21 sliku raznih modernih frizura i ispod svake od njih male crteže na kojima se točno vidi kako treba naviti kosu. Dakle, prije nego što se prihvatite posla, spremite navijače, štipaljke i četku za kosu".

Iako se autoru za to vrijeme crteži čine jasni, danas ipak ne bi bili dovoljni za objašnjenje.

- Vi koji imate kosu što seže malo preko ramena, moći ćete s lakoćom počešljati ove frizure, a naravno i onu visoko podignutu. Žene s izrazito dugom kosom prisiljene su da nose samo frizure s podignutom kosom, jer će jedino tada uredno izgledati... - piše autor, iako bi se s tim danas malo koja žena složila.

Časopis je ponudio i crtež s objašnjenjem iscrtavanja usana olovkom za usne, koji je primjenjiv i danas, a postao je ponovno hit prije nekoliko godina. Evo kako su ženama iscrtavanje usana objasnili 1965. godine:

Ako mažete usta, ne smijete zaboraviti na to da ih je bolje ne namazati, nego to učiniti neuredno i nestručno. Dakle, pošto ste dobro promotrili vaša usta prihvatite se posla. (Prije stavljanja ruža i izvlačenja crte uz rub, usnice moraju biti sasvim suhe, a dobro ih je i lagano napudrati, jer će ruž bolje prionuti i teže se skidati). Najprije specijalnom olovkom izvucite rub usnica, ali pazite da crta bude što tanja i da ne krivuda. Zatim stavite ruž. Pri izboru ruža nemojte zaboraviti da svijetli tonovi 'povećavaju' usta, a tamni 'smanjuju'.

Foto: Časopis Svijet

Tanke usnice, kako kažu autori, treba vizualno proširiti olovkom, a velika punašna usta možete smanjiti. Danas, uz razne filere i standarde ljepote koji veličaju velike usnice malo tko razmišlja o smanjenju, no zanimljivo je vidjeti kako su beauty stručnjaci razmišljali prije 60-ak godina.

Nakon mnoštva ‘beauty’ savjeta, žene su mogle pročitati i recepte, kao i male savjete za svakodnevni život. Kao i ove godine, na red je došlo i proljetno čišćenje, ili kako su u “Svijetu” istaknuli, ‘Veliko spremanje stana’. Nakon nekoliko savjeta kako očistiti pojedini dio stana, mogle su uživati u onome što i danas obožavamo, a to su recepti. Uz klasična jela poput variva od kelja, marinirane ribe ili juhe od vrganja, mogle su pronaći i neke koje danas rijetko viđamo, kao što su pohana janjetina, janjeća prsa nadjevena povrćem, puding od tvrdog sira, omlet s pekmezom, mozak s kaparima... Uz danas bizarne recepte, žene su dobile u dvotjedni raspored jelovnika za svaki dan, te što kuhati za ručak i večeru do izlaska novog broja “Svijeta”. To bi nam i danas svakako odlično poslužilo!