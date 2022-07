Dvadesete godine uvele su u žensku modu jednostavnost, nikad viđenu do tog vremena

Početkom dvadesetih godina prošloga stoljeća rat je imao nepovratan učinak na društvo, kulturu i modu. Pojavljuju se novi stilovi koji prije nisu bili viđeni u ženskoj garderobi.

- Razvoj praktičnije, modernije ženske garderobe bio je glavni trend početkom dvadesetih. Posljedica je to progresivnog pojednostavljivanja odijevanja, a kako je desetljeće išlo naprijed, postiže se odbacivanje formalnosti i višestrukih slojeva, u korist udobnosti i lakšeg, prirodnijeg odijevanja - napisala je povjesničarka mode Jayne Shrimpton u 'Fashion in the 1920's', piše Fashion history.

Ova jednostavnost stvorila je popularni cjevasti izgled haljina, koje su sada bile ravne i bez korzeta i naglaska na struk, naziva 'la Garçonne' koji je dominirao većim dijelom desetljeća.

Haljine su ujedno bile poznate kao 'flapper', a kroj je bio ravna linija koja je lagano padala nit tijelo.

Coco Chanel utjecala je na popularizaciju ovog stila te postala popularna dizajnerica poznata u čitavom svijetu.

Tijekom dvadesetih godina linija struka je bila niža od onoga prirodnog, time su haljine bile mekše i manje naglašavale silueti. Ovo je bio način odustajanja od korzeta i općenito načina odijevanja koji je ženu predstavljao kao ukras odjeven u niz slojeva.

Dnevne i večernje haljine bila su slične forme, no ukrasi su bili različiti. Večernje su imale niz aplikacija, nerijetko perle, perje i slične elemente.

Među detaljima isticale su se i trake za glavu, na kratkoj kosi.

Frizure su se promijenile, žene su krenule kratiti kosu, prihvatile su moderan, suvremeni izgled.

Od nakita nosile su bisere, koji su i danas simbol elegancije i klasike.

