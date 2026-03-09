Obavijesti

'Dugi brod' iz krčkog Punata opčinio je Roberta Marxa

'Dugi brod' iz krčkog Punata opčinio je Roberta Marxa
DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Čak 23 metra bio je dug brod sagrađen u Hrvatskoj kojim su se 1964. istraživači otisnuli na povijesno putovanje

Kada je 9. ožujka 1964. u ranu zoru iz Rijeke isplovio neobičan brod, već su se sutradan svi mediji u Jugoslaviji raspisali o podvigu njegove posade. Naime, radilo se o 23 metra dugom brodu koji je, po uzoru na vikinške brodove, sagrađen u brodogradilištu "Punat" na otoku Krku. Tim je brodom u ekspediciju "Tragom Vikinga" krenula smiona ekipa koju je vodio mladi američki povjesničar i podmorski arheolog Robert Marx, poznat svjetskoj javnosti po putovanju koje je 1962. poduzeo karavelom "Nina II", krenuvši "tragom Kolumba".

Farmaceut sa znanjem šest jezika 'posuđivao' automobile
NA DANAŠNJI DAN

Farmaceut sa znanjem šest jezika 'posuđivao' automobile

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pred Okružnim sudom u Zagrebu našao se Hugo Kožej iz Sao Paula, a tražio ga je Interpol Austrije, Švicarske i Italije za šest krivičnih djela prijevare
Sunce umjesto benzina: Ma, što li nas to još čeka u budućnosti?
NA DANAŠNJI DAN

Sunce umjesto benzina: Ma, što li nas to još čeka u budućnosti?

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Medijski napisi bili su puni čuđenja nakon što je 1974. godine izveden zanimljiv pokus s automobilom koji pokreće - sunčeva energija. Pokusi su se obavljali u Britaniji
Evo koje darove su muškarci birali 1970. za 8. mart: Od čokolade Nama do tranzistora
NA DANAŠNJI DAN

Evo koje darove su muškarci birali 1970. za 8. mart: Od čokolade Nama do tranzistora

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Muškarcima je kao prigodan poklon predloženo kompletirati čokoladu s pjenušcem, kako bi se ovaj dan ipak prigodno obilježio

