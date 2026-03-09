DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Čak 23 metra bio je dug brod sagrađen u Hrvatskoj kojim su se 1964. istraživači otisnuli na povijesno putovanje
'Dugi brod' iz krčkog Punata opčinio je Roberta Marxa
Kada je 9. ožujka 1964. u ranu zoru iz Rijeke isplovio neobičan brod, već su se sutradan svi mediji u Jugoslaviji raspisali o podvigu njegove posade. Naime, radilo se o 23 metra dugom brodu koji je, po uzoru na vikinške brodove, sagrađen u brodogradilištu "Punat" na otoku Krku. Tim je brodom u ekspediciju "Tragom Vikinga" krenula smiona ekipa koju je vodio mladi američki povjesničar i podmorski arheolog Robert Marx, poznat svjetskoj javnosti po putovanju koje je 1962. poduzeo karavelom "Nina II", krenuvši "tragom Kolumba".
