Radnici danima prije 1. maja ukrašavali tvornice i gradilišta

Nekoliko dana prije 1. maja mnogi radnici su već ukrasili ulaze u tvornice, gradilišta i radilišta na kojima rade, kako bi se dostojno obilježio Praznik rada. Tako su reporteri Večernjaka davne 1972. godine zatekli radnike Hidrotehnike dok su postavljali svoje transparente na gradilištu Zimskog plivališta Mladost u Daničićevoj ulici koji dan uoči 1. svibnja. Taj se praznik tada neradno slavio dva dana, 1. i 2. svibnja.