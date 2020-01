Dugo trpimo: Hrvati se najviše rastaju nakon 25 godina braka

Prema zadnjim dostupnim podacima onima iz 2018. godine (oni za 2019. još nisu obrađeni), u Hrvatskoj je sklopljen 19.921 brak, od toga njih 9931 su građanski brakovi, a 9990 vjerski.

U gradu Zagrebu je 2018. bilo je više građanskih nego vjerskih brakova. Ukupno se vjenčalo 3886 ljudi, od toga je 2027 građanskih, a 1859 vjerskih.

POGLEDAJTE VIDO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U 2018. sklopljen je 19.921 brak što je za 1,9 posto manje nego u 2017. Od ukupno sklopljenih brakova, prvi brak sklopilo je 87,4 posto nevjesta i 87,6 posto ženika. Prosječna starost pri sklapanju prvog braka povećava se i za ženika i za nevjestu. Tako je u 1989. prosječna starost nevjeste pri sklapanju prvog braka iznosila 23,1 godinu, ženika 26,7 godina, dok je u 2018. prosječna starost nevjeste iznosila 28,7 godina, a ženika 31,3 godine - izvijestili su u Državnom zavodu za statistiku (DZS).

- Od ukupnog broja sklopljenih brakova u 2018., vjerski brak sklopilo je 50,1 posto parova, a građanski brak 49,9 posto parova - dodali su.

Sklapanje brakova po županijama

Zagrebačka - 751 građanski, 836 vjerskih

Krapinsko-zagorska - 240 građanskih, 324 vjerska

Sisačko-moslavačka - 464 građanska, 330 vjerskih

Karlovačka - 222 građanska, 267 vjerskih

Varaždinska - 393 građanska, 383 vjerska

Koprivničko-križevačka - 259 građanskih, 223 vjerska

Bjelovarsko-bilogorska - 293 građanska, 253 vjerska

Primorsko-goranska - 739 građanskih, 478 vjerskih

Ličko-senjska - 94 građanska, 91 vjerski

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Virovitičko-podravska - 220 građanskih, 187 vjerskih

Požeško-slavonska - 183 građanska, 234 vjerska

Brodsko-posavska - 411 građanski, 439 vjerskih

Zadarska - 341 građanski, 396 vjerskih

Osječko-baranjska - 744 građanska, 781 vjerski

Šibensko-kninska - 189 građanskih, 246 vjerskih

Vukovarsko-srijemska - 442 građanska, 466 vjerskih

Splitsko-dalmatinska - 890 građanskih, 1.280 vjerskih

Istarska - 489 građanskih, 313 vjerskih

Dubrovačko-neretvanska - 262 građanska, 330 vjerskih

Međimurska - 278 građanskih, 274 vjerskih

Foto: Dreamstime

Kada se radi o spolu, u brak je ušlo 112 muškaraca mlađih od 19 godina, 1968 onih u dobi od 20 do 24 godine, 6356 muškaraca starih između 25 i 29, a najviše njih za brak se odlučilo u dobi od 30 do 39 godina - 8317. Sudbonosno 'Da' izgovorilo je 2616 muškaraca starih od 40 do 59 godina te 552 njih starijih od 60.

Kada se podaci za žene u pitanju, situacija je ovakva: Mlađih od 19 bilo je 502, u dobi od 20 do 24 njih 4021 se udalo, a najviše njih pristalo je na brak u dobi od 25 do 29 godina - 7441. Nešto manje, 5848 udalo se u dobi od 30 do 39 godina, njih 1823 bilo je staro između 40 i 59 godina, a 283 bilo je u dobi od 60 pa nadalje.

Nadalje, Državni zavod za statistiku objavio je i podatke o tome u koji po redu brak su ušli muškarci, a u koji žene.

Muškarci

Prvi - 17.451

Drugi - 2223

Treći i više - 247

Žene

Prvi - 17.418

Drugi - 2276

Treći i više - 227

Udovaca koji su se ponovno vjenčali bilo je 236, a udovica 226.

Foto: Dreamstime

Bilo je, naravno, i razvoda

- U 2018. bilo je 6125 pravomoćno razvedenih brakova. Prosječno trajanje razvedenih brakova jest 14,9 godina. U 43 posto razvedenih brakova nije bilo uzdržavane djece, u 31,2 posto bilo je jedno uzdržavano dijete, a u 25,8 posto razvedenih brakova bilo je dvoje ili više uzdržavane djece - rekli su u DZS-u

- Najviše uzdržavane djece rođene u braku koji se razveo povjereno je na čuvanje i odgoj ženi (82,1 posto). Mužu je povjereno 12 posto, mužu i ženi 5,5 posto, a drugim osobama i ustanovama 0,4 posto djece - dodali su.

Najviše brakova okončano je nakon 25 i više godina - 1078, a najmanje nakon do godine dana veze (113). Zanimljiva je velika razlika u broju razvoda za brakove koji su trajali od jedne do devet godina i onih od 10 do 14. Kod brakova koji su trajali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 godina - broj razvoda se kretao između 200 i 300 po svakoj navedenoj godini.

A tada, u sljedećoj kategoriji onih koji su se razveli nakon 10 do 14 godina, brojka razvoda skače na 1056, to je drugo najkritičnije doba za brak (nakon 25 i više godina). Treće kritično doba je između 15 i 19 godina braka kada se 2018. razvelo 863 ljudi, pa slijedi period od 20 do 24 godine braka kada je razvedeno njih 753.

Foto: Dreamstime

Rođeno je više od 37.000 djece

U 2018. godini rođeno je 37.109 djece, od toga 164 mrtvorođene. Rođeno je 51,6 posto dječaka i 48,4 posto djevojčica. Za usporedbu, 2009. godine na svijet je došlo puno više mališana - njih 44.577 (živorođenih).

- Kao i u prethodnoj godini, tako je i u 2018. najviše bilo prvorođene djece, i to 44 posto, drugorođene 34,4 posto, trećerođene 14 posto te četvrtorođene i višerođene 7,6 posto. Izvan braka rođeno je 7647 živorođene djece, tj. 20,7 posto od ukupnog broja - kažu u Državnom zavodu za statistiku.

- Prosječna starost majke pri prvom porodu u blagom je porastu već dugi niz godina, npr. u 1968. iznosila je 22,8 godina, a u 2018. iznosila je 29,2 godine - dodali su.

Najviše beba na svijet su donijele žene u dobi od 30 do 34 godine, rodile su 12.787 djece. Nešto manje, 10.318 novorođenčadi dobile su žene stare između 25 i 29 godina, a one od 45 i više godina - one su rodile 67 mališana. Djevojke stare od 15 do 19 godina rodile su 875 beba, a bilo je i djevojčica mlađih od 15 godina koje su na svijet donijele troje djece.

Djevojke starosti od 20 do 24 godine rodile su 4813 djece, žene u dobi od 35 do 39 - 6745 beba, a one starosti od 40 do 44 - 1337 beba.

Foto: sauletas

Osvrnuli su se i na broj umrlih

- U 2018. umrlo je 52.706 osoba (49,3 posto muškaraca i 50,7 posto žena), što je za 1,4 posto manje nego u prethodnoj godini. Stopa mortaliteta (umrli na 1000 stanovnika) u 2018. iznosila je 12,9. Muškarci su u prosjeku umirali sa 73,1 godine, a žene s 80,4 godine - izvijestili su.

Kažu da je u 2018. godini, ali i u prethodnim godinama, najviše ljudi umrlo zbog bolesti cirkulacijskog sustava - 38,3 posto muškaraca i 49 posto žena) te od novotvorina (abnormalne nakupine tkiva) - 31,8 posto muškaraca i 22,3 posto žena.

Umrlo je i 157 dojenčadi, a od toga je njih 30,6 posto preminulo u prvom danu života.

Usporedba 2009. i 2018. godine

Sklopljeni brakovi: 2009. - 22,382, 2018. - 19.921

Razvedeni brakovi: 2009. - 5.076, 2018. - 6.125

Živorođeni: 2009. - 44.577, 2018. - 36.945

Mrtvorođeni - 2009. - 177, 2018. - 164

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: