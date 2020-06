'Dva braka su iza mene, a još uvijek nemam sreće u ljubavi'

<h2><strong>Dragi Mevludine,</strong></h2><p>imala sam dva braka. U prvom sam se rastala, u drugom ostala udovica. Iz svakog braka imam po jednog sina, no u životu i ljubavi nikad nisam imala sreće. Zanima me hoće li između mene i gospodina koji je rođen 1962. doći do prave ljubavi. No on je u braku i ne znam kakve simpatije gaji prema meni. Hoće li u moj život ući netko treći ili ću ostati sama? Živim s mlađim sinom koji je osoba s posebnim potrebama, no glazbeno je nadaren. Taj gospodin uči svirati moga sina. Financijska situacija nam je teška, a po završetku školovanja mu je oduzeta mirovina. Borimo se da je dobijemo nazad.</p><p><strong>Šifra: čežnja</strong></p><h2><strong>Odgovor:</strong></h2><p>Uvijek se vežete za pogrešne ljude. Muškarci i ljubav su vam na prvom mjestu, no niste imali sreću u brakovima. Trebali biste poraditi na samopouzdanju. Stalno ste nezadovoljni, osjećate se mizerno, a nema potrebe za time. Pokušajte i sinovima i sebi stvoriti ambijent za bolju budućnost. Sin je s posebnim potrebama, no vi ćete se boriti i na kraju uspjeti dobiti mirovinu. Drugom sinu vidim brak, uspjeh i zadovoljstvo. Za četiri godine vidim da ćete ipak većinu stvari riješiti u svoju korist i biti zadovoljniji nego sad. Nemojte očajavati zbog ljubavi, u idućoj vas godini očekuje pozitivan čovjek s kojim ćete se povremeno viđati. Bit ćete sretni, no brak vam ne vidim.</p><p><strong>Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.</strong></p>