Dva znaka horoskopa za koja je najvjerojatnije da će vas varati

Nitko ne želi izlaziti s partnerom koji vara (ili će varati), pogotovo ako tražite ozbiljnu vezu. Međutim, "varalice" su svugdje oko nas. Otkriti ih možete i na temelju horoskopskih znakova - u nastavku pročitajte tko najviše vara i zašto.

Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Ovnovi su samozadovoljni i ne zanima ih nitko osim njih samih. Češće od drugih uzmu što im "pripada" i iskoriste to na najbolji mogući način. Zato i varaju najviše - čak je 34 posto nevjernih Ovnova.

Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Vara ih oko 17 posto, ostala većina radije će se prikloniti pizzi i ušuškati ispod omiljenog pokrivača nego se baviti nekim novim.

Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Gotovo trećina pripadnika ovog znaka, čak 31 posto su varalice. To je zato što žele ono što žele. A ponekad, ono što žele je bilo tko voljan da ih malo nahvali. Odmah nakon toga - odu.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Nemojte očekivati ​​puno od Raka kada je riječ o varanju. Samo 13 posto njih prevari partnera. Nažalost, te emocionalno nestabilne osobe imaju veću vjerojatnost da će vas ubiti zbog varanja.

Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Više od bilo kojeg drugog horoskopskog znaka, Lavovi su najčešće varalice. Njih čak 36 posto bit će nevjerno zato što misle da su savršeni ljubavnici.

Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Djevice su jedan od najpouzdanijih znakova zodijaka jer samo šest posto njih podlegne iskušenju. To je zato što su previše dosadne, analitične i suzdržane da pronađu savršenu osobu s kojom će se upustiti u avanturu.

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Svo svoje vrijeme Vage posvećuju partneru, tako da će rijetko imati vremena za ikog drugog. Samo 7 posto njih priznaje varanje. To je zato što su zaljubljeni u zaljubljenost i slijepi koliko je njihov odnos zapravo loš.

Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Škorpioni su prirodno sumnjivi, ali nisu prirodni varalice. Samo 9 posto bilo je nevjerno. Umjesto da troše svoje vrijeme na to, oni će pratiti svaki vaš potez. Ako vas uhvate, zažalit ćete.

Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)

Nije da Strijelac neće prevariti, već će to napraviti s nakanom da vas ostavi. Zato njih 23 posto njih priznaje da su šarlatani u vezi.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Tek 11 posto Jaraca vara, a nizak postotak ukazuje na to koliko su lijeni da bi malo "zalutali".

Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Vodenjaci varaju samo u deset posto slučajeva, ali najčešće ne zato što su vjerni već zato što su toliko emocionalno lijeni da ne mogu "brinuti" o nekom novom.

Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

Ribe varaju u 12 posto slučajeva. Ako ih kojim slučajem pitate za to, reći će da to nije varanje jer su - zaljubljeni. Ovi plačljivci će vas uvjeriti i da je to što oni varaju vaša krivnja. Ne padajte na to.



