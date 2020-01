Veliki godišnji horoskop 2020.: Bit će burna Ovnu, Raku, Jarcu

Ovan

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Kako će se razvijati vaša ljubavna priča najviše će ovisiti o tome u kakvoj ste situaciji. Ako ste u lošem braku ili vezi koja vas ne zadovoljava, lako je moguće da se kroz idućih 12 mjeseci kriza produbi i potakne vas da u drugoj polovini godine (osobito u listopadu) donesete odluke koje će biti ključne za vašu budućnost.

Nestabilni i nezdravi odnosi teško će preživjeti ovu godinu, no to će biti samo vaša ulaznica prema novom i boljem životu, tako da nemojte predugo tugovati ako iza sebe ostavite vezu koja vas je energetski potrošila jer vas čeka nešto bolje. U zdravim vezama bit će važno pronaći ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odvajajte vrijeme za obitelj i svoje najbliže. Bit će i prilika za flert, osobito tijekom ljeta, a i jesen će biti vrlo burna, strastvena jer ćete biti osvajački raspoloženi. Ako ste sami, pazite da tijekom iduće godine u svoj život ne prihvatite odnos koji je daleko ispod onoga što uistinu zaslužujete.

Vrijeme za ljubav: U razdoblju od 7. veljače do 5. ožujka Venera u vašem znaku obogatit će vaš intimni život. Proljepšat ćete se, zavoditi, biti sretniji udvoje. Pozitivan aspekt Venere i Marsa u travnju donijet će lijepe i zavodljive ljubavne prilike. To će biti mjesec u kojem biste mogli doživjeti nešto što će vas osjećajno probuditi.

Posao i novac: Ovo bi mogla biti godina krupnih promjena na poslovnom planu, a sve će početi već od početka godine. Donijet ćete neke važne odluke. Ako niste zadovoljni poslom, moguće je da krenete dalje, potražite posao koji će više odražavati vas i vaše mogućnosti. Ne dajte da vas obeshrabre ograničenja ili narušeni odnosi s autoritetima.

Uvijek možete bolje, samo je važno znati što želite i skupiti hrabrosti te se pomaknuti s lošeg mjesta. Krenuti prema boljem. Druga polovina travnja ponudit će vam nove mogućnosti i priliku za rješavanje nekih starih problema. No ono što će krenuti od ljeta i trajati sve do kraja godine bit će vrlo intenzivno i burno, ne samo u poslu, već i na svim ostalim životnim područjima.

Ta silovita energija u vama neumoljivo vas tjera prema naprijed i nema toga što niste spremni učiniti da biste uspjeli. Financijski će godina biti pomalo nestabilna. Bit će uspona i padova, pa bi bilo dobro izbjegavati riskantna ulaganja i više štedjeti.

Vrijeme za posao: Kolovoz će biti vrlo unosan mjesec za vas. Otvaraju vam se nove poslovne i financijske mogućnosti. A krajem godine definitivno svodite račune i zaokružujete godinu. Idete prema boljem životu u svakom smislu, a neki poslovni tereti i odgovornosti će se početi smanjivati.

Zdravlje i forma: Budući da je pred vama godina velikih odgovornosti i temeljitih promjena, dobro je odvajati vrijeme za odmor i razonodu. Pripazite na kosti, zglobove, zube, kralježnicu. Bavite se sportom, držite svoj imunitet pod kontrolom.

Oprez! Najosjetljivija razdoblja u godini bit će siječanj i listopad. Nedostajat će vam energije i strpljenja, no kad prođete kroz sva iskušenja, vidjet ćete da ste nepobjedivi i mnogo snažniji nego što ste mislili da jeste.

Foto: Merlas

Bik

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Pred vama je godina renovacije ljubavnog života i vaših odnosa. Uran je u vašem znaku i s njim pomičete granice, doživljavate iskustva koja nikada prije niste imali prilike proći. Sve je neobično, pomalo i neočekivano, pa može doći do naglih razdvajanja, ali i spajanja.

Jupiter u Jarcu obećava više sretnih prilika. Samci bi sreću mogli pronaći u drugom gradu ili s osobom koja puno putuje ili je pak stranac. Bit će više optimizma i za one koji su u braku i vezi. Moći ćete jasnije vidjeti prednosti svog odnosa, a nedostaci neće toliko dolaziti do izražaja.

Nekima bi 2020. mogla donijeti drugi brak, odnosno poznanstvo i vezu s osobom koja bi mogla završiti ozbiljnom vezom ili brakom. No Uran u vašem znaku traži slobodu i oslobođenje, stoga će neka razdvajanja biti neizbježna, bez obzira radi li se o ljubavi, prijateljstvu ili obitelji. Odluku ćete donijeti naglo, a upravo bi vam to razdvajanje moglo donijeti u život i neke nove prilike za ostvarenje ljubavnog zadovoljstva.

Vrijeme za ljubav: Ožujak bi mogao donijeti novu ljubav, putovanje, poznanstvo s osobom koja će u idućih godinu dana snažno utjecati na vas i vaš život. Vezani će u ovom mjesecu primati mnogo pažnje i ljubavi od partnera. Tražite li flert, uzbuđenje, krenite u potragu za takvim iskustvom u srpnju.

Posao i novac: Okolnosti u vašem poslovnom životu će se poboljšavati na način da ćete bolje iskorištavati prilike koje vam dolaze ususret. Tražite li neku promjenu, bolji posao ili pak razmišljate o odlasku u inozemstvo – ovo je vaša godina! Učenje, obrazovanje, profesionalno usavršavanje je jako dobro aspektirano i upravo bi vam ulaganje u znanje ili prekvalifikacija mogli otvoriti neka nova vrata u budućnosti.

Važno je da ne stojite na mjestu i ne čekate da se nešto promijeni samo od sebe. Pokrenite stvari, krenite u potragu za boljim statusom, boljim poslom, većim primanjima. Ako radite posao koji vas zadovoljava, možete i napredovati, odnosno primiti neke zasluge ili priznanja za dobro obavljen posao.

Za razliku od godine na izmaku, predstojeća bi mogla donijeti i povoljnije prilike na financijskom planu. Bit će mnogo perspektivnija i stabilnija u materijalnom pogledu. Planirate li neka ulaganja, prodaju, kupovinu – nećete pogriješiti.

Vrijeme za posao: Početak godine ukazuje na jednu poslovnu prekretnicu koja će dugoročno biti dobra za vas. Kraj travnja i razdoblje do 11. svibnja jedno je od najznačajnijih poslovno- financijskih razdoblja u godini. Merkur vam pomaže da na najbolji mogući način iskoristite svoje resurse i ostvarite ambicije. Mogući su i financijski dobici.

Zdravlje i forma: Oporavljate se od nekih smetnji i tegoba, bilo emocionalnih, bilo zdravstvenih. Imate više optimizma, energije, a novi životni sadržaji obogatit će vašu svakodnevicu pa ćete biti zadovoljniji sobom, čak i sretniji. Godina je dobra za osobni razvoj, ali i za ulaganje u svoj izgled i zdravlje. Promjenom navika, poboljšat ćete kvalitetu svog života.

Oprez! Kretanje Marsa znakom Vodenjaka od početka travnja do 13. svibnja moglo bi vas prilično iscrpiti. Više pažnje posvetite zdravlju, osobito grlu, vratu, kralježnici, želucu i koljenima. Suzdržite se od rizičnih i nepromišljenih odluka. Budite strpljivi.

Foto: Dreamstime

Blizanci

Ocjena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Vaš ljubavni život mogao bi proći kroz fazu transformacije. Ono što je dosad bilo, moglo bi prestati važiti. Kao da dolazite do točke u kojoj nema povratka unatrag i shvaćate kako je nužno donijeti odluku. Novac i odnos s partnerom bit će jako isprepleten, na način da ćete tu morati postići neki dogovor.

Ovo je i godina u kojoj biste mogli prekinuti odnos ili se pak upustiti u tajnu vezu. Samce će češće nego inače 'oblijetati' zauzeti udvarači, a na šarm jedne takve osobe mogli biste pasti od ljeta. Pred vama je vrlo intenzivna ljubavna godina i ako ste svjesni manjkavosti svog odnosa, vrijeme je da se prihvatite posla i zajedničkim snagama oporavite svoj brak ili vezu.

Ako u tome ne uspijete, lako je moguće da se pojavi treća osoba koja će dodatno uzdrmati temelje vašeg odnosa. Zato je jako važno da shvatite što i koga želite te da svoju energiju ulažete u ono što doživljavate kao vrijednost. Bijeg od stvarnosti i onoga što jest vas neće daleko dovesti.

Vrijeme za ljubav: Travanj vam donosi ljubav i pred vama je vrlo burno i nezaboravno proljeće. Od nove prilike do povratka u prošlost i susret s bivšom ljubavi – sve je moguće, a vi vodite igru i odlučujete. Srpanj također obećava mnogo uživanja i strasti. Očekuje vas vruće, možda i nezaboravno ljeto.

Posao i novac: Novac i imovina bit će neke od važnijih tema. No nije samo riječ o novcu kojeg zarađujete, već i o resursima drugih ljudi, dakle o nasljedstvu, imovini, novcu partnera ili članova obitelji. Mogli biste razmatrati dizanje kredita, a pitanje osiguranja, poreza, pa i alimentacije bit će pod utjecajem važnih promjena.

Čini se kao da nešto tražite ili očekujete od drugih – neku podršku, pomoć. Mnogi bi u tome mogli i uspjeti, osobito ako se u dogovoru s članovima obitelji upuste u neke veće financijske transakcije ili kupoprodaje. Proljeće će biti dosta aktivno po pitanju posla i ostvarenja poslovnih planova, no budite strpljivi jer se neće sve odvijati onim redoslijedom i tempom kako ste zamislili.

Tražite li tad dodatni posao ili novi izvor prihoda, usredotočite se na prilike koje će vam dolaziti tijekom srpnja i kolovoza – to će biti mjeseci u kojem biste mogli više zaraditi i profitirati od svojim talenata i znanja.

Vrijeme za posao: Cijeli svibanj bit će vrlo užurban i radno aktivan. Očekuje vas mnogo sastanaka, razgovora, možda i putovanja koji će povećati vaše šanse da ostvarite jedan važan poslovni cilj. Sredina kolovoza sjajna je za ostvarenje dobiti od povremenih i privremenih poslova.

Zdravlje i forma: Vrijeme je za regeneraciju, otpuštanje svih onih štetnih navika i obrazaca ponašanja koji se negativno odražavaju na vašu fizičku i psihičku vitalnost i stabilnost. Godina je dobra i za odlazak na terapiju ili neku vrstu duhovne obnove, a što će vam pomoći da pronađete mir s nekim iskustvima iz prošlosti.

Oprez! Lipanj je mjesec u kojem će mnogo planeta biti retrogradno, stoga ćete se suočavati s nekim odgodama ili nejasnim situacijama. Nemojte u tom mjesecu sklapati ugovore ili započinjati ništa novo. Posvetite se planiranju, osmišljavanju, podmirite zaostale poslove.

Foto: Dreamstime

Rak

Ocjena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Sudeći po planetarnim utjecajima, pred vama je godina odluke. Kakva odluka je posrijedi, ponajviše ovisi o situaciji u kojoj se trenutno nalazite. Loši odnosi neće preživjeti. Napuštate sve ono što vas opterećuje ili guši. Izgledno je da će vas neke okolnosti staviti pod pritisak, ali to će biti neminovno kako biste napokon stavili točku iza nekih odnosa koji su davno izgubili vrijednost za vas i nemaju perspektivu u budućnosti.

Jako je važno da se zaštitite od osoba koje vas iscrpljuju i kradu vam energiju. Pronađite mir s prošlosti, a svaki povratak unatrag pokazat će vam da tamo više nema ništa za vas. Promatrajte što će se događati u siječnju. Važan mjesec za vaše odnose. No godina pred vama posadit će i sjeme novih mogućnosti.

Možda vam upravo novo poznanstvo omogući da odete iz odnosa koji vam je teretan ili vas novi posao ili kvalitetniji životni sadržaji odmaknu od mjesta koja vas ispunjavaju tugom i brigom. Vrijeme je za puštanje i otpuštanje starih navika, strahova i nesigurnosti. Vrijeme je za buđenje i shvaćanje da za vas dolazi bolje sutra, samo si to morate dopustiti.

Vrijeme za ljubav: Ožujak bi mogao biti mjesec buđenja strasti, ali i razdoblje u kojem donosite važnu odluku vezanu uz svoj ljubavni život. Ljeto, ponajviše kolovoz, budi strasti i privlačnost prema osobi koja će vas osvojiti svojom samouvjerenošću.

Posao i novac: Ponekad će vam biti teško manevrirati između zahtjeva privatnog i poslovnog života. Očekuju vas veće odgovornosti i neki novi poslovi koji vam neće ostaviti mnogo slobodnog vremena, osobito u drugoj polovini godine. No shvatite to kao konačno rješavanje nekih problema iz prošlosti i put u novu i perspektivniju budućnost.

Učite određivati prioritete i odmaknite se od osoba koje vam oduzimaju vrijeme i energiju za ono što vam je bitno. U vaš će život ući i ljudi koji će vas ohrabriti ili educirati da pokrenete neke poslove ili inicijative koje duže vrijeme odlažete. Obratite više pažnje na imovinu drugih ljudi.

Možda ćete u drugoj polovini godine rješavati važna pitanja vezana uz nasljedstvo ili kredit, te udariti temelje nekim novim poslovima koje ćete početi ostvarivati od 2021. U drugoj polovini godine također više pažnje posvetite odnosu s nadređenim osobama, na tom polju može doći do nekih promjena.

Vrijeme za posao: Lipanj i srpanj bit će za vas dva važna mjeseca u poslovnom smislu. To je vrijeme kada možete napredovati u ispunjenju ambicija, ali i poslovno se usavršavati, ulagati u svoje obrazovanje. Kolovoz bi vam mogao donijeti nove prilike za zaradu i rješavanje nekih financijskih problema iz prošlosti.

Zdravlje i forma: Od ljeta pa sve do kraja godine vodite računa o svom zdravlju. Puno obaveza, dosta kretanja, ali i povećanih napora, odrazit će se na vaše raspoloženje koje će biti podložnije oscilacijama. Kontrolirajte vid, pluća, vježbajte redovito i naučite stati i odmoriti se. Brinite o sebi i priuštite si povremeni bijeg od svih tereta i obaveza.

Oprez! Bit će nešto napornijih razdoblja u godini, ponajviše zbog dugotrajnog boravka Marsa u znaku Ovna što bi vam moglo oduzimati energiju i izlagati vas aktivnostima koje ćete nešto teže podnositi. U listopadu i studenom recite 'ne' svemu što vas ugrožava. Ne donosite odluke iza kojih ne možete stati.

Foto: Pixbay

Lav

Ocjena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Pred vama je ljubavno turbulentna godina, vrijeme novih mogućnosti i velikih iskoraka prema naprijed. Zanimljivo je i to koliko će vaš privatni i poslovni život biti isprepleteni. Lako je moguće da s partnerom pokrenete neki posao ili uđete u neke nove investicije privatnog ili poslovnog karaktera.

Bit će i razdoblja nestabilnosti u kojima ćete se pitati jeste li dobro izabrali, idete li u pravom smjeru? No izgledno je da će upravo te faze biti vrlo znakovite jer će vam pokazati da ne možete sve znati unaprijed, kao što ne možete sve kontrolirati i isplanirati. Morat ćete se prepustiti s povjerenjem i ići iz dana u dan, te odlučivati shodno okolnostima koje će vam se otvarati po putu.

Ako ste sami, moguće je da vam se svidi osoba s kojom radite ili da uđete u vezu s osobom koja je jako posvećena poslu i karijeri, pa mu neće ostajati mnogo vremena za privatni život. No vrijeme koje ćete provoditi zajedno bit će vrlo uzbudljivo, čak i romantično. Veze u kojima nema povjerenja i stabilnosti, neće izdržati test stvarnosti.

Vrijeme za ljubav: Očekuje vas jako lijepo ljeto, a osobito će biti uzbudljivi srpanj i kolovoz koji će probuditi strasti. Zaljubljenost može čak dovesti i do braka i to na sasvim neočekivan način, gotovo preko noći. Rođeni u srpnju krajem će godine biti na velikoj ljubavnoj prekretnici.

Posao i novac: Nastojte planirati svoje radne dane. Pokušajte i pronaći zdraviju ravnotežu između rada i odmora. Naime pred vama je godina novih poslovnih projekata i obaveza koje će biti u porastu. Stoga će biti važno da se dobro organizirate i određujete prioritete. Može doći i do nekih promjena na poslu kojeg trenutno radite, ponajviše u opisu posla ili u kadrovskoj strukturi firme u kojoj ste zaposleni.

Tražit ćete više samostalnosti i slobode u odlučivanju, a neki od vas će se ohrabriti i krenuti putem privatnog poduzetništva. Jako je aktualno ulaganje u nekretnine, a takvi poslovi bi vam u budućnosti mogli donijeti zamjetnu financijsku dobit. Novac bi mogao biti predmet spora s nadređenom osobom.

Možda neki vaši uvjeti ili prijedlozi neće biti prihvaćeni, no budite strpljivi i pričekajte drugu polovinu godine kada bi vam se mogle otvoriti neke nove mogućnosti. Ulazite li u poslovna partnerstva, nastojte pomno osigurati to poslovanje s pravne strane.

Vrijeme za posao: Siječanj bi mogao donijeti jednu važnu prekretnicu. Odluka koju ćete donijeti bit će vrlo važna za vašu budućnost. Nove poslovne mogućnost za rast i napredak otvorit će se tijekom kolovoza i rujna, čak mogu biti vezane uz inozemstvo ili neki drugi grad.

Zdravlje i forma: Zdravlje bi vam trebalo biti prioritet. Obavljajte redovite liječničke preglede, vježbajte, promijenite prehranu, učinite sve kako biste se pobrinuli za sebe i svoje tijelo. A najviše od svega, odustanite od svih onih navika koje su vas u proteklim godinama udaljavale od zdravlja i vitalnosti.

Oprez! U siječnju pripazite na zdravlje. U prvoj polovini svibnja može doći do nekih nesporazuma s bližnjima, ali i problema na poslu. Odluke nemojte donositi u stanju ljutnje i uznemirenosti.

Foto: Fotolia

Djevica

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Ulazite u doba preporoda, u godinu u kojoj se povećavaju prilike za ostvarenje boljeg i sretnijeg ljubavnog života. Štiti vas Jupiter koji će obogatiti vaš društveni život. Mogli biste više izlaziti, uživati, upoznavati nove ljude, a večernji provodi, domjenci i proslave bit će značajna mjesta za susrete nabijene fatalnom privlačnosti.

U ovoj godini možete započeti novu vezu, zaljubiti se, ali isto tako se i ostvariti kroz roditeljsku ulogu. Lako je moguće da vas privuče osoba koja je mlađa od vas i koja će vas probuditi. Imat ćete dojam da ste ponovno živi, da uživate kao što to dugo niste. Nije isključeno i da vam se u život vrati netko iz prošlosti, odnosno da obnovite vezu iz mladosti ili s osobom s kojom ste prekinuli sve kontakte prije nekoliko godina.

Unatoč povremenim padovima i nezadovoljstvima, za vas je ovo važna, pa i sretna godina za ljubav. Sve ovisi o tome koliko ste se spremni pustiti u nepoznato, više uživati i ne zamarati se krajnjim ishodom.

Vrijeme za ljubav: U siječnju se može dogoditi nešto što će vas zateći nespremnima. Nešto ostavljate iza sebe i hrlite u zagrljaj osobi koju prepoznajete kao bitnu za vaš život. Ožujak bi mogao biti ispunjen strašću i dobrim provodima, dok vam listopad pokazuje koji je vaš pravi put.

Posao i novac: Poslovne prilike će se poboljšati, isto kao i financijska situacija koja je tijekom 2019. bila nestabilna, dok vam se u idućoj godini otvaraju nove mogućnosti za rješavanje i stabiliziranje egzistencije. Pratit će vas sreća, stoga obratite i više pozornosti na nagradne igre. Imat ćete i više samopouzdanja i sigurnosti u sebe.

Stižu i nagrade za minuli trud i rad. No zanimljivo je da vas posao neće toliko zamarati, odnosno ostavljat će vam dovoljno vremena za ono što će vam u narednoj godini biti najvažnije – a to su ljubav i dobar provod. Financijski dobici mogli bi doći od prekovremenog ili dodatnog rada. Novac će u idućoj godini mnogo lakše ulaziti u vaš život.

Od kraja godine stižu nove poslovne odgovornosti koje će zahtijevati veću posvećenost radu, a uloženi trud će vam se isplatiti kroz godine koje dolaze.

Vrijeme za posao: Od kraja kolovoza pa sve do kraja studenog trajat će vaše pozitivno poslovno razdoblje. Vaš rad bit će zamijećen. Imat ćete više prilika unovčiti svoje iskustvo, znanja i talente. Tražite li novi posao, možda će neke dobre vijesti doći krajem kolovoza.

Zdravlje i forma: Bit ćete u odličnoj formi. Ostavili ste napokon iza sebe nešto teže životno razdoblje i sada vas očekuje ne samo faza oporavka , već i godina u kojoj možete više uživati, biti opušteniji i manje se brinuti za budućnost. U drugoj polovini godine bit će dana u kojima ćete iscrpljeniji, no tada se više odmarajte.

Oprez! Lipanj će za vas biti jedan od najosjetljivijih u godini. Kao prvo bit će dosta iskušenja na polju ljubavi i odnosa, a u sve će se upetljati i zahtjevne poslove situacije, pa ćete biti rastrzani na više strana i dosta nervozni.

Foto: DragonImages

Vaga

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Ovo bi mogla biti jedna od onih godina u životu u kojoj svodite račune, godina u kojoj odlučujete što i kuda dalje. Vjerojatno ste već primijetili da su neke osobe otišle iz vašeg života i da se vaš privatni život jako promijenio. Ako ste u dugoj vezi ili braku, moglo je doći i do većih problema ili kriza koje su narušile povjerenje, pa i stabilnost odnosa. Možda ste i pristajali na manje nego zaslužujete ili bili u vezi s osobom koja vam nije mogla dati ono što vama treba.

Sada je pred vama 12 mjeseci vrlo intenzivnih i burnih ljubavnih iskustava koje će ne samo uroditi novih spoznajama, već i možda novom ljubavnom pričom koja će vas odmaknuti od prošlosti i stalnog vraćanja unatrag. Možda ta nova osoba neće doći u vaš život kako bi tu ostala, već samo kako bi vam pomogla da se odmaknete od odnosa u kojem je nestalo ljubavi i bliskosti.

Ako ste sami, dopustite si vrijeme istraživanja, sve dok ne pronađete onu osobu za koju ćete moći reći – e to je ona prava! Vrijeme za ljubav: Travanjski utjecaji bit će vrlo zavodljivi i strastveni. Idealan mjesec za provode, ali i za fatalne noćne susrete. U studenom su mogući izvanbračni izleti, odnosno spojevi koji će se bazirati isključivo na tjelesnoj privlačnosti.

Posao i novac: Pokušajte izdržati još ovu godinu jer će nakon nje sve krenuti nabolje. Saturn i Pluton u Jarcu već duže vrijeme testiraju vašu izdržljivost. Vjerojatno je bilo nekih problema na poslu i u obiteljskom životu, a sada je vrijeme da podvučete crtu, zauzmete stav i donesete konačnu odluku.

Shvatit ćete da vam možda okolnosti na poslu postaju sve teže izdržive, pa ćete ili pokušati raditi nešto privatno ili se baciti u potragu za novim poslom. Što će godina više odmicati, to ćete biti svjesniji da privodite kraju jedan poslovni ciklus i da je vrijeme za nešto sasvim novo.

A što je to novo vrlo vjerojatno biste mogli doznati već pod kraj godine kada će vam se otvoriti jedna nova prilika koja će vam pomoći da krenete prema naprijed. Izvjesna su i neka ulaganja u dom, selidbe, a neke očekuje kupoprodaja nekretnine ili renovacija stambenog prostora.

Vrijeme za posao: Ono što će se događati u rujnu pomoći će vam da u mjesecima koji slijede donesete odluku koja će biti značajna za vašu poslovnu budućnost. U drugoj polovini studenog imate priliku povećati svoje prihode tako što ćete pronaći dodatni izvor prihoda ili tražiti povišicu.

Zdravlje i forma: Već duže ste vrijeme izloženi povećanim naporima i stresu. Puno toga se promijenilo u vašem životu zbog čega ste manje uživali, a više bili pod grčem. Sada je vrijeme da to promijenite i prestanete misliti na druge, već na sebe. Pripazite na kralježnicu, zglobove, bubrege i mjehur, osobito od ljeta pa do kraja godine.

Oprez! Retrogradni Mars bi od 9. rujna do 14. studenog mogao unijeti prolaznu pomutnju u ostvarenje vaših planova i zamisli. Nemojte se sudarati za zidovima, ako će nešto stati ili biti zakočeno, i za to postoji razlog. Budite strpljivi, sve će se razjasniti nakon 14. studenog.

Foto: Dreamstime

Škorpion

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: 2020. bi po svim astrološkim parametrima treba biti za vas uspješna i produktivna godina i to na svim područjima života. Kroz ljubavni život vam dolazi više zadovoljstva, ali i novih prilika. Moguće je i da se nađete u jednom ozbiljnom iskušenju, odnosno da vas privuče osoba koja je potpuno drukčija od vašeg idealnog tipa partnera i to će vam biti jako intrigantno i uzbudljivo.

Pitanje je koliko ćete biti u stanju održati vjernost, no ako zaista volite svog partnera, sigurno je da ćete donijeti dobru odluku. Sada možete stabilizirati i učvrstiti odnose s osobama do kojih vam je stalo i unijeti neke nove sadržaje u svoju vezu ili brak, možda i započeti zajednički život s voljenom osobom. No od iznimne važnosti bit će vam vaša sloboda.

Nećete podnositi nikakve stege i okove. Bude li partner mogao pratiti vašu slobodoljubivost, još ćete ga više zavoljeti. No bude li ljubomore, ucjena, prigovaranja, može doći i do prekida veze, odnosno do gašenja osjećaja u vama.

Vrijeme za ljubav: Ožujak će biti jedan od romantičnijih mjeseci u godini. Putovanje s voljenom osobom bit će pun pogodak. Tražite li novu ljubav, očekujte neočekivano od kraja studenog pa sve do kraja prosinca kada bi u vaš život mogao ušetati netko poseban i za vas očaravajući.

Posao i novac: Vrlo plodna godina je pred vama. Puno ćete raditi, ali trud koji ćete ulagati u posao će vam se višestruko isplatiti. Dosta je naglašeno polje honorarnih poslova, putovanja, kao i rada i suradnje s medijima, obrazovnim ustanovama. Imate puno toga za ponuditi drugima, stoga radite na osobnoj promociji, širite i razmjenjujte svoje ideje, pišite, učite, pohađajte predavanja i edukacije kojima možete obogatiti svoje znanje.

Možda ćete jedan dio godine dosta putovati radi posla, a od ljeta pa sve do kraja 2020. radne aktivnosti će se ne samo povećati, već i ubrzati. Bit će vam potrebna pomoć jer nećete sve stizati sami.

Pazite samo da se taj naporniji poslovni ritam ne odrazi na vaše zdravlje i da ne dođe do premorenosti. Financijska situacija je više nego dobra, osobito tijekom prve polovine godine. Od kolovoza pa do kraja godine reducirajte troškove.

Vrijeme za posao: Siječanj bi vam mogao donijeti porast primanja ili ponudu za posao koja će biti financijski primamljiva. Odličan je i kraj godine. Shvatit ćete koliko vaš rad vrijedi i koliko ste korisnog znanja usvojili u protekle dvije godine kojeg sada možete kapitalizirati.

Zdravlje i forma: Zdravstvena situacija će biti dosta dobra, osobito ako se ne budete naprezali preko granica svojih mogućnosti. Posao i novac jesu važni, ali ne do te mjere da utječu na vaše zdravlje. Tijekom jeseni usporite malo tempo, čuvajte se upalnih procesa. Odlučite li se početi ozbiljnije baviti sportom, postat ćete zadovoljniji svojim izgledom i imat ćete više snage i energije.

Oprez! Od 9. rujna do 14. studenog pripazite na zdravlje. Odustanite od aktivnosti koje vas fizički iscrpljuju. Obavite liječnički pregled, osobito ako ste u prošlosti imali nekih poteškoća. Donesite odluke kojih ćete se pridržavati, a koje će biti bitne za vašu zdravstvenu situaciju.

Foto: simonapilolla

Strijelac

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Novi početak je pred vama. Nakon što je Jupiter godinu dana blagoslovio vaš znak povoljnim promjenama i novim prilikama, u 2020. je vrijeme da oplodite naučeno i primijenite shvaćeno. Možda ste stavili točku iza jednog odnosa i krenuli u novi, a možda ste i shvatili što sve dobivate u postojećoj vezi i koliko je ona bitna za vas.

O čemu god da je riječ, u idućih godinu dana ulazite u doba preporoda. Kao da ne dopuštate da vas više bilo što izbaci iz tračnica. Probudit će se i vaš avanturistički duh kojim ćete od početka srpnja pa sve do kraja godine nezaustavljivo osvajati i uživati u bogatom ljubavnom i društvenom životu.

Bit će još nekih promišljanja o tome da se vratite unatrag. Osvrtat ćete se prema svojoj prošlosti, no bit ćete sve svjesniji da tamo nema više ništa što bi vas emocionalno nahranilo i zadovoljilo. Postajete sve jasniji samima sebi i kao da točno znate što tražite i s kim želite stvarati obiteljski i privatni život.

Vrijeme za ljubav: Kolovoz bi mogao biti jedan od emocionalno uzbudljivijih mjeseci u godini. Osjećat ćete se zaljubljeno, bit ćete puni snage i svjesni vlastite privlačnosti. Posljednji mjesec u godini obogatit će vas srećom i jednim velikim ispunjenjem kojeg već dugo priželjkujete.

Posao i novac: Pred vama je godina velikih poslovnih i financijskih ostvarenja. Koliko ćete od svih tih mogućnosti iskoristiti, ovisit će o vama. Izgledno je da se mijenja vaša financijska struktura jer može doći do većih ulaganja ili u dom ili u posao, no nemojte strahovati za budućnost.

Prilika za veću i bolji zaradu će biti i više nego što možete zamisliti, osobito ako vjerujete u sebe i svoje sposobnosti. Možda vas čeka i unaprjeđenje ili bonus za dobro odrađeni poslovni projekt. Vaše znanje i vaše sposobnosti su sada na cijeni, no nemojte čekati potvrdu izvana, izborite se sami za ono što smatrate da vam pripada i da zaslužujete.

Budući da ćete imati mnogo energije i odlučnosti da ostvarite zamišljeno, prepreke će biti lako premostive. Pobrinite se da u ovoj godini oplodite sve ono što ste godinama iza vas naučili i stvarali.

Vrijeme za posao: Tijekom siječnja očekuje vas jedna velika odluka koja će biti financijske prirode, a s njom ćete simbolično odrezati pupčanu vrpcu koja vas veže uz prošlost. Iznimno dobar bit će i prosinac u kojem će vaše poslovne kvalitete i sposobnosti posebno doći do izražaja.

Zdravlje i forma: Bit ćete u odličnoj formi gledajući presjek godine. Naravno da će biti i razdoblja u kojima ćete se lošije osjećati (ožujak, lipanj), no generalno gledajući bit će izdržljivi, snažni, otporni na bilo kakve ozbiljnije smetnje ili bolesti. Entuzijazam i fizička snaga bit će na zavidnoj razini, osobito ako se budete aktivno bavili sportom, što je za vas od izuzetne važnosti.

Oprez! Tijekom lipnja se suzdržite od riskantnih i nepromišljenih odluka. Ne vidite dobro neke okolnosti, možda i umišljate probleme koji ne postoje. Posebno osjetljivo mjesto bit će ljubavni odnos, ali i odnosi s obitelji. Vodite računa i o zdravlju, osobito o stopalima, bedrima i kukovima.

Foto: Dreamstime

Jarac

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Jupiter, Saturn i Pluton u vašem znaku podižu vas na noge i dubinski mijenjaju mnoge okolnosti u vašem životu, pa i one ljubavne. Nema više loših kompromisa, a budete li u odnosu odustajali od sebe i zanemarivali ono što je vama bitno, pojavit će se frustracija i tjeskoba.

Neki ljudi su već otišli iz vašeg života, neki će možda tek otići, no njihovi odlazak će stvoriti prostor za stvaranje nečeg novog. A u tome će vam pomoći Jupiter. Zato ako ste usamljeni ili sanjate o odnosu i osobi koja će vas probuditi, onda se za početak aktivirajte i već od siječnja krenite u 'lov'.

Koja su to mjesta i načini kojima možete ostvariti svoje ljubavne želje? Bit će razdoblja u kojima će vas pratiti sjene prošlosti ili čak usamljenosti, no to će biti sve rjeđi trenuci. Mnogi od vas u ovoj godini mogu donijeti odluku o ulasku u brak, o razvodu ili se pak jako zaljubiti. 2021. dočekat ćete u novom ruhu i shvatiti da je malo toga ostalo isto.

Vrijeme za ljubav: Ljubavni dobici mogli bi vas pronaći u ožujku koji će za vas biti vrlo uzbudljiv i strastveni mjesec. U tom mjesecu mogli biste doživjeti nešto što će osjećajno probuditi. Možda nova ljubav, trudnoća ili spoznaja da svom partneru mnogo značite i da s vama planira biti i ostati.

Posao i novac: Važna godina je pred vama. Godina u kojoj možete mnogo toga ostvariti i pokrenuti s mjesta, no računajte na to da ćete morati puno raditi i da bez truda i zalaganja nećete uspjeti ostvariti ono što ste naumili. Ambicije će porasti, poželjet ćete više od onoga što trenutno imate, a neki ljudi mogli bi u vama prepoznati osobu koja im treba u njihovom timu.

Dakle, ako niste zadovoljni poslom, tražite novi. Razmišljate li pak o pokretanju vlastitog posla, odvažite se na taj korak. Računajte i na to da vas od srpnja pa sve do kraja godine očekuje i povećana aktivnost u domu. Možda ćete nešto preuređivati, realizirati kupoprodaju nekretnine ili rješavati neke stare obiteljske probleme.

Financijski bi godina pred vama mogla biti perspektivnija od prethodne na način da bi se mogli pojaviti neki novi i dodatni poslovi, ili ćete pak sada stvarati temelje koje ćete financijski oploditi kroz 2021.

Vrijeme za posao: Prilike koje će vam se ukazati već u siječnju bit će simbolično početak promjena koje će se odvijati kroz cijelu godinu. Veljača je dobra u financijskom smislu jer bi na vaš tekući račun mogao sjesti nešto veći financijski iznos.

Zdravlje i forma: Sada je vrijeme da se pobrinete za sebe, da se odmaknete od svega onoga što vam je teretno ili tužno. Vrijeme je da se oporavite, regenerirate, podmladite. Sigurno je da ćete pronaći neke nove sadržaje koji će vas kroz godinu uveseljavati. No isto tako u drugoj polovini godine smanjite fizičke napore, nedostajat će vam energije. Pripazite na glavu, oči, uši i zube.

Oprez! Srpanj i listopad bit će oni mjeseci u godini koje je najbolje 'prespavati'. Stoga u tim mjesecima nemojte donositi važne odluke, suzdržite se od naglih reakcija i shvatite da vam zbivanja, koliko god izazovna bila, samo pomažu da riješite neke probleme s kojima se dugo susrećete.

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Grupiranje tri planeta, Jupitera, Saturna i Plutona 'iza vaših leđa', u znaku Jarca, na neki način će biti priprema terena za ono što će tek u 2021. ući u vaš život. Stoga iskoristite predstojeću godinu kako biste napravili retrospektivu svog ljubavnog života, osvijestili svoje strahove i nesigurnosti koji vas koče da biste živjeli punokrvniji ljubavni život.

Ovo je vrijeme kada biste mogli i nešto privesti kraju, odnosno jasno shvatiti što želite, a što ne u svom privatnom prostoru. Neke tajne kao i sve što je potisnuto i skriveno izaći će na površinu, pa ako se upustite u tajnu ili zabranjenu vezu možda ju nećete moći dugo skrivati.

Prolazak Urana znakom Bika potiče vas da pomičete svoje granice i povremeno će vas zbunjivati okolnosti u ljubavnom životu. Taman kada nešto odlučite ili odaberete, dogodit će se nešto što će vas potaknuti da se zapitate je li to uistinu ono što trebate. Evidentno je i da ćete se dosta žrtvovati za druge ili pomagati nekim ljudima, no nemojte pritom zaboraviti na sebe i svoje potrebe.

Vrijeme za ljubav: Prva polovina siječnja bit će ispunjena nekim lijepim događajima i prilikama. Osjećat ćete se voljeno. Travanjske planete otvaraju vrata vrlo uzbudljivi i zavodljivim ljubavnim prilikama. Vaš šarm će biti neodoljiv, a ljubavni život će vam procvjetati.

Posao i novac: Imate sve veću potrebu pobjeći od zahtjevnih poslova, prevelike odgovornosti i raditi nešto mirnije, posao koji će vam ostavljati više vremena za privatni život. Ovo može biti i važna godina za preseljenje u drugu državu, ako imate takvih planova, kao i za obavljanje poslova kojima na neki način pomažete drugim ljudima.

Pojavit će se nove ideje o tome gdje se vidite u neposrednoj budućnosti, a Jupiter u 12. kući kao da vas štiti od problema i pokazuje vam put. Slušajte svoju intuiciju i nemojte činiti ono što vam drugi govore, već ono što vi mislite da je dobro za vas. Financijski će godina biti dosta dobra, čak mnogo bolja od 2019.

Neki od vas počet će više zarađivati ili stvoriti temelje za već zaradu koja bi se mogla realizirati od kraja godine, a u potpunosti oploditi tijekom 2021. Tijekom druge polovine godine očekuje vas jako aktivno razdoblje u kojem ćete se puno kretati, komunicirati, možda i odlaziti na kraća putovanja.

Vrijeme za posao: Siječanj će biti dosta važan mjesec za vas jer u njemu započinjete nešto novo. Kao da stavljate točku iza jednog poslovnog poglavlja i otvarate novo. Zato je dosta važno da odluke koje su pred vama donosite promišljeno i oprezno.

Zdravlje i forma: Imat ćete veću potrebu za samoćom i tišinom. Možda ćete u toj izolaciji pronalaziti prijeko potreban mir i puniti svoje baterije. Započnete li u predstojećoj godini meditirati ili ako krenete na neku vrstu terapije, to će vam biti od velike pomoći. Primijetit ćete i kako imate veću potrebu za spavanjem te kako su vam snovi živopisniji i češći, nekad i proročanski obojeni.

Oprez! Studeni će biti nešto naporniji mjesec za vas. Okolnosti na radnom mjestu bit će sve zahtjevnije, a vama će nedostajati motivacije za rad. Sve će se nekako riješiti već početkom prosinca s kojim ćete zapravo započeti i ulazak u novo poslovno i ljubavno poglavlje svog života.

Foto: Dreamstime

Ribe

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Pred vama je dobra ljubavna godina, u mnogočemu stabilnija od 2019. Bit će mnogo manje neizvjesnosti i nejasnoća. Kao da će se stvari tako jasno poredati i posložiti, a na vama će samo biti da 'plovite' tom rijekom događaja. Planeti će jako obogatiti vaš društveni život, ali i vas promijeniti.

Osobe koje nisu dobre za vas, kao i veze koje su bile loše, naprosto će nestajati iz vašeg života. Ono što ste dugo čekali, sada biste mogli i ostvariti. Kao da lakše spuštate svoje snove na zemlju i materijalizirate ih. Imat ćete jako puno udvarača, a nova ljubav mogla bi početi kao prijateljstvo.

Možda će vas zainteresirati osoba koja je uspješna u svom poslu ili netko tko je znatno mlađi ili stariji od vas. Ako ste u vezi ili braku, predstojeća godina omogućuje vam da nadoknadite neke propustite i učvrstite snagu svog zajedništva, još se više povežete. U tome će vam pomoći i ispunjenje nekih zajedničkih planova kojima ćete graditi svoju budućnost udvoje.

Vrijeme za ljubav: U siječnju i veljači ćete prolaziti kroz vrlo romantična ljubavna iskustva. Osoba koja će ući u vaš život bit će opčinjena vašom nježnošću i pažnjom koju joj pružate. Bit ćete sretni i zadovoljni. A kad ste u takvom stanju, sve drugo će vam s lakoćom polaziti za rukom.

Posao i novac: Poslovne okolnosti će se poboljšati, vaše poslovne perspektive će se proširiti. Uz pomoć prijatelja i ljudi koji vjeruju u vas i vaše mogućnosti, napredovat ćete više nego što možete i naslutiti. Sada vam baš ništa ne stoji na putu, pa čak niti vlastiti strahovi. Svjesni ste svojih poslovnih vrijednosti i možete ostvariti puno.

Osim toga, ovo je dobra godina za širenje mreže poslovnih kontakata. Možete imati koristi od poslovnog umrežavanja, od udruživanja s osobama koje imaju iste ili slične ciljeve kao i vi. Od srpnja pa sve do kraja godine očekuje vas pojačana radna aktivnost, a primijetit ćete i kako se mnogo toga događa na polju financija.

Od prilika za veću zaradu, do neočekivanih troškova. Okolnosti će vam pokazivati koji su poslovi i koje odluke su isplative, a od kojih zamisli je pametno odustati. Pripazite na troškove i izbjegavajte riskantna ulaganja.

Vrijeme za posao: Ožujak će biti dosta dobar za posao, posebno razdoblje nakon 10. ožujka. Ponudite svoje talente svijetu, promovirajte svoj rad. Kolovoz bi vam također mogao donijeti neke poslovne i financijske povlastice.

Zdravlje i forma: Ovo je zdravstveno jako dobra godina za vas. Dobro ćete se osjećati, nekako ćete postati sigurniji u sebe, odustat ćete od nekih loših i štetnih navika. Neuredan i neorganiziran način života postat će prošlost. Više ćete paziti kako se hranite i kako živite. Shvatit ćete koliko je stresan način života u proteklim godinama bio štetan za vas i sada ćete drukčije.

Oprez! Lipanj će biti jedan od onih mjeseci u kojima vam malo toga polazi za rukom. Kao da gurate prema naprijed, a što vi više gurate, to se više spotičete. Slična situacija mogla bi se ponoviti i u listopadu kada bi bilo dobro pripaziti na financije.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: