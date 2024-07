Dvorci Posavja pozivaju vas na kraljevski izlet ili vikend bijeg

Prijeđete li nekadašnju granicu Hrvatske sa Slovenijom, prvo što ćete ugledati kod susjeda svakako su Mokrice. Riječ je o srednjovjekovnom kaštelu okruženom perivojem s dvjesto godina starom šumom, mjestom koje je oduvijek dobro poznato po odličnoj kulinarici, kraljevskom odmoru, kulisi za brojna vjenčanja i snimanje spotova (1988 se pojavio u video spotu grupe Pet Shop Boys u pjesmi Heart.) ali i golf terenima poznatim u Europi. Je li to jedino što Mokrice nude i postoji li još neki divan dvorac kojeg se može istražiti u Posavju- pitoresknom dijelu Slovenije u blizini granice s Hrvatskom? Jedan od zanimljivih turističkih proizvoda susjeda je projekt Dvorci Posavja u kojeg je uključeno čak šest različitih dvoraca s jedinstvenim pričama u kojima će uživati i mali i veliki gosti. Obići ih možete parcijalno - kombinirajući izlet s ostalim atrakcijama ovog kraja ali i sve zajedno objediniti u jednom kvalitetnom vikend izletu tijekom kojeg ćete spavati u uvjetima dostojnim kraljeva.

Kako obići Dvorce Posavja? Živite li u Zagrebu znajte da ćete napraviti krug u radijusu od 70-ak kilometara. Priču započnite u Dvorcu Mokrice koje se nalaze odmah nakon granice s Hrvatskom a koje ujedno mogu biti i baza za (barem jedno) noćenje. Mokrice u svojoj ponudi imaju hotelski smještaj visoke kategorizacije, Sevnica apartman, a dvorac Podsreda ugodne sobe s pogledom na Kozjanski park prirode.

Dvorac Mokrice

Prekrasan renesansni dvorac s pogledom na Posavje dvorac je kojeg ćete vidjeti iz Hrvatske. Isprva je bila četverokutna kula iz 4. stoljeća sagrađena u vrijeme Rimskog Imperija služeći isključivo u obrambene svrhe. Čuvala je put iz Rima s istokom Europe, cestu od Ljubljane- Emona do Siska - Siscie, koja je vodila preko rimskog grada Neviodunum (danas selo Drnovo kod Krškog) i Andautonije (Ščitarjevo kraj Zagreba). Utvrda se kao dvorac prvi put pojavljuje u spisima kao kastel Mokriz godine 1444. a od tada, pa sve do 1977 godine u njemu su stanovali mnogi koji su ga i oblikovali. Dvorac skriva priču o tome koliko je utjecaja na ovo velebno imanje obitelj Gregorijanec (vladali su njime 100 godina) pretvarajući gotski kastel u renesansni dvorac, tko je sve bio zatvoren u tamnice ovog dvorca (legenda kaže kako je u mraku ispod dvorca bio zatočen i veliki vođa seljačkih buna Matija Gubec), ali i tko je sve živio u dvorcu u novijoj povijesti. U romanima Augusta Šenoe, Zlatarevo zlato, često se spominju Mokrice dom obitelji Gregorijanec. Izgled perivoja u kojem se danas nalazi dvorac osmislio je Gustav Auersperg nazivajući ga Engleskim parkom u kojeg je dao postaviti kipove četiri godišnja doba, a upravo ova obitelj bila je zaslužna i za nastanak kamenog mosta. Lančani drveni most još se uvijek nalazi na ulasku u dvorac i smatra se jednim od najljepših primjeraka u Europi. Zanimljiva je i priča i ta što je u dvorcu u 17. stoljeću živjela Barbara Moscon, rođena Drašković koja se, kako legenda kaže, zbog nesretne ljubavi, bacila iz kule. Priča se da njezin duh još danas opsjeda dvorac. No- ne brinite, boravak u Mokricama je opuštajući i divan i mnogima je upravo ovo mjesto idealna baza za otkrivanje okolice. Što možete doživjeti u Mokricama? Mokrice su vrlo često kulisa za vjenčanja koja se mogu održavati na otvorenom ili u kuli koja nosi naziv Viteška dvorana.

Zanimljiv je podatak kako su se početkom 90-ih godina prošlog stoljeća na ovom mjestu su pregovarali predstavnici slovenske i hrvatske države. Uz to, na imanju se nalazi Forest hotel Žitnica koji je, kako samo ime kaže nekad bilo mjesto za čuvanje žita. Danas je to luksuzna depandansa s ugodnim sobama i apartmanima u kojima ćete spavati u miru budeći se uz cvrkut ptica. Unutar ovog hotela nalazi se i velika dvorana za proslave i sastanke Barbara što daje mogućnost da na ovom mjestu boravi i veća skupina ljudi. Doručak će vam poslužiti u Restoranu 1444 na prvom katu dvorca u kojem možete uz zalazak sunca uživati i u večeri. Kako je dvorac Mokrice poseban po spoju čovjeka i prirode boravite li ovdje lako se i sami možete 'spojiti' s prirodom. Tijekom dana možete uživati u pikniku u prirodi koju će vam, baš kao nekad, servirati na području Engleskog parka. Dvorac Mokrice od 1992. godine imaju i golf igralište visokog standarda na kojem djeluje i istoimeni golf klub zbog kojeg ovo mjesto posjećuju izaći golfa iz cijelog svijeta. Boravite li u Mokricama svakako isprobajte ogledni sat golfa nakon kojeg će vas preplaviti emocije- nećete znati jeste li se više zaljubili u golf ili prirodu koja je na ovom mjestu očaravajuća. Mokrice se nalaze u blizini Termi Čatež pa boravak u ovom dvorcu kombinirajte s aktivnostima u ovim termama koje su udaljene od dvorca samo pet minuta vožnje automobilom. Istražite kombinirane ulaznice na Ljetnu Termalnu rivijeru, ali i wellness opuštanje.

Kostanjevica na Krki - Muzej moderne i sodobne umjetnosti s galerijom Božidara Jakca

Krenete li s Mokrica u istraživanje dvoraca u okolici krenite put Kostanjevice na Krki. Zanimljiv je to gradić bogate povijesti kojeg posebnog čini impozantni dvorac sa središnjom crkvom. Njegova priča vezana je za život redovnika na ovom području - samostan Marijin Studenac osnovan je 1234. godine, koji je sve do njegovog ukidanja 1785. godine predstavljao središte vjerskog, prosvjetiteljskog i gospodarskog života ovog kraja čiji je današnji oblik u najvećoj mjeri sačuvala samostanska crkva, koja predstavlja jedan od najljepših primjera rane gotske i kasnije barokne arhitekture u Sloveniji.

Crkva je danas građevina u kojoj se organiziraju mnogobrojni koncerti ali i svečanosti. A što se događa u prostorima mirnog samostana? On je ne tako davne 1974. godine postao Galerija Božidar Jakca, po jednom od najpoznatijih slovenskih ekspresionista. Osim njegovih djela Galerija stalnim izložbama predstavljeni i umjetnike poput Jože Gorjup, Franca i Tone Kralj, Franca Gorše, Janeza Boljka, Zorana Dideka, Bogdana Borčića i Pleterska kolekcija europskih slikara, čiji je vlasnik monaški samostan Kartuzija Pleterje. Od 1961. godine u Kostanjevici na Krki održava se Međunarodni simpozij kipara Forma Viva, koji se smatra najstarijim djelujućim simpozijem na svijetu. Tijekom svih godina simpozija izrađeno je više od 100 skulptura od drveta, koje su izložene u neposrednoj blizini Galerije Božidar Jakac i u Kostanjevici na Krki, a koje možete razgledati u prekrasnoj šetnji prirodom. Ono što oduševljava na ovom mjestu je činjenica da u miru i posebnom spokoju možete uživati u umjetnosti dostupnoj svima, a u jednom od programa koji su namijenjeni posjetiteljima probudit će umjetnika u vama. U radionici u prizemlju dvorca možete napraviti svoju vlastitu grafiku, ali i zaviriti u vinski podrum i čuti priču o Cvičeku, vinskoj sorti 'rođenoj' u ovom kraju. Za razgled Galerije Božidar Jakac, muzeja Moderne i sodobne umjetnosti potrebno je izdvojiti dva sata, a doživljaj koji ćete ponijeti s ovog mjesta 'nositi' će vas danima.

Posavski muzej Brežice

Nedaleko od Kostanjevice na Krki, u strogom centru Brežica nalazi se Posavski muzej Brežice. Impozantni renesansni dvorski objekt iz 16. stoljeća, oduševljava svojom prekrasnom baroknom unutrašnjošću i posebnim biserom - Viteškom dvoranom jedinstvenom u Sloveniji. U razgled ovog dvorca možete krenuti uz vodstvo ali i sami uživajući u odličnom interaktivnom sadržaju dostupnom svim uzrastima. Posavski muzej Brežice već od 1949. godine predstavlja baštinu Posavja, od njegovih najranijih dana do danas. Arheološka zbirka pripovijeda priču prapovijesti, a saloni kroz koje prolazite promatrajući suvremen život koji prolazi kako je izgledao život na ovom mjestu kad je dvorcem vladala obitelj Attems.

Upravo oni su dvorac pretvorili u rezidenciju prilagođavajući prostor vlastitim afinitetima. Glavni dijelovi dvorca stubište, kapela i Viteška dvorana oslikani su, a dvorana je obnovljena 2011. godine i predstavlja jedinstveni primjer baroknog svjetovnog zidnog slikarstva u Sloveniji. Posavski muzej Brežice žila je kucavica ovog malog grada u kojem se održavaju brojne izložbe, radionice (poput radionice izrade nakita od bakra), koncerti, razne kulturne manifestacije i svečanosti, događanja, priredbe, ali i vjenčanja. Kad ste u Posavskom muzeju Brežice svakako zavirite i u dvorsku trgovinu u kojoj se nalazi odlična ponuda ručno rađenih suvenira koji su dio projekta Brežice select a u kojeg su uključeni lokalni kreativci iz svih segmenata.

Dvorac Rajhenburg

Sa šezdeset metara visokog kamenog gata iznad ušća potoka Brestanice u rijeku Savu područje je stoljećima kontrolirao dvorac Rajhenburg. Zgradu dvorca sagradio je između 1131. i 1147. moćni vlasnik velikog dijela današnjeg Posavja, salzburškog nadbiskupa Konrada, o čemu svjedoči najstariji, romanički dio građevine. Zgrada i stoljećima su pripadajućim posjedom upravljali ministerijali i vitezovi, koji su ime dobili po dvorcu - Rajhenburg. Nakon njihovog izumiranja, njihovi nasljednici su u 17. i 18. stoljeću zgradi dodali modernije elemente i postupno mu dao sliku kakvoj se danas divimo. Godine 1881. Rajhenburg su kupili redovnici trapisti pretvarajući ga u samostan koji je djelovao do okupacije u travnju 1941. godine, kada su njemački okupacijske su vlasti u dvorcu i pripadajućim gospodarskim zgradama podigle deportacijski logor Slovenije. Godine 1947. raspušten je red trapista, a dvorac i njegova imovina nacionalizirana da bi se godinu dana kasnije, na ovom mjestu otvorio Ženski odgojno-popravni dom, a kasnije i drugi odgojni domovi i institucije.

Od 1968. godine, kada je otvorena izložba o slovenskim prognanicima, posvećena je posebice muzejske i manifestacijske djelatnosti. Od 2004. godine ovaj prekrasan dvorac je u vlasništvu Općine Krško a svojim stalnim postavom i brojnim manifestacijama omiljeno je mjesto kako domaćih tako i stranih ljubitelja umjetnosti i povijesti. Hodajući kroz prostore ovog dvorca svaki posjetitelj će dobiti uvid u razvoj dvorske arhitekture od romanike, gotike i renesanse do suvremenog doba. Dvorac u svojoj unutrašnjosti krije i dvije kapele - romaničkom iz 12. stoljeća i gotičkom iz 16. stoljeća.

Renesansni dnevni boravak s luksuznim dvorana završava prostorijom s bogatim fresko slikama. Ova zgrada se odnosi na građevinarstvo aktivnosti Jurja III. Reichenburga, zbog čega se izložba Vitezovi danas nalazi u ovim prostorima. Muzejski postav Muzeja novije i suvremene povijesti Slovenije nam nudi uvid u povijest djelovanja redovnika trapista kroz povijest, otkriva sudbinu Slovenaca prognanika i pokazuje vrijeme kada su u dvorcu djelovale razne kaznene ustanove. Posjetitelji mogu pogledati dvorski namještaj iz zbirki Narodnog muzeja Slovenije, a u dvorcu su izloženi i plemićki ukrasi s Olimpijskih igara i Svjetskih prvenstava jednog od najuspješnijih slovenskih sportaša Primoža Kozmusa. Dvorac Rajhenburg jedan je od najvažnijih spomenika srednjovjekovnog dvorca arhitekture u Sloveniji, zbog čega veliki naglasak stavljamo na povijest gradnje zgrade. Ono što oduševljava na ovom mjestu je činjenica da je dvorac u potpunosti otvoren svakom posjetitelju i da nakon razgledavanja postava u skrivenim kutcima možete uživati u jedinstvenom vinskom podrumu Peninoteki s odličnom zbirkom pjenušavih slovenskih vina, kušati fine dining u restoranu A3 gdje se sljubljuju okusi Slovenije. I dvorska trgovina je posebna. Suveniri su Slovenski, većina ručno rađena, a kako u jednom dijelu dvorca puno slušate o čokoladi koju su na ovom mjesto donijeli Trapisti red je da kući ponesete i slatki suvenir - Brestničku čokoladu.

Dvorac Sevnica

Od Dvorca Rajhenburg, samo dvadeset minuta lagane vožnje stići ćete u još jedan divan dvorac Posavja. Riječ je o dvorcu Sevnica koji ponosno bdije nad istoimenim gradom. Dvorac je sagrađen u prvoj polovici 12. stoljeća, a u pisanom se obliku spominje 1309. godine kao "castellum Liechtenwalde". Kroz povijest dvorac je bio dom brojnim obiteljima koje su ga uvelike oblikovale, a o čemu govori postav dvorca, ali i mondeno ljetovalište za bogataše Austro-Ugarske. U nekim spisima tog vremena Sevnica se opisuje kao mjesto blage klime, prekrasnog položaja (blizina planine Lisca) i divnih eno gastro užitaka. Tako je i danas- Dvorac Sevnica je omiljeno mjesto brojnih domaćih i stranih turista, koji ga posjećuju zajedno s obilaskom istoimenog grada u kojem turizam počinje 1862.godine u trenutku izgradnje željeznice.

U dvorcu Sevnica se u novo vrijeme održavaju brojne manifestacije, moguće je u parku ispred dvorca izreći sudbonosno da ali i proveseliti se u atriju dvorca. Za vrijeme lošijeg dana sudbonosno da može se reći u kuli dvorca gdje se nalazi posebno dizajnirana sala za građanska vjenčanja ali i kula dvorca oslikana kompozicijom Četiri godišnja doba. Impozantna slika u baroknom stilu iz 17.stoljeća, (dao ju je naslikati baron Janez Khisl) bila je otkrivena tek u vrijeme renovacije dvorca 1973. godine. Zadnja vlasnica dvorca grofica Mathilde Arco-Zinneberg, koja je u istim prostorijama držala lovsku sobu, nije ni znala za prekrasne freske . U dvorcu Sevnica nalazi se podrum modre Frankinje u kojem je moguće uživati u degustaciji vina, a kad krenete iz dvorca prema Sevnici uživajte u energetskim točkama drveća koji se nalazi u parku. Može li se prespavati u dvorcu? U sklopu dvorca Sevnica nalazi se dvorski apartman u kojem je moguće prespavati ali i boraviti dok krenete u istraživanje Sevnice, jednog od bisera Slovenskog turizma.

Dvorac Podsreda

Skriven u prekrasnoj šumi, na kamenoj stijeni nalazi se dvorac Podsreda. Vrata imanja otvaraju se kao nekad, a dvorski park otkriva živahnost nekadašnjih stanovnika. Dvorac Podsreda jedinstveno je mjesto gdje se i danas spaja priroda i čovjek. Kao u svakom dvorcu ovog tipa, tako i u ovom danas je stalni postav koji priča priču o povijesti ovog kraja ali i načina života unutar utvrda. Dvorski zakupci i stanovnici izgled Podsrede su često mijenjali, sve dok 1617. godine nije postao trajni posjed grofa Sigmunda Tattenbacha. U godini 1848. godine imanje je kupio knez Weriand Windischgrätz, zahvaljujući kojem je dvorac dobio današnji izgled. Nakon Drugog svjetskog rata dvorac postaje vlasništvo države, a od 1983. godine njime upravlja Kozjanski park, prekrasan Slovenski park prirode.

Kako razgledati dvorac Podsredu? U najstarijem dijelu dvorca dostupna vam je stalna izložba slika Francea Slane s radovima iz različitih razdoblja umjetničkog stvaranja. U spomen na sv. Emu uređena je njena spomen soba, jer je dvorac jedna od točaka na Eminom hodočasničkom putu koji povezuje mjesta koja se odnose na život i rad Eme Krške. U nekadašnjim dvorskim humbarima i u potkrovlju predstavljeni su slovenski i strani umjetnici te fotografi, a ako je dovoljno tiho u potkrovlju ćete vidjeti i koloniju šišmiša. Kako se dvorac nalazi u srcu parka prirode Kozjanski park u njegovom se podrumu nalazi izložba koja priča priču o prirodi, staništima, biosferi Kozjanskog koji je dio projekta Natura 2000.

Dvorsko dvorište se polako priprema na Glazbeno ljeto u dvorcu Podsreda, kojeg će popuniti glazbenici ali i zaljubljenici u prirodu. Poseban doživljaj za mlade i stare svakako je Potraga za blagom koja omogućuje razgled dvorca na malo drugačiji način. Dok istražuje dvorac svakako zavirite i u bočnu stranu gdje se nalaze spavaonice. U ovom se dvorcu može prespavati s pogledom na prošlost i sadašnjost a kako je dvorac na specifičnom mjestu sve smještajne jedinice su u skladu s prirodom. Spavaonice su namještene ručno rađenim namještajem, nemaju u sobama tv, a doručak se poslužuje u košarici koju ovisno o vremenu i godišnjem dobu možete ponijeti na piknik u prirodi. Dvorac Podsreda posebno je mjesto koje otkrivaju brojni zaljubljenici u povijest ali i prirodu želeći u njemu obilježiti nešto posebno i iz vlastitog života. Zato ne čudi kako je dvorac česta kulisa za vjenčanja i druge važne svečanosti.