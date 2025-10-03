Princ William otkrio imaju li njegova djeca mobitele

Kate Middleton i princ William "jako su strogi" kada su u pitanju mobiteli njihove djece.

Princ od Walesa otkrio je u seriji Apple TV+ The Reluctant Traveler da njihovo troje djece, princ George (12), princeza Charlotte (10) i princ Louis (7) nemaju telefone, javlja za People.com.

Istaknuo je i kako im je u obitelj vrlo važno zajedničko vrijeme za stolom.

- Dakle, sjedimo i čavrljamo, to je jako važno. Nitko od naše djece nema telefone, prema čemu smo vrlo strogi - rekao je William. Na pitanje čime se djeca igraju, odgovorio je kako su princ Louis i princeza Charlotte veliki obožavatelji njihovog trampolina.

- Koliko ja mogu reći, na kraju samo skaču gore-dolje na trampolinu, tukući jedan drugoga, većinu vremena", kaže William.

I djeca idu sportskim stopama svojih roditelja, pa tako Charlotte igra netball i pleše balet, dok George "obožava" nogomet i hokej.

- Pokušavaju naučiti svirati glazbene instrumente, ali nisam siguran koliko su uspješni u tome - dodao je veselo.