Princ William otkrio imaju li njegova djeca mobitele
Kate Middleton i princ William "jako su strogi" kada su u pitanju mobiteli njihove djece.
Princ od Walesa otkrio je u seriji Apple TV+ The Reluctant Traveler da njihovo troje djece, princ George (12), princeza Charlotte (10) i princ Louis (7) nemaju telefone, javlja za People.com.
Istaknuo je i kako im je u obitelj vrlo važno zajedničko vrijeme za stolom.
- Dakle, sjedimo i čavrljamo, to je jako važno. Nitko od naše djece nema telefone, prema čemu smo vrlo strogi - rekao je William. Na pitanje čime se djeca igraju, odgovorio je kako su princ Louis i princeza Charlotte veliki obožavatelji njihovog trampolina.
- Koliko ja mogu reći, na kraju samo skaču gore-dolje na trampolinu, tukući jedan drugoga, većinu vremena", kaže William.
I djeca idu sportskim stopama svojih roditelja, pa tako Charlotte igra netball i pleše balet, dok George "obožava" nogomet i hokej.
- Pokušavaju naučiti svirati glazbene instrumente, ali nisam siguran koliko su uspješni u tome - dodao je veselo.
