Dvostruko je više djevojčica i dječaka cjepljeno protiv HPV-a

U Zagrebu je u prošloj školskoj godini protiv humanog papilloma virusa (HPV) cijepljeno gotovo dvostruko više učenica i učenika, pa iako je 32 posto cijepljenih i dalje premalo, postotak je puno viši nego u ostatku Hrvatske, istaknuto je u četvrtak na panel raspravi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

I dalje su ključni edukacija roditelja, među kojima svaki treći nikad nije čuo da je u Hrvatskoj dostupno besplatno cijepljenje protiv HPV-a, kao i rad s učenicima, u čemu značajan doprinos mogu dati obrazovni radnici, rečeno je na raspravi 'Tko se ne bi cijepio protiv raka' u kojoj su, uz stručnjake iz zdravstva, sudjelovali učitelji i stručni suradnici u školama.

Infekcija HPV-om glavni je uzročnik raka vrata maternice, od kojeg u Hrvatskoj godišnje oboli 300, a umire više od 100 žena. To je ujedno jedina vrsta raka za koji postoji cjepivo pa ga je u potpunosti moguće spriječiti.

U Hrvatskoj je besplatno cijepljenje za sve učenike i učenice 8. razreda dostupno od 2015. godine, a omogućeno je svih osobama do 25-te godine života. No, procijepljenost je izrazito niska i trenutno je oko 12 posto. Zagreb je sa cijepljenjem i edukacijom počeo prvi u Hrvatskoj prije 11 godina i do danas je cijepljeno ukupno 5631 djevojčica i dječaka.

To je jedino cjepivo protiv neke zloćudne bolesti

- Na žalost, loša je osviještenost, neinformiranost ili dezinformiranost roditelja koje mi pokušavamo informirati na roditeljski sastancima, čemu se oni dosta slabo odazivaju - kaže predsjednica zagrebačkog Povjerenstva za prevenciju infekcije HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti Mirna Šitum.

- Treba stalno naglašavati da je to jedino cjepivo protiv neke zloćudne bolesti, a više od 99 posto slučajeva karcinoma maternice uzrokovano je infekcijom HPV-a. Dakle - cijepiti dijete znači smanjiti mu rizik od te bolesti za gotovo sto posto - rekla je Šitum.

Postoji niz predrasuda zbog kojih roditelji ne žele cijepiti svoje dijete, bilo zbog straha od alergijskih reakcija, bilo zato što smatraju da je to 'blagoslov za ulazak u rani spolni život', što je potpuno neutemeljeno.

Procijepljenost u Zagrebu je najbolja u Hrvatskoj s 32 posto, pa iako to nije zadovoljavajuće ipak imamo gotovo sto posto veći odaziv nego lani, a to je rezultat napora Povjerenstva i Ureda za zdravstvo i značajne financijske potpore Grada, kazala je Šitum.

Voditelj gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč napomenuo je kako je Zagreb u nabavku cjepiva protiv HPV-a godišnje ulagao oko milijun kuna, dok se u edukaciju i promociju cijepljenja ulaže 200.000 kuna.

- Očekujemo da se nastavi rast procijepljenosti i da ćemo iduće godine imati više od 50 posto cijepljenih u jednoj generaciji. No, u tome moraju sudjelovati svi - roditelji, djeca, obrazovni i zdravstveni sustav - kaže Jeleč.

