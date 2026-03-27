E, da vam je sad jedan ovakav: Hrvatskom kišobranu cjepanica, grane i led ne mogu ništa!

Kažu da i u najtežim trenucima treba zadržati smisao za humor, a upravo za tim poveli su se i u tvrtki Hrvatski kišobran. Na Facebooku su objavili video u kojem su predstavili svoj kišobran, model Tornado.

- Idealan trenutak za podsjetiti na naš Tornado model kišobrana - napisali su uz simpatični video u kojem promoviraju kišobran na komičan način.

Na početku videa stoji pitanje: 'Kako se na lak i brz način riješiti kolege s posla?'. Tada vidimo 'kolegu' kako 'nevino' stoji s kišobranom nad glavom, a ostatak ekipe mu s balkona na glavu baca; prvo cjepanicu, pa granu, a zatim led i vodu. Malo je reći da je kišobran odbio sve pokušaje napada, a na kraju videa stoji zaključak da se kolege ne možete riješiti - ako ima Hrvatski kišobran.