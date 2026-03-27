Usred strašnog nevremena koje je pogodilo cijelu zemlju, tvrtka Hrvatski kišobran podsjetila je na svoj model kišobrana kojem ništa ne mogu cjepanice, led, a ni grane
E, da vam je sad jedan ovakav: Hrvatskom kišobranu cjepanica, grane i led ne mogu ništa!
Kažu da i u najtežim trenucima treba zadržati smisao za humor, a upravo za tim poveli su se i u tvrtki Hrvatski kišobran. Na Facebooku su objavili video u kojem su predstavili svoj kišobran, model Tornado.
POGLEDAJTE VIDEO:
- Idealan trenutak za podsjetiti na naš Tornado model kišobrana - napisali su uz simpatični video u kojem promoviraju kišobran na komičan način.
Na početku videa stoji pitanje: 'Kako se na lak i brz način riješiti kolege s posla?'. Tada vidimo 'kolegu' kako 'nevino' stoji s kišobranom nad glavom, a ostatak ekipe mu s balkona na glavu baca; prvo cjepanicu, pa granu, a zatim led i vodu. Malo je reći da je kišobran odbio sve pokušaje napada, a na kraju videa stoji zaključak da se kolege ne možete riješiti - ako ima Hrvatski kišobran.
