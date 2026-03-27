Oluja zatvorila škole: Donosimo ideje kako s djecom provesti dan bez straha i panike

Dječji vrtići rade redovno, no preporuka je da zbog velike oluje koja je zahvatila Hrvatsku djeca ostanu kod kuće, a sve su škole u Zagrebu zatvorene. Za one koji nemaju kome ostaviti školarce, škole će biti otvorene. Mnogi su roditelji također ostali raditi od kuće. Dok vani puše vjetar i pada kiša, najveći izazov postaje kako zadržati mirnu i pozitivnu atmosferu unutar četiri zida, pogotovo ako se djeca boje grmljavine i bljeskova. Strah je prirodna reakcija, no umjesto da se prepustite tjeskobi, iskoristite ovaj dan kao priliku za zajedničko druženje i stvaranje lijepih uspomena. Ključ je u dobroj organizaciji, kreativnosti i, najvažnije, u vašoj smirenosti.

Donosimo vam pregršt ideja i savjeta stručnjaka kako djecu zabaviti, umiriti i pretvoriti tmuran dan u nezaboravnu obiteljsku avanturu.

Smirenost roditelja je ključna

Djeca su poput spužvi koje upijaju emocije odraslih oko sebe. Ako ste vi napeti, uplašeni ili nervozni, velika je vjerojatnost da će se i vaša djeca tako osjećati. Vaša smirenost šalje im poruku da je sve pod kontrolom i da su na sigurnom. Prije svega, ograničite izloženost djece vijestima i katastrofičnim naslovima na portalima ili televiziji. Stalno praćenje izvještaja o oluji može samo pojačati osjećaj straha i kod vas i kod njih.

Umjesto da ignorirate dječji strah rečenicama poput "nije to ništa strašno", priznajte njihove osjećaje. Recite im: "Razumijem da te zvuk groma ili jakog vjetra plaši, i mene je plašio kad sam bio malen. Ali sada smo zajedno unutra, na sigurnom, i proći će." Razgovarajte s njima o oluji na način primjeren njihovoj dobi. Objasnite im što su munje i gromovi, a sa starijom djecom možete čak i pretvoriti znanost u igru pa zajedno brojati sekunde od bljeska do zvuka kako biste izračunali koliko je oluja daleko.

Pretvorite kuću u zonu zabave

Kada ste osigurali osjećaj sigurnosti, vrijeme je za akciju. Cilj je zaokupiti dječje misli nečim zabavnim i konstruktivnim kako ne bi razmišljali o onome što se događa vani. Srećom, dom nudi bezbroj mogućnosti.

Izgradite sigurnu utvrdu

Jedna od najdražih dječjih aktivnosti, koja u ovakvim situacijama ima i terapijski učinak, jest gradnja utvrde. Jastuci s kauča, deke, stolice i plahte postaju materijal za stvaranje tajnog skrovišta u dnevnoj sobi. Ovaj mali, sigurni prostor daje djeci osjećaj kontrole i zaštite. Kako savjetuje licencirana dječja psihologinja dr. Joyce Noble, maštu možete iskoristiti da sklonište postane udobno 'gnijezdo' ili 'špilja', što cijelo iskustvo čini zabavnijim. Unesite unutra svjetiljke, omiljene igračke i knjige te provedite vrijeme čitajući ili pričajući priče.

Igre za koje ne treba struja

U slučaju nestanka struje, panika nije opcija. Pripremite se unaprijed i pretvorite mrak u prednost. Baterijske svjetiljke postaju glavni rekvizit. Organizirajte kazalište sjena na zidu, igrajte se lovice sa svjetiljkama ili se natječite tko će napraviti smješniji lik koristeći samo ruke. Ovo je također savršena prilika za klasične društvene igre. Izvucite zaboravljene kutije 'Čovječe, ne ljuti se', karte, puzzle ili domine.

Ako ste raspoloženi za nešto aktivnije, organizirajte potragu za blagom. Sakrijte nekoliko predmeta po kući i dajte djeci zagonetke ili jednostavnu mapu koja će ih voditi do 'blaga'. Kretanje po zamračenoj kući uz pomoć svjetiljki može biti uzbudljiva avantura koja će ih u potpunosti zaokupiti.

Aktivnosti koje tjeraju brige

Djeca imaju puno energije koju je teško potrošiti kad su zatvorena u kući. Zato je važno osmisliti i fizičke aktivnosti. Pomaknite namještaj i napravite poligon s preprekama od jastuka preko kojih se moraju provlačiti, puzati ili ih preskakati. Pustite omiljenu glazbu i organizirajte plesnu zabavu - tko kaže da se ne može plesati i po oluji? Brojni su i drugi načini kako umiriti dijete tijekom oluje, a kretanje je jedan od najboljih.

Kuhinja također može postati centar zabave. Uključite djecu u pripremu jednostavnih jela. Zajedničko pečenje kolačića ili palačinki ne samo da će ih zabaviti, već će i miris svježe pečenih slastica stvoriti osjećaj topline i ugode. Ako imate sve sastojke, izrada domaće pizze gdje svatko može staviti nadjev po želji siguran je recept za uspjeh. Na kraju, iskoristite vrijeme za listanje starih obiteljskih fotografija. Prisjećanje na sretne trenutke s ljetovanja ili rođendana podsjetit će i vas i njih da nakon svake kiše dolazi sunce.

