Edgara Allana Poea su izbacili s najpoznatije vojne akademije

Na današnji dan 16. ožujka 1802. utemeljena je jedna od najslavnijih vojnih akademija na svijetu - West Point. To je Vojna akademija Sjedinjenih Američkih Država u saveznoj državi New York, a prvi zapovjednik bio je pukovnik Jonathan Williams. Akademija je "proizvela" mnoge slavne američke generale (Robert E. Lee, Douglas MacArthur, W. T. Sherman, George Armstrong Custer, Norman Schwarzkopf), dva predsjednika (Ulysses S. Grant i Dwight D. Eisenhower), 18 astronauta, 74 dobitnika Medalje časti (Medal of Honor). Od onih koji su pohađali West Point, ali su izbačeni, može se spomenuti poznatog pisca Edgara Allana Poea kojeg su izbacili zbog alkohola i nepohađanja predavanja.

Foto: Javno vlasništvo

Osnovan prvi list za Afroamerikance

U New Yorku su 16. ožujka 1827. godine izašle prve američke novine za Afroamerikance, Freedom's Journal. Osnovali su ih velečasni John Wilk, Peter Williams Jr. i drugi slobodni Afroamerikanci, a izlazile su jedanput tjedno. U to vrijeme časopisi su postali važan aspekt afroameričke prosvjedne tradicije, a zalagale su se za sociopolitički uzlet unutar zajednice. Naime, tijekom tog vremena, slobodna afroamerička populacija u SAD-u iznosila je oko 300.000.

Foto: Javno vlasništvo

Osnivači su se tada htjeli obratiti slobodnima i pružiti im podršku jer su očajnički pokušavali podignuti svoju stopu pismenosti. U tome su i uspjeli. Na kraju je Freedom's Journal 1829. zamijenio The Rights of All, koji je između 1829. i 1830. izdavao Samuel Cornish, bivši viši urednik Journala.

Lansirana prva raketa s tekućim gorivom

Foto: Javno vlasništvo

Američki fizičar Robert Goddard lansirao je 1926. godine u Auburnu u Massachusettsu prvu svjetsku raketu pogonjenu tekućim gorivom. Između 1926. i 1941. Goddard je sa svojim timom je lansirao 34 rakete, a postigao je najveću visinu od 2,6 kilometara i brzinu od 885 km/h. Nakon 1926. patentirao je preko 200 izuma vezanih za raketnu tehnologiju, ponovio uspješno lansiranje rakete, ali i konstruirao prvi avion na raketni pogon. Smatra se ocem moderne raketne tehnike.

