Efekt razvoda: Kako na ljubavne odnose utječe brak roditelja?

Gotovo 40 posto svih brakova u zapadnom svijetu završava razvodom, a to utječe na zajedničku djecu te njihove stilove vezanja u ljubavnim odnosima. Evo koji su najčešći problemi, ali i kako ih možete riješiti

<p>Roditelji imaju neizmjeran utjecaj na dječji razvod, ali i njihov razvod. Činjenica je kako je za djecu bolje da se roditelji razvedu nego da odrastaju u konfliktnoj atmosferi, no posljedice rastave ipak će ostati vidljive, ako nigdje drugdje - onda u načinu na koji će se dijete jednog dana samo emocionalno vezati.</p><p>Kao i bilo koji oblik roditeljske strukture, tako i razvod može utjecati na nastanak obrazaca koji će na dijete utjecati čak i kad bude odrasla osoba, odnosno na njihov stil vezanosti, piše<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-having-divorced-parents-can-affect-attachment-style"> mbg.</a> </p><h2>Koji bi stil vezanosti moglo razviti dijete razvedenih?</h2><p>Imati siguran odnos s njegovateljima u ranom djetinjstvu ono je što stvara siguran stil vezanosti, u kojem se osoba može osloniti na druge, dopustiti drugima da se oslanjaju na njih i općenito stvarati zdrave veze. Ali razvod sam po sebi ne stvara nesigurni stil vezanosti.</p><p>- Stil privrženosti povezan je s onim što je dijete doživjelo prije, tijekom i nakon razvoda - kaže terapeutkinja Chamin Ajjan.</p><p>To znači da učinci razvoda na djetetov stil vezanosti ovise o tome je li sporazuman ili je ispunjen napetošću. Ako roditelji otvoreno komuniciraju s djetetom tijekom postupka razvoda, pružaju sigurnost, stabilnost i budu ljubazni jedni prema drugima, Ajjan kaže da će dijete vjerojatno odrasti sa sigurnim stilom vezanosti. U stvari, možda se čak i osjećaju zdravije kad se roditelji odvoje i uspostavi nova norma, dodaje ona.</p><p>S druge strane, visokokonfliktni razvodi, gdje se roditelji neprestano svađaju, zlostavljaju, visoki je stres i mogu dovesti do niza nesigurnih stilova vezanosti, uključujući:</p><h2>Izbjegavanje vezanja</h2><p>Kada je roditelj manje uključen u razvoj djeteta zbog promjena u životnim situacijama ili bitkama za skrbništvo, dijete se može osjećati napušteno i krivim. Ta djeca mogu razviti ambivalentan stil privrženosti u kojem postaju izuzetno neovisna i neugodna kad veze postanu preozbiljne, kaže Ajjan. To je poznato kao izbjegavanje vezanosti.</p><h2>Neorganizirana vezanost</h2><p>Kaotične, zanemarujuće ili nasilne situacije razvoda mogu kod djeteta razviti neorganiziran stil vezanosti. Prema bračnoj i obiteljskoj terapeutkinji Mariji Sosa, ovaj stil vezanosti može dovesti do potrebe za bliskošću, s dubokim strahom od vezanja za druge.</p><p>Postoji nepodudarnost i ono što bi se moglo kategorizirati kao povuci-potegni pristup u smislu pristupanja, a potom izbjegavanja, kaže ona. Mogu prekinuti veze kako bi izbjegli da ih partner odbije u budućnosti, ističe Sosa.</p><h2>Kako to može utjecati na veze?</h2><p>Ljudi na koje je razvod roditelja negativno utjecao i razviju nesiguran stil vezanosti mogu zaglaviti u ciklusu jedne kaotične veze za drugom, kaže Ajjan. Ostali bi ishodi mogli uključivati ​​potpuno izbjegavanje intimnih veza ili napuštanje odnosa čim postanu ozbiljni.</p><p>U nekim slučajevima, Sosa kaže da će se ljudi dobro nositi s razvodom roditelja u djetinjstvu, ali onda će biti pogođeniji u odrasloj dobi. To se naziva efektom razvoda. Ovaj zaključak potječe iz 25-godišnjeg istraživanja Judith Wallerstein, koje sugerira da djeca razvedenih, koja su se možda ranije pokazala prilagodljivima i pozitivnima, mogu kasnije pokazivati ​​poteškoće u prilagodbi u romantičnim vezama, objašnjava Sosa.</p><h2>Poteškoće uključuju:</h2><p>- Međutim, nesigurna vezanost nije naša sudbina. Iako nas je djetinjstvo možda oblikovalo na određeni način, mi smo u mogućnosti da promijenimo stvari - kaže Sosa.</p>