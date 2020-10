Naša veza je bila savršena - sve dok mi se nije javila druga žena

Priča jedne žene nešto je što se može dogoditi svima - a upravo zato ju piše upućenu svim ženama čiji se ljubavni mjehurić može rasplinuti ako saznaju da postoji druga te savjetuje što je najbolje učiniti

<p>Prevarena žena, Sarah Dowell, napisala je pismo svim ženama kako bi ih upozorila da njihov život 'iz snova', možda nije onakav kako izgleda.</p><p>Pismo je objavila na stranici <a href="https://www.yourtango.com/2020337897/my-relationship-was-perfect-until-heard-from-the-other-woman" target="_blank">Your Tango</a>, a donosimo ga u cijelosti:</p><p><em>Zamislite ovo: U vezi ste, sve ide savršeno, kao da lebdite na oblaku. Osjećaj je nevjerojatan, a vi ste sretniji nego što ste ikad bili.</em></p><p><em>Mislite u sebi da je ova osoba možda ona prava. Muškarac kojeg se tražili i čekali. Neka se jednom i vama nešto dobro događa, napokon imate sreće.</em></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ona testira odanost muškaraca</strong></p><p><em>Odjednom vam se javlja mobitel. Željno izvlačite telefon, znajući da će to biti slatka poruka osobe koja vam je pružila sve te osjećaje.</em></p><p><em>Nažalost, varate se.</em></p><p><em>Gledate poruku i srce vam padne u želudac. Čitate poruku iznova i iznova. Oblak na kojem ste sjedili nestaje ispod vas. Ta veza, osoba o kojoj ste mislili, nije onakva kakvom se predstavljala.</em></p><p><em>Poruka je stigla od imena kojeg ne znate, broja koji nikada niste vidjeli, ali riječi odjekuju u vašem umu. Tekst je glasio: 'On nije ono što misliš'.</em></p><p><em>Njegova odanost nije s vama. I nju viđa.</em></p><p><em>Sjetite se vremena kad vam je tijekom vaše veze rekao da izlazi s prijateljima, zaglavio je na poslu, radio je nešto važno, ali poslao bi vam poruku ili vas nazvao kad bi se vratio kući.</em></p><p><em>Što je bilo istina? Je li išta od toga bilo istina? Kako možeš znati? Još važnije, što sad napraviti?</em></p><p><em>Sučeljavanje nije lako, ali je neophodno za takvu vrstu situacije. Mora znati da ste primili ovu poruku.</em></p><p><em>Ipak se pripremite. Imat će izgovor: 'Ona je luda bivša, pokušava sabotirati sve moje veze.' Ili, možda nešto jednostavno: 'Zašto bi, umjesto meni, vjerovala nekome koga ne poznaješ? Zar stvarno misliš da sam takav?'</em></p><p><em>Dat će sve od sebe da vas uvjeri da laže. Međutim, odgovorite joj na poruku. Možda ima dokaz da ti nije vjeran. Provjerite s njom, ne bojte se odgovoriti ovoj ženi.</em></p><p><em>Ne krivite je; uopće nije ona kriva. Nisi ni ti kriva. Njegova je krivica.</em></p><p><em>Odgovorite joj, postavljajte pitanja. Pitajte je kad su bili zajedno, kada su se zabavljali i kada se nešto dogodilo između njih. Razgovarajte s ovom ženom i sjetite se da bi u takvim situacijama žene trebale pomoći jedna drugoj.</em></p><p><em>Možda se čini okrutno, ali najbolje što možete učiniti je suprotstaviti mu se kao tim. U svakom slučaju, teže će pronaći izgovor. Kako vas oboje može pogledati u oči, tvrdeći da je druga jednostavno luda?</em></p><p><em>Možda ćete se osjećati nervozno, ali istina će izaći na vidjelo.</em></p><p><em>Nastavite ga ispitivati ​​i pobrinite se da njegova priča ostane ista. Ako govori istinu, ne bi se trebao naknadno sjetiti ničega - neće razmišljati o svojim mislima. Pogledajte poklapa li se njegova priča.</em></p><p><em>Nastavite razgovarati s njim, a neka i ona razgovara s njim.</em></p><p><em>Kad istina izađe na vidjelo, ako je stvarno 'dvostruki igrač', vrijeme je da prekinete.</em></p><p><em>Ne preporučujem pružanje nove šanse. Povjerenje je teško obnoviti, ali lako je razbiti. Razbio je vaše povjerenje i slomio vam vjeru u njega. Ako odlučite obnoviti svoj odnos s njim, možda neće nikada biti isto.</em></p><p><em>U najboljem slučaju možete iznijeti smeće i steći novog prijatelja. Najbolji prijatelji mogu doći iz najgorih situacija.</em></p><p><em>Ako se udružite s drugom ženom, ne dopustite mu da vas suprotstavi. Zauzmite se za drugu ženu i nadajte se da će se ona zauzeti i za vas.</em></p><p><em>Zapamtite, opet, ona nije kriva. On je taj koji je donio odluku da vas obje izda, ona je također oštećena. Nitko od vas ne zaslužuje ono što vam je učinio.</em></p><p><em>Moj savjet - izbacite smeće i pritom steknite novog prijatelja.</em></p>