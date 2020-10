Ispovijesti žena o životu nakon razvoda - sve one savjetuju isto

Nakon razvoda braka ili prekida dugogodišnje veze nemojte uskakati odmah u drugu vezu. Fokusirajte se na sebe i na izgradnju vlastitog života u novim okolnostima

<p>Kada dođe do prekida veze ili razvoda vrlo teško se naviknuti na nove navike u kojima ste sami. U tim vremenima bitno je ostati na dobrom putu i fokusirati se na sebe i na svoj mentalni rast. Trebate ostati hrabri. Ove žene podijelile su svoja iskustva nakon razvoda.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Život vam postaje lakši nakon razvoda</h2><p>Da, postoje trenutci u kojima ste prestravljeni, mislite da za vas nema nade. Jedna blogerica podijelila je svoje iskustvo nakon razvoda te kaže kako je od drugih čula da će ta tuga trajati vječno, no ipak to nije tako. Ona kaže kako je za nju sad život ispunjen radošću, nadom i velikom zahvalnošću. Napokon je mogla biti svoja i shvatiti što zapravo želi od života. U osnovi, razvod je nova stranica i korak po korak postajete potpuno druga osoba. Izgubite se, da biste se pronašli. Sada je imala više vremena za hobije, opuštanje ili bavljenje drugim stvarima koje je čine sretnom.</p><h2>2. Shvaćate da vašoj djeci život postaje bolji</h2><p>Blogerica kaže da se prije razvoda neprestano brinula i pitala se hoće li njezina djeca biti dobro bez nje. Ali pokazalo se da su te brige neutemeljene. Sad ih je mogla gledati kako samostalno rastu i jačaju.</p><p>Postali su puno hrabriji i preuzimaju odgovornost. Dogodila se 'nova normalna' stvarnost, a oni su je uspješno prigrlili.</p><h2>3. Shvaćate da plač nije slabost</h2><p>Druga žena podijelila je svoju priču rekavši kako je na Božić sa svojom djecom ukrašavala božićno drvce. I plakala je sa svom svojom djecom. Zatim su se grupno zagrlili, razgovarali o svojim istinskim osjećajima i postavili nove tradicije.</p><p>Plač vas ne čini slabima. To je sasvim normalna stvar. Morate prihvatiti sebe, a to znači da morate prihvatiti svoje osjećaje. Djeca isto tako moraju shvatiti da biti majka ne znači biti robot.</p><h2>4. Krivnju možete vidjeti kao najtežu stvar koju morate pustiti</h2><p>Za ovu blogericu, najteže je bilo prihvatiti činjenicu da život više neće biti isti i da nećete zajedno ostariti. Ipak, osjećaj krivnje teško je napustiti.</p><p>Ona savjetuje da prestanete kriviti sebe jer vam to usisava energiju. Žene su sposobne za sve i sve to mogu podnijeti. Samo pustite prošlost gdje joj je i mjesto.</p><h2>5. Ponekad idealan brak iz vaših snova baš i nije idealan</h2><p>Još je jedna žena priznala je da je nakon razvoda i određenog vremena kojeg je provela na terapiji shvatila da njezin brak nije nešto što su ona i njezin bivši suprug željeli. Oni su naime složili plan da kupe kuću, vjenčaju se i imaju djecu. Radila je samo ono što je trebala.</p><h2>6. Ne biste trebali čekati bolja vremena</h2><p>Čekanje i nadanje su sjajne stvari, ali nisu dovoljne. Ne gubite dobar život, samo se riješite lošeg. Ova djevojka savjetuje da ne odgađate vrijeme, jer su upravo njoj trebale 2 godine nakon razvoda da počne nešto raditi. Sad žali što to nije učinila i prije.</p><h2>7. Uživajte u svom društvu</h2><p>Uživanje u vlastitom društvu je jako važno. Da, teško je prilagoditi se novom životu nakon što dugo živite s drugom osobom, ali uspjet ćete.</p><p>Ova blogerica kaže da rješenje za nju nije bilo uskakanje u drugu vezu, već je počela raditi na sebi. Osjećati se ugodno sa sobom velika je i pozitivna promjena, prenosi <a href="https://brightside.me/inspiration-relationships/i-thought-i-would-be-sad-forever-but-im-not-women-share-what-life-is-like-after-a-divorce-799055/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR0D3WVBTJKCwpmPVtul6nboL-v4nTfmAVTOHZFWZTVLi1pYn12Li6IQfIU" target="_blank">Bright Side.</a></p>