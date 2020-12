Eksperiment para: 'Svaki dan u lockdownu smo vodili ljubav...'

Kad je započeo drugi lockdown, Lisa i Spike (32) odlučili su pokušati voditi ljubav svaki dan tijekom razdoblja od četiri tjedna kako bi provjerili teoriju da to smanjuje anksioznost i depresiju

<p>Tijekom prvog lockdowna seks kod <strong>Spikea Van Der Merwea</strong> i <strong>Lise Antonelli </strong>je bio rjeđi, što je rezultiralo žestokim raspravama.<br/> Vizažistica <strong>Lisa</strong> (24) kaže: 'Bilo je puno napetosti među nama. S ograničenjima koja otežavaju bilo kakvo samostalno vrijeme, razina tjeskobe bila je visoka i bili smo više razdražljivi, što je rezultiralo i rjeđim seksom'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Činjenice o seksu</p><p>Istraživanje u Journal of Sexual Medicine tvrdi da su oni koji su nastavili redovito imati spolne odnose tijekom lockdowna bili manje anksiozni, manje depresivni i u sretnijim vezama od onih koji nisu. Kad je započeo drugi lockdown, Lisa i Spike (32), koji se bave ugostiteljstvom, odlučili su staviti tu teoriju na kušnju tako da se pokušaju seksati svaki dan tijekom razdoblja od četiri tjedna.</p><p>Tako je par iz Tootinga u Londonu, otkrio tajne iz svog seksualnog dnevnika tijekom lockdowna.</p><h2>3. dan: Bili smo poput zečeva</h2><p>Lisa je ispričala: 'Prvi je tjedan našeg drugog lockdowna i napetosti već rastu oko toga da ćemo zajedno biti non stop, ali oboje smo stvarno odlučni pokrenuti ovaj eksperiment. Opskrbili smo se zalihama za lockdown. Zaigrali smo se i više se usredotočujemo na predigru'.</p><p>- Kada smo imali nesuglasicu, poseksali smo se. Ovih nekoliko dana bili smo poput zečeva. Tijekom prvog lockdowna, jutarnji seks bio je nezamisliv, ali sada i to uspijevamo. Zaista želimo podići svoj odnos na sljedeću razinu, pa smo razgovarali i o našim maštarijama - dodala je.</p><h2>6. dan: 20-minutna uzbuđenja dva puta dnevno</h2><p>Spike je opisao kako je Lisa trenutno pod stresom zbog posla pa zna biti tjeskobna, što je znalo biti uzrokom njihovih svađa. Ali taj se tjedan nosila sa stresom u spavaćoj sobi.</p><p>- Lisa mi je govorila točno što želi. Volim njezin novi izravni mehanizam za suočavanje. Uzbuđenja od 20 minuta doživljavamo najmanje dva puta dnevno. I ja sam joj tijekom dana slao bezobrazne poruke. Zbog toga su stvari među nama bile opuštenije, a sve to dok smo zajedno proživljavali različite maštarije. Isprobali smo stvari koje nikada prije nismo probali. Bila je to velika navala adrenalina za nas - zabilježio je Spike.</p><h2>9. dan: Žao mi je što to moram reći, ali dosta mi je</h2><p>- Ovaj sam tjedan bila pod utjecajem hormona. Požalila sam mu se na kućanske poslove, a tamno i hladno vrijeme učinilo me pomalo jadnom. I još k tome smo oboje morali otići na Covid test. Mrzim što to moram reći, ali pomalo mi je dosta svakodnevnog seksa. Mislim da bi se onaj brzi 'ručni rad' od danas popodne mogao računati - tvrdi Lisa.</p><p>Između njih je bilo manje poruka, što joj se nije svidjelo jer joj seksting stvarno pomaže u raspoloženju. Zbog toga je pretražila internet i kupila seksi donje rublje kako bi začinila stvari.</p><p>- Nešto nas mora izvući iz ove kolotečine. Trenutno smo toliko ometeni svojim telefonima i razmjenom poruka sa svojim prijateljima, da nam je seks posljednja stvar na pameti - prepričava.</p><h2>13. dan: Lisa mi je počela otkopčavati traperice</h2><p>- Osjetio sam kako stvari među nama postaju pomalo hladne i Lisa mi je rekla da će vratiti 'vatru'. I to je učinila, sasvim doslovno. Dok smo prali zube spremajući se za spavanje, Lisa mi je počela otkopčavati traperice, šapćući mi na uho - napisao je Spike i dodao kako su jedva završili pranje zubiju, prije nego što ju je odnio u spavaću sobu. Lisa je imala one dane u mjesecu, pa su eksperimentirali s nekim igračkama i različitim vrstama predigre umjesto s punim seksom. Spike uopće nije imao pritužbi. Sutradan su oboje osjećali olakšanje.</p><h2>18. dan: Upalila sam pornić: To je privuklo njegovu pažnju</h2><p>Lisa je istaknula kako ju frustrira kada Spike ne kontaktira s njom preko mobitela dok je na poslu, a to je učinio nekoliko puta ovaj tjedan.</p><p>- Svađali smo se i na kraju namjerno imali slobodnu noć. Teško je seksati se kada ste neraspoloženi. Sutradan sam znala da se moramo vratiti na pravi put. Predložila sam mu zajedničko tuširanje i vidjela sam kako su mu oči zasjajile. Bilo je umirujuće, tijela su nam bila blizu jedno drugog i na kraju smo vodili ljubav. Osjećala sam se dobro jer smo opet postali bliski. Druge noći, odlučila sam oživjeti stvari s pornićem - to je privuklo njegovu pažnju.</p><p>Završili smo seksajući se s pornićem u pozadini, bilo je to stvarno jedno hipnotički iskustvo - zapisala je na kraju tjedna Lisa.</p><h2>22. dan: Prije nego što smo stigli do seksa, zaspao sam</h2><p>Spike je opisao svoje posljednje doživljaje riječima: 'U posljednje vrijeme radimo zajedno i bilo nam je super malo se ispuhati na taj način. To je otkrilo i naše natjecateljske strane. Pretpostavljam da nas je prošli mjesec zbližio, jer smo pustili naše glupe male prepirke sa strane. Nastavljamo s redovitim seksom, ali smo se dosta smirili. Sada je opuštenije i sporije'.</p><p>- Lisa se čak i dotjerala za mene, zadirkujući me nakon što sam se vratio s posla. Ali prije nego što smo stigli do glavne akcije, zaspao sam i probudio se u 4 ujutro. Ups! - zaključio je.</p><h2>28. dan: Budimo se ekstra rano</h2><p>- Spikeovu tijelu je trebala pauza, ali nakon ovog mjeseca znamo koliko je važno nastaviti koketirati. Dakle, umjesto da čekamo večer da se malo zabavimo, probudili smo se malo ranije - to znači manje predigre i umjesto toga samo krenemo u akciju. Lijepo je jer tijekom dana neprestano imate flashbackove na jutarnju akciju. Međutim, sada se lockdown bliži kraju, shvaćam da moramo iskoristiti vrijeme koje provodimo zajedno - završila je s dojmovima Lisa, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13352650/sex-every-day-lockdown-sexting-porn-knackering/" target="_blank">The Sun</a>.</p>