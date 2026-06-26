Naručila sam posebne uloške za područje ispod pazuha, koje nalijepite na odjeću ispod ruke i uspješno sakupljaju znoj. Ipak, jedan znojni curak mi je ‘pobjegao’ i sad sam na svim fotografijama ‘umrljana’
PRAKTIČNI SAVJETI PLUS+
Elegantna na vrućini: Evo kako sam pobijedila znojne mrlje
Čitanje članka: 1 min
Ljetne temperature oduvijek su predstavljale problem za sve one koji i na 35 stupnjeva moraju izgledati uredno, sređeno i poslovno. Nije svaki posao koji se odnosi na takav dress code rezerviran za klimatizirane urede. Neki se rade i vani. Osim toga, mnoštvo svečanih događaja kojima prisustvujemo tijekom ljeta, počevši od raznih partyja, proslava, svadbi i sličnih evenata, zbivaju se na 30, pa i više stupnjeva te traže smart casual dress code. Dakako, i popratnu šminku te frizuru. A žene dobro znaju koliko je to teško izbalansirati - da budeš uredan, lijep, našminkan i bez tragova znoja na odjeći.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+