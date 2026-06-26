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Elegantna na vrućini: Evo kako sam pobijedila znojne mrlje

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 1 min
Elegantna na vrućini: Evo kako sam pobijedila znojne mrlje
Foto: Shutterstock,

Naručila sam posebne uloške za područje ispod pazuha, koje nalijepite na odjeću ispod ruke i uspješno sakupljaju znoj. Ipak, jedan znojni curak mi je ‘pobjegao’ i sad sam na svim fotografijama ‘umrljana’

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Ljetne temperature oduvijek su predstavljale problem za sve one koji i na 35 stupnjeva moraju izgledati uredno, sređeno i poslovno. Nije svaki posao koji se odnosi na takav dress code rezerviran za klimatizirane urede. Neki se rade i vani. Osim toga, mnoštvo svečanih događaja kojima prisustvujemo tijekom ljeta, počevši od raznih partyja, proslava, svadbi i sličnih evenata, zbivaju se na 30, pa i više stupnjeva te traže smart casual dress code. Dakako, i popratnu šminku te frizuru. A žene dobro znaju koliko je to teško izbalansirati - da budeš uredan, lijep, našminkan i bez tragova znoja na odjeći.

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