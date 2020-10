Elektricitet u kosi smanjit će formule koje štite od vrućine

Kosa koja strši i leti posvuda česta je pojava, naročito u prostorijama sa suhim zrakom, a na njezino smanjenje utječe par ključnih koraka tijekom sušenja i pripreme za stiliziranje frizure

<p>- Prvi i osnovni korak, kako biste spriječili preveliki elektricitet u kosi nakon sušenja, je aplikacija formule koja las štiti od prevelike vrućine samog sušila - komentirala je frizerka slavnih Monaé Everett iz New Yorka.</p><p>Naime, te će formule zatvoriti kutikulu kose, stoga ona neće gubiti vlagu te će ostati elastična i puna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kosa u duginim bojama</strong></p><p>- Ujedno, ovdje su bitni i regeneratori za kosu, koji također dugotrajno štite las - dodaje stručnjakinja.</p><p>Osim spomenutih, dobre formule za kosu koja neće letjeti i stršati posvuda su pjene za stiliziranje, koje dodatno učvršćuju frizuru.</p><p>U grupi proizvoda koji će kosu učiniti lijepom, smirenom i glatkom su i suha ulja koja ujedno njeguju las od korijena do vrha.</p><p>- Suha ulja za njegu kose predlažem i prije samog sušenja, ono koje se ne ispire. Možete malo aplicirati na kosu i nakon sušenja, na vrhove i za dodatan sjaj na čitavu las - izjavila je Everett za<a href="https://hellogiggles.com/hair/reduce-blow-dry-frizz/"> Hello Giggles. </a></p><p>Predlaže i investiranje u dobro sušilo za kosu, koje također utječe na kvalitetu i ponašanje lasi. </p>