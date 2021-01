Svaki uspješni direktor zna da zaposlenik može pomoći izgraditi tvrtku - ali i narušiti njeno poslovanje. Pa, koje su glavne osobine koje menadžeri za zapošljavanje trebaju potražiti i kako ih uočiti kod kandidata?

Prema Elonu Musku, ne radi se o tome u koju ste školu išli ili o vašem stupnju obrazovanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Pokrenula posao unatoč teškoj dijagnozi

- Nema potrebe čak uopće imati fakultetsku diplomu, pa čak ni srednju školu - rekao je izvršni direktor Tesle tijekom intervjua za Auto Bild.

Umjesto toga, Musk traži 'dokaze o iznimnim sposobnostima' što se tiče zapošljavanja.

- Ako postoje rezultati iznimnih postignuća, onda će se to vjerojatno nastaviti i u budućnosti - rekao je.

Kako Elon Musk uočava lažljivca

Problem je u tome što svatko može reći da je najbolji u onome što radi, ali može biti teško - a ponekad i nemoguće - znati govori li istinu.

Srećom, Musk je svoje rješenje otkrio na jednom summitu 2017. On postavlja svakom kandidatu kojeg intervjuira isto pitanje: 'Recite mi neke od najtežih problema na kojima ste radili i kako ste ih riješili.'

- Jer ljudi koji su stvarno riješili problem točno znaju kako su ga riješili. Oni znaju i mogu opisati male detalje - objašnjava on.

Muskova metoda ovisi o ideji da će nekome tko iznosi lažnu tvrdnju nedostajati sposobnost da to uvjerljivo potkrijepi, pa ih želi čuti kako razjašnjavaju prepreke, korak po korak.

Znanstvenici: Muskova strategija funkcionira!

Studija objavljena u Journal of Applied Research in Memory and Cognition prošle godine u prosincu otkrila je nekoliko pristupa uočavanju lažljivaca na temelju tehnike razgovora za posao koja podupire učinkovitost onoga što Musk radi godinama, prenosi CNBC.

Jedna od takvih tehnika, nazvana 'Asimetrično upravljanje informacijama' (AIM), osmišljena je kako bi ispitaniku pružila jasna sredstva da istražitelju dokaže svoju nevinost ili krivnju davanjem detaljnih informacija.

- Mali detalji su žila kucavica forenzičkih istraga i mogu istražiteljima pružiti činjenice koje treba provjeriti i svjedoke koje treba ispitati - napisala je Cody Porter, jedna od autorica studije i viša predavačica na Sveučilištu u Portsmouthu.

Konkretno, dodala je, anketari bi trebali dati jasne upute ispitanicima da 'ako daju dulje, detaljnije izjave o događaju od interesa, tada će istražitelj biti sposobniji otkriti govore li istinu ili lažu.'

Porter i njezin tim istraživača otkrili su da 'osobe koje govore istinu' obično žele pokazati svoju nevinost i obično pružaju detaljnije informacije kao odgovor na takve upute.

- Suprotno tome, lažovi žele prikriti svoju krivnju. To znači da je vjerojatnije da će strateški uskratiti informacije kao odgovor na AIM metodu. Ovdje pretpostavljaju da će pružanje više informacija olakšati istražitelju otkrivanje njihove laži, pa umjesto toga pružaju manje informacija - objasnila je Porter.

Ako želite posao, recite istinu i budite što detaljniji

Studija je također otkrila da upotreba AIM metode može povećati vjerojatnost otkrivanja lažljivaca za gotovo 70 posto. To su dobre vijesti za Muska - i ostale menadžere za zapošljavanje koji usvoje ovu znanstveno argumentiranu strategiju.

Kao što je Musk rekao, ono što stvarno želi znati jest je li kandidat uistinu riješio problem za koji je tvrdio da ga je riješio.

- I naravno da se želite uvjeriti je li postignuto neko značajno postignuće, jesu li zaista odgovorni ili je netko drugi bio zaslužniji? -dodao je Musk.

Obično netko tko se doista morao boriti s problemom stvarno razumije detalje i ne zaboravlja.