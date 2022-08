Emocionalni preljub: Riješite test i saznajte plovite li opasnim vodama, da kasnije ne požalite

Uživate u zajedničkim trenucima, volite razgovarati s njim, razmjenjivati zabavne, pomalo intimne, pa čak i seksi e-mail i sms tajne poruke; kad vas nazove uživate u koketiranju, tražite najljepšu haljinu za ručak ili kavu s njim i sve je super, osim što – vaš suprug ne zna da se to događa.

Nije važno je li to „samo“ vaš bivši dečko s fakulteta, novi prijatelj s Facebooka, ili mladić koji vam pomaže oko utega u teretani, pa ni to što među vama nema „ništa“, odnosno niste došli do seksa. Kad postoji duboka, strastvena povezanost između ljudi koji često nisu ni svjesni da su prešli granicu od platonskog prijateljstva prema romantičnoj ljubavi, to je emocionalna nevjera, vjerojatno najveća prijetnja s kojom se vaš brak ikada suočio, kaže Tracey Cox, poznata autorica ljubavnih i seksualnih priručnika.

Nastaje kad jedan partner kanalizira fizičku i emocionalnu energiju te vrijeme i pažnju prema drugim osobama do te mjere da se partner može osjećati zanemareno. To dovodi u pitanje povjerenje između dvoje ljudi često više nego fizička nevjera, tvrdi Peggy Vaughan.

Vrlo je lako praviti se da u tome nema ništa posebno jer uvijek imate opravdanje: nema seksa. Možete si lagati da je to „samo piće“, ili „samo ručak i bezazlena šetnja“ i da je sve to nevino, no imajte na umu da dijelite bezbroj tajni koje vas drže emocionalno zapletenima u tom odnosu i da se s vremenom, kako se približavate jedno drugom, odnos lako može razviti i u nešto više.

Nemojte se zavaravati time da to možete držati pod kontrolom, ili da se uvijek možete vratiti korak nazad, prema „nevinom“ prijateljskom odnosu. Jednostavno, presijecite sve u korijenu: prestanite odgovarati na pozive i poruke te osobe, prorijedite zajedničke trenutke i nastojte u potpunosti prekinuti kontakte.

Jeste li emocionalni varalica?

Ako na nekoliko pitanja možete odgovoriti sa „da“, plovite vrlo opasnim vodama...

1. Svom tajnom prijatelju negativno govorite o svom partneru? Rekli ste mu: „Razmišljam o tome trebam li ostati u toj vezi, jer nisam zadovoljna“?

2. Ponašate li se kao da ste slobodni, namjerno izbjegavate govoriti o svom partneru? Što češće zaboravite govoriti o tome da ste u vezi, to ćete se dulje drugima činiti dostupni i ljudi će reagirati na vas kao da ste slobodni.

3. Želite uživati u 'slatkišima' što dulje, uvjeravate se da je koketiranje s nekim bezazleno i da ste potpuno nevini u toj priči? Uvijek se lako zavaravamo oko toga da je nešto bezazleno.

4. Redovito se upuštate u seksualne fantazije o prijatelju? Fantazije o seksu mogu učiniti da osobu želite još više. Cijela poanta fantazije je, zapravo, dočarati briljantno savršen seks!

5. Dijelite li s 'posebnom osobom' intimne detalje iz života s ljudima volite? Jedna je stvar seciranje vašeg bračnog odnosa s istospolnim prijateljima (ili prijateljima različitog spola, ako ste gay orijentacije), a drugo je razgovor o osobnim stvarima s nekim s kime također dijelite neke „stvari“.

6. Imate li tajne račune e-pošte, lozinke i pinove za zaključavanje na telefonu koje skrivate od partnera? U otvorenom, poštenom odnosu nema nikakve komunikacije koja bi trebala biti tajna i potpuno nedostupna vašem partneru.

7. Žene su češće krive za emocionalno varanje, jer se više emocionalno uključuju i žele 'isprobati' druge odnose da se uvjere može li to biti bolje od njezinog trenutnog stanja. Također, sklonije smo 'ploviti' između prijateljstva i ljubavi, od mašte do stvarnosti.

8. Lažete li partneru da biste se viđali s drugima? Ako vas partner upozori da provodite previše vremena s drugima, hoćete li i dalje lagati? U iskušenju ste da lažete o tome što radite? Ako je tako – zaustavite se!

9. Osjećate li emocionalnu udaljenost od partnera? Ponavljaju li se neprijateljstva i svađe u braku? Je li vam sve teže razgovarati s partnerom?

10. Pravdate li se često i sami sebi rečenicom: „Mi smo samo prijatelji“?

Kako se život mijenja na gore?

Vrlo je tanka linija između emocionalnog varanja i prijateljske bliskosti s osobama suprotnog spola i najčešće je toliko nejasna da teško možete primijetiti razliku između prijateljstva i afere. Odnos koji dijelite s prijateljem doista može biti čisto platonski, no ako vam je zbog tog prijateljstva neugodno pred partnerom, pokušavate sakriti pojedinosti o tom odnosu od partnera i kradete vrijeme koje biste inače proveli s partnerom da biste bili s 'prijateljem', velike su šanse da ste zaglibili u emocionalnu aferu.

Koliko god uzbudljivo i osvježavajuće bilo, ako ikada počnete osjećati žudnju prema prijatelju, ili se ulovite da se često smiješite i prisjećate zajedničkih trenutaka, morate se suočiti s tim. Emocionalna afera može imati nekoliko vrlo negativnih posljedica na vaš život, pa ih morate biti svjesni. Shvatite ih kao korake s kojima ćete se prije ili kasnije morati nositi.

1. Vodit ćete dva života

S jedne strane, pokušat ćete se sa što više vremena i sa što više pažnje usredotočiti na svoga ​​ljubavnika, s druge strane – bit će vam izuzetno teško kad budete provodili puno vremena s prijateljem, zbog osjećaja krivice. Osim toga, kako vaš partner i prijatelj vjerojatno ne znaju jedno za drugo, morat ćete osigurati dovoljno vremena za oboje. I gotovo sve vrijeme kada budete s jednim, a ne s drugim, osjećat ćete bol.

2. Možete izgubiti fokus na poslu

Kad se zanesemo toliko da si ne možemo pomoći često provodimo cijeli dan u snovima i razmišljanju o sretnim trenucima. Dakle, velike su šanse da potrošite puno vremena na razgovore s prijateljima o svom novom prijatelju, ignorirajući posao. Kako ne možete maštati kod kuće, tamo gdje je vaš partner, vjerojatno ćete dosta vremena na poslu provoditi u maštanju o prijatelju.

3. Počinjete uzimati partnera zdravo za gotovo

Postajete ovisni o nekom novom i gurate osobu koju volite dalje od sebe, dijelom i da biste se manje osjećali krivima. Partner neće razumjeti zbog čega takvo udaljavanje. Vjerojatno je također da ćete ga početi uspoređivati s prijateljem i očekivati ​​da vas razmazi i tretirati vas bolje, iako niste spremni prihvatiti takvo ponašanje. Ukratko: uspoređivat ćete ljubavnika i prijatelja da vidite koji je bolji prema vama.

4. Puno sitnih svađica i borbe

Kad emocionalno varate, neizbježne su sitne bitke i borbe u vašem ljubavnom životu. Vaš partner će biti ljut na sebe jer ga njegovo ponašanje ne vodi tome da vas bolje razumije. Istodobno, vidi da ste se promijenili, da ne ulažete u odnos kao na početku i ne zna što učiniti. Tako vam postaje još „teži“ i teže se nosite s njegovim ponašanjem.

5. Život zastaje, sve se vrti oko jedne točke

Zaboravit ćete na svoje ciljeve i ambicije, život će biti stavljen na čekanje, a vi ćete početi živjeti u svijetu mašte gdje se sve vrti oko vašeg prijatelja. Ništa drugo nije važno, očarani ste njime i sve vrijeme trošite na planiranje kako provesti što više vremena s njim. Kako istodobno trošite puno vremena uvjeravajući se da ste samo prijatelji, nećete ni shvatiti koliko ste zapetljali svoj život i koliko su se stvari zakomplicirale.

6. Bit ćete frustrirani

Niste ni ovdje, ni s njim. U vezi ste sa osobom s kojom ste sretni, ali ovisite o nekome tko vas čini sretnijima. Ne možete si priznati da ste u odnosu s prijateljem i da vas taj odnos zbunjuje i iritira. I negdje duboko u sebi, koliko god ga željeli, znate da ne možete istodobno živjeti s obje osobe i da se u jednom trenutku morate odlučiti.

7. Uništit ćete postojeću vezu?

Čak i ako je vaš partner savršen ljubavnik, vjerojatno ćete prebaciti krivicu na njega, da vas zanemaruje i da ste zato „pali“ na drugoga. Smislit ćete bezbroj nedostataka svome partneru da biste imali opravdanje da se prepustite privlačnosti koju osjećate prema prijatelju. Problem je u tome što, kada nekome izmislite toliko mana,više ga nećete pogledati u drugom svjetlu i biti sretni s njim.

8. Vaši prioriteti se mijenjaju preko noći

Možda mislite da se niste promijenili, no iznenada, vaš partner će se početi osjećati kao stranac koji vas više ne razumije. To je posljedica činjenice da ste ga zanemarivali cijelo vrijeme i prestali dijeliti neke važne stvari o sebi s njim. Možda ste se čak i namjerno počeli svađati oko sitnica s njim da biste sebi dali više prostora s ljubavnikom, tako da sami sebi opravdate to što tražite 'utjehu' kod nekog drugog.

9. Pojest će vas osjećaj krivnje

Kad emocionalno varate, vjerojatno ćete se osjećati krivima zbog toga. No, u isto vrijeme, bespomoćno ćete upadati dublje u vezu i s vremenom osjećati još veću krivnju zbog toga što su vam osjećaji pomiješani. Gurajući krivnju pod tepih, počet ćete se emocionalno distancirati od vlastitog partnera i tako stvarati sve više razloga da vas još slabije razumije.

10. Postat ćete lažljivica

Možda vjerujete da je iskrenost važna u savršenoj vezi, no kad shvatite da vas emocionalno privlači netko drugi , ubrzo ćete hodati po jajima, pokušavajući prikriti svoje prave osjećaje o prijatelju. Možda ćete u potpunosti izbjeći razgovor o njemu, ili lagati o tome zašto morate ostati na poslu dulje, lagat ćete o tome kuda idete vikendom. Ukratko, sve što budete činili pretvorit će vas u lažljivicu koja s vremenom sve više laže.

