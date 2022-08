Prakticirajte ovih šest super navika za zdravu vezu i vaša ljubav se nikada neće ugasiti

Sve izgleda ružičasto kad ste zaljubljeni. Imamo dojam da možemo osvojiti svijet, češće i više se smijemo i općenito imamo osjećaj zadovoljstva. Ništa nije važnije od partnera, piše CanadianLiving.

Partner je prvi čovjek na kojeg pomislite kad se budite i posljednji na kojeg mislite kad liježete. Svaki put kad pomislite na njega tijelo vam vibrira stotinama emocija i teško je suzbiti uzbuđenje. Zaljubljenost je jedan od najljepših osjećaja, no u tim trenucima često zaboravljamo koliko komplicirane veze mogu biti.

U pandemijskom periodu pak mnogi su doživjeli iskušenja koja su poljuljala naizgled čvrste veze. Mnogi su se parovi trudili zadržati iskru dok se bore sa svakodnevnim poslovnim i obiteljskim izazovima.

Uobičajena druženja, putovanja i zabave su se promijenili, a parovi su morali ponovo procijeniti kako i na koji način provoditi vrijeme zajedno. Iako je bilo teško, pandemija je na neki način i pružila priliku parovima da ojačaju svoje veze i osnaže povezanost koju dijele.

Svi žele da osjećaj zaljubljenosti potraje zauvijek, no te osjećaje ponekad će zamijeniti nešto još veće i značajnije, dublje i smislenije. Čak i u ovo izazovno doba moguće je poboljšati odnose, rasvijetliti način na koji se povezujemo s drugima i osnažiti vezu kako bi se oduprla testu vremena. Ovo su strategije koje će u tome pomoći.

1. Vrijeme za sebe je prioritet

Ovo je najvažnija stvar koju morate stalno imati na umu. Vjerojatno se pitate kakve veze vaše osobno vrijeme ima sa obogaćivanjem zajedničkog vremena. Da biste njegovali svoj odnos s partnerom, prvo se trebate povezati sami sa sobom. To znači da morate voljeti sebe. Ovo je puno dublje od dana provedenog na masaži ili u sauni. Riječ je o tome da svaki dan provodite kvalitetno vrijeme i radite nešto što volite.

To može biti čitanje knjige, kupka, šetnja u prirodi, meditacija ili pak pisanje dnevnika. Napravite popis svih aktivnosti koje volite raditi, a zatim svjesno odvojite vrijeme za te stvari svakog dana. Zapišite to u svoj kalendar. Na taj način ćete obogatiti sebe, ali i stvoriti više resursa, energije i strpljenja za svog partnera i njegove potrebe. Te aktivnosti mogu postati dio vaše jutarnje ili večernje rutine, što pomaže pogotovo ako imate djecu. Ako ste odabrali vrijeme za sebe prije nego što započnete dan ili uvečer kad djeca odu u krevet i kuća utihne, znači da ste postigli dobar balans između obveza.

Još jedan važan i učinkovit način za redovito održavanje osobnog vremena je da partneru unaprijed date do znanja da vam je povremeno potrebno 30 do 60 minuta za sebe svakog dana. To njemu daje priliku da vas podrži, a istovremeno zna da ima mogućnost i sam odvojiti vlastito vrijeme za sebe jer je to nešto što nam svima treba. Dijeljenje zajedničkih ciljeva tako će pomoći da izbjegnete bilo kakve probleme u komunikaciji među vama. Odvajanje vremena za sebe jedan je od najzdravijih načina na koji možete održati svoju vezu, koliko god se to činilo kontradiktornim. Radite na tome da osobno vrijeme u vašem životu postane ključno.

2. Odredite vrijeme aktivnog slušanja

Aktivno slušanje znači da ste vi i partner fizički i psihički prisutni i dostupni jedno drugome bez ometanja. Odredite vrijeme u danu kada ćete to učiniti. To može biti zajednička jutarnja kava, večernja šetnja ili razgovor prije spavanja. Važno je da vas u tome ništa ne ometa. Isključite telefone, gledajte se u oči dok razgovarate i jedno drugom dopustite ne samo da se slušate, nego i da se uzajamno čujete. Ovo je najljepši dar koji možete dati i primiti. Ljudima je potreban osjećaj da ih netko čuje, a to se može postići samo aktivnim slušanjem. Sami modelirajte ponašanje svog partnera i ne ustručavajte se postaviti osnovna pravila o tome kako mislite da će vas bolje čuti i razumjeti.

Osnovna pravila aktivnog slušanja podrazumijevaju da odredite doba dana koje odgovara i jednom i drugom, a zatim se dosljedno pridržavate rasporeda. Prilikom razgovora uklonite tehnologiju i druge smetnje, uspostavite kontakt očima ili se držite za ruke tijekom šetnje. Dopustite partneru da završi svoje misli i ne prekidajte ga. Parafrazirajte partnerove misli tako da on zna da ste ih čuli. Postavljajte iskrena pitanja, poput onih o vrijednostima, nadama i snovima. Razgovarajte o važnim temama, a ne samo o tome što će biti za večeru.

3. Njegujte prijateljstvo

Prijateljstvo s partnerom treba biti prioritet kako biste preživjeli izazovna vremena. Važno je ne samo voljeti osobu s kojom ste, već vam se ona mora i sviđati. Među najvažnijim stvarima koje treba zapamtiti je da smo svi individualci, i to je dobra stvar. Partner možda ima drugačije interese od vas, i to je u redu. Način na koji možete ojačati prijateljski dio vašeg odnosa, među ostalim, sastoji se u tome da svatko od vas odabere aktivnost koju voli, a zatim je radite zajedno. Možete se okušati u sportovima na vodi, u novoj vještini, biljaru, kartanju ili pikadu. Nije važno što je. Bitno je da oboje imate priliku birati i da se oboje slažete oko sudjelovanja. Svako od vas radi nešto što drugi voli, i to radite zajedno.

4. Proširite razgovor

Lako je zaokupiti se površnom komunikacijom zbog koje ćete se osjećati više kao cimeri nego kao partneri. Za produbljivanje odnosa, moramo razgovarati o smislenim stvarima, uključujući one zbog kojih se osjećamo ranjivo. Kada se udaljimo jedno od drugoga, više ni ne razgovaramo o važnim temama.

Razgovor o njima možete potaknuti pitanjima, pa partnera pitajte što voli, čega se plaši, što bi mijenjao, što želi doživjeti ove godine ili što smatra blagoslovom proizašlim iz pandemije. To će otvoriti put dubokim temama. Ako mislite da bi to moglo biti neugodno, recite partneru unaprijed da želite s njim razgovarati u važnim životnim temama. Recite mu da želite podijeliti svoje misli, osjećaje i strahove, a želite čuti i njegove. Ako otvorite svoje srce i održite nježnost, pobuđujete osjećaj sigurnosti u vezi koja ima budućnost.

5. Mislite pozitivno

Obratite pažnju na dijalog koji vodite sami sa sobom o partneru. Moguće je da ste se navikli usredotočiti samo na stvari koje vas živciraju. No previše takvih misli može narušiti vezu. Kad osjetite da vas partner ili neka njegova navika iritiraju, pokušajte se odmah usredotočiti na ono što partner čini ispravno i dobro. Na kraju krajeva, i on je samo čovjek, a to znači da griješi isto kao i vi. Stoga će suosjećanje i razumijevanje koristiti i vama i njemu. Teško je pronaći sreću ako hranite negativne emocije. Zamijenite loše dobrima tako što ćete svjesno odlučiti usredotočiti se na ono što volite i što vaš partner čini dobro. A zatim promatrajte kako je to djelovalo na atmosferu kod kuće.

6. Oživite romantiku

Možemo izazvati romantiku, ali ponekad je potrebno malo truda i namjere da se rasplamsa vatra. Prvo se upoznajte s time što romantika znači za vas, a što za partnera. To bi moglo uključivati ​​svjetlost svijeća i glazbu, cvijeće i čokoladu ili masažu i pjenušavu kupku. Ponekad bi najseksi stvar na svijetu mogao biti upravo način na koji vas partner stvarno sluša. Ključno je pogoditi ono što drugoga uzbuđuje.

Na zajedničkom kalendaru unaprijed odredite dane za romantiku i naizmjenično preuzimajte inicijativu oko sadržaja te večeri.

Žene često očekuju od muškarca romantične geste, no ponekad bi i one trebale napraviti prvi korak. Osim što to može biti zabavno, pomoći će i da održite strast. Upamtite da je potrebno samo malo inicijative, kreativnosti i dobre volje.

Ideje za ponovno rasplamsavanje romantike mogu uključivati zajednički odlazak na sat joge ili pak možete pohađati tečaj masaže za parove. Možete ići i na tečaj kulinarstva. Radite vježbu Volim te: sjedite prekriženih nogu jedno ispred drugog, držite se za ruke, gledajte se u oči i podijelite tri do deset stvari koje volite jedno kod drugoga. Svake večeri zajedno molite ili podijelite svoje misli oko toga na čemu ste zahvalni. Uživajte u večeri uz svijeće ili iz omiljenog restorana naručite hranu u kojoj uživate. Zajednički isplanirajte obrok te zajedno kuhajte, a pritom uključite glazbu i stvorite romantičnu atmosferu.

Sve veze susreću se s izazovima i to je normalan dio života. Podsjetite jedan drugog da ste u istom timu i da si čuvate leđa. Ključno je imati na umu da kada reagirate na partnera i njegovo ponašanje na emotivan način, to je zato jer još djeluje na vas. Ipak, koliko god takvi osjećaji bili teški, uvijek mogu predstavljati priliku za osobni rast. Možda je lako svaliti krivicu na partnera ako stvari krenu nizbrdo, ali važno je isto tako preuzeti odgovornost za svoj doprinos u zajedničkoj priči, što je onda korak u dobrom smjeru.

Vaš je izbor zadržati otvoreno srce i produbiti odnos. U konačnici, ljubav je dar i treba je njegovati. Zato danas i svakog sljedećeg dana izaberite još više ljubavi.

