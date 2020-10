Emocionalno inteligentni ljudi izbjegavaju dvije česte fraze

<p>Zamislite da započinjete razgovor. Kakav biste pristup koristili za početak? Ako je odgovor nešto poput: 'Bok, kako si?', onda je ovaj članak za vas. Ispostavilo se da postoji čvrst argument zašto bi odabir drugačije fraze mogao suptilno poboljšati način na koji vas drugi ljudi percipiraju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Na razgovoru za posao pazite na govor tijela</p><p>Ne radi se o tome da su fraze poput: 'Kako si?' i 'Što ima kod tebe?' loše. Naprotiv, one su nešto što svi mi koristimo. No, gotovo svaki put kad započnemo ovakav razgovor, zapravo izbjegavamo istinu. To je socijalna konvencija u kojoj svi znaju da su ono što govorimo i ono što mislimo vrlo različite stvari.</p><p>Većinu vremena ne pitate osobu 'Kako si?' jer zapravo želite da druga osoba ozbiljno odgovori na vaše pitanje. Vi želite da kaže očekivanu stvar: 'Dobro, hvala na pitanju, kako si ti?' tako da možete nastaviti s onime što vam je stvarno na umu. To što objektivno znamo što se događa ne znači da nema subjektivnog i negativnog učinka - i tu dolazi do emocionalne inteligencije.</p><p>Neki ljudi razumiju da, ako započnu s pitanjem 'Kako si?', ali nikada ne postavljaju daljnja pitanja, je jasno da je pitanje došlo iz egocentričnosti, a ne usmjerenosti na druge.</p><p>Opet: ponekad morate biti usredotočeni na sebe. Ali postoje i druge mogućnosti. A ljudi s pojačanim osjećajem emocionalne inteligencije se pitaju: 'Zašto slati nenamjernu, pomalo negativnu poruku ako ne morate?'. Istraživači s Harvard Business School analizirali su stotine razgovora kako bi utvrdili koje su vrste pitanja dovele do boljih reakcija.</p><p>Došli su do dva zanimljiva zaključka: Prvo, ljudi koji jednostavno postavljaju više pitanja i dodatna pitanja koja idu dalje od toga 'Kako si?' su se više sviđali drugima kao partneri u razgovoru. Drugo, za ljude koji u razgovoru postavljaju više pitanja su označeni kao ljudi koji više slušaju, imaju više razumijevanja i više brinu o drugima.</p><p>Za toliko ljudi istinit odgovor na pitanje 'Kako si?' nije ono što očekuju. <strong>Ashley Fetters </strong>nedavno je to objasnila u časopisu The Atlantic.</p><p>Pitanje 'Kako si?' će učiniti razgovor vrlo tmurnim, vrlo brzim ili će prisiliti nekoga da kaže da je dobro. Trebaju nam bolja pitanja. <strong>Gary Burnison</strong> je također posebno povezao harvardsku studiju i frazu od dvije riječi. Naravno da postoje trenuci kada je 'Kako si?' iskreno i kada stvarno želimo znati kako stvari stoje. Kao što su istaknuli istraživači s Harvarda, nemojte se zaustaviti na upitu od te dvije riječi, a još bolje, budite konkretni. </p><p>Ako upotrebljavate 'Kako ste?' kao pokretač razgovora, ali se u stvari plašite ideje da bi vas itko mogao shvatiti ozbiljno i dati vam opširan, istinit odgovor, najbolji savjet je da se umjesto toga držite pozitivne izjave.</p><p>Ne pitanja, već nešto poput:</p><p>To su pozitivne poruke, i premda nisu posebno usmjerene na druge, nisu ni previše usredotočene na vas. Bliže su neutralnom.</p><p>Usput, ako vas pitaju 'Kako ste?' ili čak 'Nadam se da je vaša obitelj dobro', a ne želite iskreno i detaljno odgovoriti, na lak i uljudan način dovoljno je samo reći 'hvala na pitanju' bez nuđenja bilo kakvih drugih detalja. Također, nemojte započinjati razgovor neautentičnim pitanjima za početak razgovora sugerirajući odgovor u samom pitanju, kao što je: 'Kako vam je prošao vikend?', piše <a href="https://www.inc.com/bill-murphy-jr/people-who-avoid-these-3-common-words-have-very-high-emotional-intelligence.html" target="_blank">Inc</a>.</p>