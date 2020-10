30 groznih navika u kuhinji s kojima trebate prestati - odmah

Od uništavanja teflonskih tavica grebanjem, do odokativnih mjera kod spravljanja kolača, u kuhinji možemo imati mnoge navike koje nam na kraju donose više štete nego koristi

<h2>1. Ne čitate recept kako treba</h2><p>Prije kupovanja namirnica dobro pročitajte recept da ne bi postavili sve namirnice za ukusnu večeru na stol spremni za kuhanje i tek onda vidjeli da ste meso morali marinirati dva sata prije pečenja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (za ručak bez nereda):</p><h2>2. Otvarate vrata pećnice usred pečenja</h2><p>Nestrpljivost je u korijenu mnogih kuhinjskih katastrofa, stoga nemojte otvarati vrata pećnice svako malo kako bi provjerili diže li se kolač. Na taj način se neće nikad podići...</p><h2>3. Ne zagrijete tavu dovoljno prije pečenja odreska</h2><p>Ukoliko stavljate meso na hladnu tavu sami sebi uskraćuje mnoge divne okuse nastale karamelizacijom, a i na vrućoj tavi se meso puno brže 'zatvori' i ne ispušta sve fine okuse u tavu.</p><h2>4. Prenatrpavate tavu</h2><p>Isto vrijedi i za kuhanje u woku. Ukoliko prenatrpate tavu, to znači da će vam se sastojci vjerojatno neravnomjerno skuhati.</p><h2>5. Pogađate mjere kod pečenja kolača</h2><p>'Malo ovoga i malo onoga', može biti dobra taktika kad radite slana jela, ali kod pečenja slastica, mjere su apsolutni zakon. Sasvim mala razlika u mjerama može uništiti kolač.</p><h2>6. Podcjenjujete kako sporo kuha sporo kuhalo</h2><p>Čak i najbrži recepti u sporom kuhalu zahtijevaju minimalno dva sata, a ako jelo sadrži i meso vjerojatnije će se kuhati čak i četiri sata. Strpite se...</p><h2>7. Koristite proključalu vodu za kavu i čaj</h2><p>Ako stavite kavu ili čaj u vodu koja još ključa, pokvarit ćete okus. Malo pričekajte dok se balončići smire i onda dodajte kavu ili čaj.</p><h2>8. Stavljate premalo začina</h2><p>Svi ponekad zaborave koliko su začini bitni. Ukoliko želite ukusno jelo, pazite da ste sve namirnice dovoljno začinili.</p><h2>9. Roštiljate na plamenu</h2><p>Zbog otvorenog plamena, meso će brže zagorjeti, a i moglo bi ostati sirovo iznutra iako se izvana čini da je gotovo.</p><h2>10. Zaboravite oprati salatu i povrće</h2><p>Dobra je praksa sve oprati jer nikad ne znate s kakvim je kemikalijama povrće tretirano, a na salati ponekad ostane i prljavštine s bakterijama.</p><h2>11. Perete piletinu i ostalo sirovo meso</h2><p>Pranje sirovog mesa je mit. Čak se može dogoditi da vam se bakterije s mesa rasprše po kuhinji ukoliko ga stavite pod vodu. </p><h2>12. Ne odvajate meso i vegetarijanske namirnice</h2><p>Ako kuhate i za vegetarijance, dobro pazite da su njihove namirnice odvojene od mesa, a isto vrijedi i za noževe i ostali pribor koji pritom koristite.</p><h2>13. Bacate još dobru hranu</h2><p>Ne miješajte upozorenja koja govore da je nešto upotrebljivo do određenog datuma s onima koja govore da je nešto najbolje prije nekog datuma. Mnoga hrana može se jesti i nakon 'najbolje do' datuma, samo će okus biti nešto lošiji.</p><h2>14. Ne probate jelo tijekom kuhanja</h2><p>Ukoliko ne probate jelo tijekom kuhanja, kako ćete znati da treba još soli, papra ili nekog drugog začina?</p><h2>15. Ližete kuhaču s kojom kuhate</h2><p>To je u redu ako kuhate samo za sebe, ali ako kuhate i za druge, onda to nipošto ne bi trebali raditi. Isto vrijedi i za umakanje prstiju u jelo.</p><h2>16. Koristite stare začine</h2><p>Pokušajte koristiti svježe začine kada god možete, razlika u okusu je velika.</p><h2>17. Stalno kuhate isto jelo</h2><p>Ako stalno kuhate ista jela, sami sebi uskraćujete čitavu paletu okusa, koji bi vam se mogli i svidjeti.</p><h2>18. Koristite metalni pribor na teflonu</h2><p>Radije koristite plastične, silikonske ili drvene kuhače, tave i lonci s teflonom će vam duže trajati.</p><h2>19. Koristite ekstra djevičansko maslinovo ulje za prženje</h2><p>Takvo ulje se počne dimiti prije ostalog ulja koje se inače koristi za prženje.</p><h2>20. Ne 'odmorite' meso prije posluživanja</h2><p>Opet se vraćamo nestrpljivosti, a u ovom slučaju jako je bitno pustiti meso da 'odmori' oko 10 minuta prije nego ga razrežete nakon pečenja. Tako dajete okusima priliku da se ravnomjerno raspodijele po odresku.</p><h2>21. Koristite tupe noževe</h2><p>Valjda je svima jasno da su tupi noževi opasniji od onih oštrih. Tupe noževe morate jače pritiskati pa je veća mogućnost nezgode.</p><h2>22. Previše miješate dok kuhate</h2><p>Najviše okusa stvara se dok se namirnice prže na dnu tave ili lonca, a ukoliko stalno miješate, riskirate dobiti bezličnu kašu. Umjesto miješanja, pokušajte namirnice okrenuti u tavici ili loncu trzanjem, nešto slično kao kad okrećete palačinke bacanjem, ali, naravno, nešto slabije.</p><h2>23. Stavljate meso peći čim ga izvadite iz frižidera</h2><p>To je greška koju većina radi i tako se riskira da će se meso ispeći izvana, a ne i iznutra. Stavite meso peći pola sata nakon što ste ga izvadili iz frižidera.</p><h2>24. Ne pokrivate maslac</h2><p>Maslac ima svojstvo da apsorbira sve okuse i mirise oko sebe, stoga ga u frižider uvijek stavljajte prekrivenog ili u nekoj zatvorenoj posudi.</p><h2>25. Prokuhate tijesto za lazanje prije pečenja</h2><p>Ukoliko imate dovoljno umaka i lazanje pečete barem 20 minuta, tjestenina bi se trebala sasvim dovoljni skuhati. No, ako ste ju prokuhali prije, riskirate imati prekuhanu tjesteninu u lazanjama.</p><h2>26. Koristite istu dasku za meso i povrće</h2><p>Radi se o tome da meso može kontaminirati različite namirnice i stoga budite oprezni te meso i povrće režite na različitim daskama.</p><h2>27. Puštate ljubimce blizu hrane</h2><p>Znate li gdje su šape vaše mačke bile cijeli dan? Upravo zato ne puštajte ljubimce blizu hrane.</p><h2>28. Ne brišete površine nakon kuhanja</h2><p>Ovo je posebno bitno ako ste pripremali sirovo meso, ali i inače je dobra navika odmah prebrisati površinu na kojoj ste pripremali namirnice kako ne bi došlo do skupljanja mrava i ostalih nametnika.</p><h2>29. Stavljate teflonsko posuđe u perilicu</h2><p>Iako proizvođači tvrde da je ovo sigurno, velika vrućina i kemikalije s vremenom će 'pohabati' vaše teflonsko posuđe i morat ćete ga zamijeniti prije vremena.</p><h2>30. Koristite krivi nož</h2><p>Jedna od najvećih grešaka kućnih kuhara je to da za sve koriste isti nož. Mnoge vrste noževa postoje s razlogom i ako koristite pravilne, uvelike ćete si olakšati kuhanje, piše <a href="https://www.msn.com/en-us/foodanddrink/foodnews/terrible-kitchen-habits-you-need-to-stop-right-now/ss-BB19TYtD" target="_blank">MSN</a>.</p>