'Empathy in the Disco' u Petom kupeu: Plesom pomozite djeci

Depresija, anksioznost i poremećaji u ponašanju prema Svjetskoj su zdravstvenoj organizaciji među vodećim uzrocima otežanog funkcioniranja djece i mladih, no mnoga od ovih stanja i dalje ostaju neprepoznata i neliječena. Rano i prepoznavanje i dostupnost stručne podrške u pravom trenutku ključni su za oporavak. Upravo je jačanje dostupnosti usluga psihološke podrške jedna od misija Centra za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb Istok koji pruža podršku djeci i mladima besplatno i bez uputnice, u prostoru prilagođenom mladima, a moguće ju je ostvariti i online putem ili dolaskom bez najave u zato predviđenim terminima.

Zato Rotary klub 1242 organizira humanitarni događaj "EMPATI&JA – Empathy in the Disco" za pomoć djeci i mladima, koji će se održati 24. rujna u 19 sati u Petom kupeu Zagrebu. Riječ je o plesnoj večeri uz MC Franu Ridjana i DJ- Nenu Martinovića, a prikupljena sredstva idu za Centar za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb - Istok, kako bi proširili usluge, nabavili novu opremu i podržali edukaciju osoblja.

Iz Centra za zdravlje mladih poručuju kako je podrška zajednice ključna za ostvarivanje ciljeva.

- Ulaganje u mentalno zdravlje djece i mladih ulaganje je u budućnost cijelog društva. Svaka kupljena karta, svaka donacija i svaka podijeljena informacija čini razliku - navode.

Centar za zdravlje mladih ostvaruje i podršku sustavu obrazovanja djece i mladih u Zagrebu kroz usluge psihologa posebno kreirane za učenike osnovnih i srednjih škola i njihove roditelje, a u okviru njegovog djelovanja organiziraju se i kampanje za podizanje javne svijesti, edukacije, simpoziji, tribine i drugi javni događaji u suradnji s Gradom Zagrebom, drugim zdravstvenim ustanovama i sustavom obrazovanja.

"EMPATI&JA" je humanitarna inicijativa Rotary kluba 1242, koja kroz zabavne i društvene događaje nastoji skrenuti pozornost na važnost mentalnog zdravlja mladih te okupiti širu zajednicu u pružanju podrške. Građani se u akciju mogu uključiti kupnjom karata za događaj ili izravnim donacijama na račun organizatora.

- Pridružite nam se 24. rujna u Petom Kupeu u 19 sati na plesnoj večeri EMPATI&JA - EMPATHY IN THE DISCO ili podržite inicijativu izravnom uplatom na humanitarni račun (HR9523900011500306861). Uz dobru zabavu, budite mreže podrške djeci i mladima koju svi činimo. Ulaznice možete kupiti ovdje: https://www.entrio.hr/event/empathy-in-the-disco - poručuju iz Rotary cluba 1242.

