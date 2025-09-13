Za Lovru je ovo najljepše ljeto ikada: Uz pomoć Udruge slijepih pronašao sam nove prijatelje!

Lovro Kozić (18) iz Pakraca ovo ljeto pamtit će kao najbolje u životu. Kako je od rođenja slijep, objeručke je prihvatio inicijativu njegove Udruge slijepih Pakrac - Lipik da se oglasi na društvenim mrežama i potraži prijatelje s kojima će provesti vrijeme raspusta.

Lovro se, naime, tijekom godine školuje u Zagrebu u Centru za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'' i do sada je ljetne praznike uglavnom provodio sam. Mirsada Madžarević, voditeljica projekata u udruzi odlučila je pomoći Lovri da pronađe nove prijatelje. Punu podršku dao je i Stanko Kovačević, predsjednik udruge. Sve to urodilo je plodom jer se na Lovrinu objavu uskoro javilo troje prekrasnih mladih ljudi, Valentino Lovrić (17), Lucija Konecki (18) i Paulina Nikolić (23). Prije nego što su se počeli družiti s Lovrom, njih troje prošlo je kratku edukaciju o svakodnevici slijepih i slabovidnih osoba.

- Svi troje s Lovrom su odmah ''kliknuli''. Lucija se prva javila i upoznala s njim, Valentino i on su se posebno povezali, a Paulina, koja je starija od svih njih, im je bila poput mame – smije se Mirsada.

Svaki susret bio je pomno isplaniran i svi četvero će ta druženja još dugo pamtiti. Potvrdio je to i Lovro koji je oduševljen novim prijateljima.

- Moje druženje ovog ljeta s novim prijateljima prošlo je bolje od očekivanja. Nisam mogao pretpostaviti kako će nam biti lijepo. Baš smo se družili, zabavljali, uživali u razgovoru uz kavu i našim šetnjama. Oduševila su me i jela koja smo kušali, od kojih neka nisam do sada probao. Njih je zanimalo hoću li ću pogoditi o kojoj se hrani radi. Kada bi im rekao, oni su ostali paf. U svakom slučaju ovo je meni najljepše ljeto koje sam do sada imao. Imam nove prijatelje koje ću susretati svaki drugi tjedan kada badem dolazio u Pakrac, a pošto mi je ova posljednja godina mojeg školovanja, nadam se da ću u Pakracu biti stalno, dakle i s njima – rekao je Lovro. U udruzi koju Lovro redovno posjećuje kad god dođe u Pakrac kao i njegovi majka Silvija i sestra Ema ne kriju zadovoljstvo time što je Lovro stekao nove prijatelje, s kojima će ostati u vezi.

– Njegov novi prijatelj Valentino rekao mu je da svaki puta kada dođe u Pakrac da se obavezno javi za kavu – kaže mama Silvija. A i Valentino je ostao iznenađen s nekim vještinama u kojima je Lovro bolji od ljudi koji vide.

- Recimo, jedan dan smo stajali na ulici i on je po zvuku prepoznao određenu marku automobila. To mi se jako svidjelo. Iako ne vidi, Lovro očito puno bolje od nas upotrebljava druga osjetila – rekao je Valentino. Lovrom je oduševljena i 23-godišnja medicinska sestra Paulina koja se također odlučila upoznati s njim i to jer ju je, kaže, ''kupio'' već sam oglas Udruge slijepih Pakrac - Lipik. A kada se s Lovrom konačno i susrela, znala je da se stekla istinskog prijatelja.

- Oduvijek osjećam potrebu za volontiranjem i želju da učinim nešto za druge. Zbog toga sam se javila Udruzi slijepih. Već prilikom prvog susreta jednostavno sam se zaljubila u Lovrinu osobnost, vidi se da je iskrena osoba, pun dobrote. I iako ne vidi, on ipak vidi svijet na poseban način, svojim ljupkim očima – rekla je Paulina.

Prva se na Lovrin oglas javila Lucija Konecki koja kaže da joj se ostvarila želja da upozna osobe poput njega te, kako kaže, može reći da ima privilegiju u odnosu na druge koji nemaju mogućnosti biti s ljudima koji su drugačiji u fizičkom smislu, a oni su zapravo isti kao i svi, čak i bolji.

- Lovro me iznenadio sa svojim osjetilima mirisa. Tako smo jedan dan šetali središtem Pakraca, dok sam gledala kako se on pomoću bijelog štapa kreće bez problema odjednom mi je rekao tu je pizzerija, i stvarno nedaleko od nas bila je poznata pizzerija. StartFragment Nikada nisam kuglala, i Lovro nam je predložio da idemo na kuglanje, to je za mene bilo sasvim novo iskustvo. Išli smo u udrugu igrati pikado, to je fascinantno kako on igra. Razmijenili smo brojeve telefona tako da se možemo i čuti kada je u Zagrebu, ali radujem se njegovom dolasku u Pakrac – rekla je Lucija.

Dobio je priliku i da odradi praksu

Osim što je stekao nove prijatelje s kojima je, kaže, ostao u kontaktu i nakon povratka u školu, Lovro je ovoga ljeta dobio i priliku da se profesionalno usavršava. Javili su se iz Razvojne agencije "PAK-RA" i Lovri su ponudili da kod njih odradi praksu. Nakon što su vidjeli na internetu priču o njemu, iz pakračke Lokalne razvojne agencije pozvali su ga da ondje odradi praksu. Lovro se iskreno nada da će postati dio tim Lokalne razvojne agencije ''PAK- RA" jer su tamo, kaže, predivni ljudi koji su ga oduševili svojom empatijom. EndFragment