Energetsko čišćenje prostora: Za mir u domu i bolje odnose

Prema feng shuiju, energetsko čišćenje prostora i predmeta treba obaviti najmanje dva puta godišnje: nekoliko dana uoči Božića, te uoči Uskrsa, no i tijekom ovakvih teških vremena bi bilo dobro na neki način pokušati iscijeliti i prostor, uskladiti odnose te unijeti više mira u dom, kaže diplomiranja andragoginja i defektologinja Jelena Takač.

Etnografi koji su se bavili drevnim običajima smatraju da ritual energetskog čišćenja prostora potječe još od vremena kad je čovjek živio u pećini, pa je kod ‘zauzimanja’ pećina bukom i vikom te mahanjem bakljama tjerao divlje životinje koje su se zavlačile u njihovu dubinu. Drevni narodi tako su se štitili i od ‘zlih duhova’ koji su donosili bolest ili glad, kao što su prirodne nepogode (vjetrovi, gromovi i munje).

Čišćenje je dobro obaviti uvijek kad su učestali obiteljski problemi, problemi na poslu, svađe, bolest, imamo osjećaj da postoji neka blokada ili smo, kao sada, suočeni s pandemijom koja prisiljava ljude da dugo borave u istom prostoru. Prvi korak uvijek mora biti fizičko čišćenje prostora: izbacite iz stana sve nepotrebne stvari i smeće. Usisajte kuteve prostorija i dijelove koje ne čistite tijekom redovnog pospremanja. Podove i police prebrišite krpom namočenom u vodu kojoj ste dodali malo octa, te krpom namočenom u tu otopinu prebrišite vrata u stanu, posebno ulazna. Tijekom čišćenja dobro prozračite prostor, kako bi se promijenio i zrak u prostoriji. Nakon toga, vrijeme je za energetsko čišćenje.

Foto: Privatni album

- Energetsko čišćenje prostora obavite temeljito, tako da u svaku prostoriju prvo postavite sol i ostavite da odstoji. Krenite od ulaznih vrata u prostoriju pa u svakome kutu sobe u smjeru kazaljke na satu postavite bijeli papir i na njega šaku soli i ponovite u svim prostorijama. Potom prođite istim putem pljeskajući rukama u svakom kutu, prvo dolje ispred sebe, pa tako da ruke pomalo podižete u zrak. Nakon pauze možete zapaliti grančicu biljke, pa s njom u zdjelici proći opet u smjeru kazaljke na satu sve kuteve stana, zadržavajući se toliko da miris ispuni prostor - pojašnjava postupak feng shui majstorica Lelija Popović.

Ne dulje od 24sata

Zatim uzmite malo zvonce i zvonite istim putem, u smjeru kazaljke na satu, tako da zvuk ispuni cijeli prostor. Ako osjećate potrebu, okružite ormare i krevete koje niste pomakli solju (uvijek u smjeru kazaljke na satu), otvorite vrata ormara i plješćite i pozvonite unutra te ih prođite s mirisom. Čišćenje se može obaviti i tijekom dva dana, tako da prvi dan očistite stan i postavite sol, pa sutradan obavite kađenje, pljeskanje i ostalo, s tim da cijeli proces ne bi smio trajati dulje od 24 sata. Ne preporučuje se čistiti jednu po jednu prostoriju tijekom više dana, jer će se negativna energija zadržati u prostoru. Tijekom godine, kad osjetite potrebu, možete obaviti i skraćeni postupak: pospremite, pa postavite sol i obavite samo pljeskanje, ili pozvonite po kutevima.

Foto: 123RF

Sol koja je skupljala energiju ne bacajte u smeće. Otopite je u vodi i prolijte u odvod. Nakon čišćenja okupajte se u vodi s morskom soli. Ako se osjećate jako loše i bezvoljno, priuštite si kupku u kadi u koju ste dodali malo morske soli, ali i par kapi omiljenog eteričnog ulja. U ovo je doba dobro da sve što vas podsjeća na negativne događaje maknite iz životnog prostora. Predmete ili fotografije umrlih spremite u podrum, ostavite samo one vezane uz sretne i pozitivne ljude.

- Povremeno postavite čašu vode koju ste do trećine ispunili solju, te dodajte žličicu bijelog octa i vodu do vrha, u prostoriju u kojoj najviše boravite, ili tamo gdje osjećate negativnu energiju. Ostavite 24 sata. Ako se razina soli podigla, ili staklo ima mrlje, to je posljedica energetskih problema. U tom slučaju ponovite postupak s čistom čašom, sve dok nakon postupka ne ostane čista - ističe Lelija.

Foto: 123RF

Tamjan, cedar i trave

Kađenje je zajednički naziv koji najčešće povezujemo s tradicijom američkih Indijanaca da pale različite biljke koje su smatrali svetima, kako bi duhovi tih biljaka otjerali negativnu energiju i vratili ravnotežu, no tradicija seže i dublje u povijest, još od vremena kada su se svete biljke palile u hramovima, ističe diplomirana andragoginja i defektologinja Jelena Takač. Od tamjana, koji se koristio u hramovima diljem Azije i Europe, do kadulje i cedra koje su koristili Indijanci, pa sve do toga da se dimom danas često rastjeruju kukci i sprječava bolest.

Foto: 123RF

Dim ima i duboku simboliku, jer se uzdiže prema nebu, kao da nosi naše molitve prema Bogu. Kađenje omogućuje da pročistimo svu emocionalnu i duhovnu negativnost koja se skupila u našem tijelu ili prostoru tijekom vremena. Izvorno, trave su se u posebnim zdjelicama miješale sa smolom, pa su se bacale na tinjajuću žeravicu na ognjištu. Danas se često koriste mirisni štapići, napravljeni od trava vezanih obojenim koncem.

Uz tamjan, u povijesti se često koristila kadulja te cedar, u kombinaciji s travama slatkastog mirisa. Kadulja i cedar djeluju pročišćavajuće, dok slatke trave ispunjavaju prostor pozitivnom energijom. Na takav način mogu se kombinirati cedar i lavanda, na primjer. Dok kadite u prostoru, perom usmjeravajte dim, kako bi ispunio cijeli prostor. Sa zdjelicom u ruci obiđite kuteve u svakoj prostoriji, tako da krenete od ulaza u smjeru kazaljke na satu i u svakom kutu se zadržite dok dim ne ispuni prostor. Zamolite duhove biljke da pročiste negativnu energiju iz vašeg doma, a kad prelazite u drugi kut, pozovite duhove druge trave da unesu sklad i ravnotežu u sobu.

Foto: Dreamstime

Tamjan je aromatična smola koja se dobiva iz drveta Boswellia koje raste diljem Azije i Afrike. Tim se mirisom trgovalo još prije 5000 godina na Arabijskom poluotoku i u sjevernoj Africi, gdje je bio vrijedan poput zlata. Zbog svojih svojstava u Egiptu je korišten za balzamiranje mumija. Većini nas je poznat iz crkvenih obreda kađenja koje se obavlja tako da se komadić bijele aromatične smole stavi na žeravicu, pa kadi, zbog vjerovanja da tjera zle duhove. No, tamjan ima primjenu u aromaterapiji, kozmetici, masaži i religijskom obredima, kao i u liječenju.

Tamjan pomaže kod bolesti

U ajurvedskoj medicini Indijski tamjan (boswellia serrata) koristi se već tisućama godina za liječenje artritisa, zacjeljivanje rana, jačanje ženskog hormonalnog sustava i zaštitu od patogenih mikroorganizma. Prema ajurvedi, svakodnevno kađenje tamjana u kući donosi dobro zdravlje svim ukućanima. Tamjan se od davnina koristi na Bliskom istoku za održavanje zdravlja usne šupljine, pa ljudi imaju običaj žvakati smolu tamjana, koja poboljšava zdravlje zubi i desni, jer zbog antimikrobnih svojstava sprječava infekcije. Na Zapadu, tamjan je najviše poznat po svojim antiupalnim svojstvima.

Foto: 123RF

Pomaže i kod Chronove bolesti i cisti, a postoje istraživanja koja ukazuju na to da pomaže kod melanoma, raka mjehura i tumora na mozgu. Potvrđeno je da ekstrakt tamjana, tamjanov acetat, smanjuje neurološka oštećenja, olakšava depresiju i napetost, sprječava bolesti krvnih žila i smanjuje loš kolesterol. U aromaterapiji se tamjan koristi za olakšanje stresa, napetosti, histerije i depresije. Terapija uljem tamjana povoljno djeluje na dišni sustav i olakšava bronhitis, astmu, sinusitis, česte prehlade i alergije, zato se onima s problemima povezanim s dišnim putevima preporučuje aromaterapija tamjanom, govori nam andragoginja Jelena Takač.

Tamjan ubija mikrobe

U ajurvedskoj medicini Indijski tamjan (boswellia serrata) koristi se već tisućama godina za liječenje artritisa, zacjeljivanje rana i zaštitu od patogenih mikroorganizma.

Ružmarin se palio u hramu

Foto: Dreamstime

Ružmarin se koristi u ritualima za poticanje ljubavi, dugog života i sreće. Čisti svjesni um i poboljšava pamćenje. Tradicionalno paljen u grčkim hramovima, kao prinos bogovima.

Bosiljak štiti obitelj

Duh bosiljka zaštitnik je obitelji i pomaže da se oslobode negativne energije iz doma. Stvara simpatičke vibracije i često se koristio kao pomoć u sukobima s drugim ljudima.

Dim kadulje čisti zrak

Tisućama godina koristi se za neutralizaciju energije. Kadulja emitira negativne ione koji se mogu pronaći u zraku samo uz oceane, ili neposredno nakon oluje, dok je zrak još čist.

Eukaliptus smiruje um

Foto: LiliGraphie

Eukaliptus se koristi za liječenje prostora i negativne psihičke energije, pogotovo nakon verbalne, emocionalne ili fizičke borbe. Korisno je za čišćenje svih zaostalih energija.

Komorač je simbol snage i uspjeha

Komorač se od davnina povezuje s dugovječnošću, hrabrošću i snagom. Otklanja negativnu energiju. Smatra se da potiče povjerenje među ljudima. Simbol je uspjeha.

Lavanda potiče vjernost

Foto: Dreamstime

Lavanda je korisna kao pomoćna biljka u svim ritualima u kojima želite prizvati zdravlje, ljubav i mir. Lavanda može odagnati depresiju, te pomaže u kontroli emocija.

Vetiver jača intuiciju

Vetiver povećava vitalnu i emocionalnu energiju. Vetiver je također povezan s mirom, psihičkom zaštitom, mudrošću, centriranjem, intuicijom i mirom u svakom domu.

Bosiljak potiče svjesni um na osjećaj sreće i mira

Foto: 123RF

Ulje čempresa se koristi za čišćenje i podizanje vibracija, ali i za uzemljenje i zaštitu doma. Posebno štiti stabilnost doma, pa ga je dobro koristiti kad osjećate da nešto ugrožava sigurnost vašeg doma. Bosiljak potiče svjesni um na osjećaj sreće te otvara meridijan srca.

Liječenje prostora je od davnina imalo efekta

S prvim spoznajama o djelovanju pojedinih biljaka na zdravlje, one su se nerijetko unosile u prostor i bacale na vatru, kako bi ‘čuvale’ od bolesti. Eterična ulja koja su se pritom oslobađala često su imala pročišćavajući i ljekoviti učinak na dišne puteve ili kožu.

Pljeskanje ili zvonjenje umjesto vike i galame

Kako su ljudi počeli useljavati u različite nastambe, tako su i metode čišćenja prostora postajale jednostavnije: umjesto vike i galame danas koristimo pljeskanje ili zvonjenje zvončićima. Umjesto paljenja baklje, prostor se pročišćava kađenjem sa štapićima.

Metvica odlično djeluje protiv stresa, nemoći i iscrpljenosti

Metvica djeluje vrlo pročišćavajuće, smanjuje napetost i negativnu energiju. Ublažava glavobolje i aktivira um. Koristi se u prostoru u kojem postoji osjećaj nemoći, bezvoljnosti i kronične iscrpljenosti. Grci i Rimljani pisali su da dim kadulje prenosi mudrost i mentalnu oštrinu.

I sami možete napraviti vlastite mirisne štapiće

Foto: 123RF

Iako je u trgovini moguće naći mirisne štapiće, izbor vlastitog bilja može biti vrlo koristan da stvorite kombinaciju prema vlastitim potrebama i u skladu s podnebljem u kojem živite. To može biti bilje koje ste ubrali u vlastitom vrtu, što će za vas imati posebnu energiju.

Pokvarene stvari prema feng shuiju kvare energiju doma

U svom domu pokušajte što prije popraviti sve što je nije ispravno. Prema feng shuiju blokada donose pokvareni aparati, voda koja curi ili potrgane ladice te oni privlače negativno. Popravljajte ih što prije i dok god se isplati, to nije loše za energiju u domu.

Vaše bilje treba biti suho iznutra, a svježe izvana

Grančice škarama narežite na prikladnu dužinu. Uzmite najčvršću biljku kao bazu i oko nje povežite druge grančice. Ako koristite suhe i svježe biljke, suhe trebaju biti unutra. Zatim pamučnim koncem ili trakicom od kože povežite bilje na dnu. Ostavite da se dobro posuši.

Energetsko čišćenje stana nemojte obavljati noću

Foto: 123RF

Dim ima duboku simboliku, jer se uzdiže prema nebu, kao da nosi naše molitve prema Bogu. Feng shui majstori će reći da pročišćava prostor od mnogih negativnosti te smiruje ukućane i njihove međusobne odnose. Energetsko čišćenje je najbolje obaviti tijekom jutra.

