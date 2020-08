Enigmatska ponuda koju ne smijete propustiti - devet magazina za samo 49,90 kuna

Naručite i čeka vas besplatna dostava enigmatskog paketa - čak 9 magazina mjesečno, za promotivnu cijenu od samo 49,90 kuna. Svakog tjedna nova izdanja dolaze na vašu kućnu adresu

<p><strong>Kako bi vam mozak ostao u formi</strong>, stručnjaci kažu kako ga je najbolje vježbati rješavajući križaljke. Stoga smo vam pripremili <strong>enigmatsku ponudu koju ne smijete propustiti</strong>. Enigmatski paket sadrži 9 enigmatskih izdanja i možete ga naručiti po posebno povoljnoj cijeni od 49,90 kn/mjesečno.</p><p>Svakog tjedna čeka vas besplatna dostava novih enigmatskih izdanja na vašu kućnu adresu. U rujnu su to sljedeća izdanja: <strong>4XBingoPlus, 2XKvizoteka, 24Bingo, 55Skandi i 111Skandi</strong>. </p><p>Nova izdanja dolaze na vašu kućnu adresu, pa vas stoga slijedi zabava i razonoda na više od 500 stranica.</p><p><strong>Pretplatite se na enigmatska izdanja </strong>online putem linka <a href="https://pretplata.24sata.hr/#all"><strong>https://pretplata.24sata.hr/</strong></a> ili pozivom na broj<strong> 01 /24 24 244</strong> (radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7 - 17 sati; subota: 7 - 12 sati) ili e-mailom na pretplata@24sata.hr i postanite dio naše pretplatničke obitelji.</p><h2>BingoPlus</h2><p>Bingo Plus cijeloj obitelji zada posla za cijeli tjedan jer je prepun najrazličitijih mozgalica.</p><p>Potražite logičke zagonetke, da /ne te ABC pitalice, skandinavke, osmosmjerke, križaljke, talijanke i različite ispunjaljke. Za one koji bez brojeva ne mogu tu je i sudoku različitih težina. Ako vam "mozganje" postane prenaporno i poželite predahnuti, nema problema: bacite kratak pogled u budućnost uz veliki tjedni horoskop.</p><h2>Kvizoteka</h2><p>Na čak 68 stranica zabavite se rješavajući mnogobrojne križaljke, kvizove i druge zagonetke iskusnih enigmatičara. U svakome broju Kvizoteka donosi skandinavke, križaljke, male i velike talijanke, ispunjaljke, rebuse, rešetke, inicijalne i standardne osmosmjerke, piramide, čarobne zvijezde. Za najzagriženije enigmatičare tu su kriptomanke, miješalice, brojčanice, šahovski problemi i križaljke s magičnim likovima. </p><p>U trenucima odmora možete predahnuti čitajući stranice humora ili zanimljive aktualnosti, a za najodvažnije Kvizoteka donosi Pub kvizove iskusnih kvizaša te pitalice na kojima možete provjeriti svoje znanje. Naravno, tu je i megapopularna japanska igra sudoku, a samo najodvažniji uspjet će riješiti veliki kraljevski sudoku. </p><h2>55Skandi</h2><p>Najbolji mjesečnik za ljubitelje skandinavki. </p><p>Na čak 60 stranica donosi vam čak 55 velikih skandinavki u kojima možete provjeriti svoje znanje o sportašima, pjevačima, glumcima, televizijskim zvijezdama i ostalim zanimljivim poznatim ličnostima. Osim standardnih skandinavki preko cijele stranice, možete riješiti i dvostruke, trostruke, četverostruke i megaskandinavku na dvije stranice.</p><h2><br/> 111Skandi</h2><p>Kvartalno izdanje na 68 stranica - čak 111 skandinavki različitih formata i težina za sve uzraste. </p><p> </p>