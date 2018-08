Erotska sanjarica: Seks snovi otkrivaju podsvjesne strahove

Iako je i sam Sigmund Freud jednom rekao da je cigara ponekad samo cigara, ostavio je značajan trag u povijesti svojom teorijom da su naši snovi uvijek nešto više, odnosno da oni odražavaju naše potisnute želje i nagone koji se gotovo uvijek mogu povezati s onim primarnim, seksualnim nagonom.

Njegovi su se učenici vremenom odmakli od te ideje i prestali svoditi snove samo na puke falusne simbole, a novije znanstvene teorije kažu da snovi općenito predstavljaju odraz problema koji nas muče u svakodnevnom životu.

Tako stručnjaci kažu da pojedinačne snove ne možemo tumačiti samo na temelju općenitih simbola, nego ih uvijek treba staviti u kontekst okolnosti, navika i odnosa koje određena osoba ima te problem kroz koji prolazi, pa sve do miljea i kulture kojoj pripada.

Seks sa šefom

Seks u snu obično nije seks, nego dublja poruka o skrivenom dijelu vaše ličnosti. Nova tumačenja predstavljaju olakšanje za sve one koji su se u snu, na primjer, dohvatili sa šefom.

Moderna psihologija kaže: Šef bi mogao predstavljati aspekt vaše ličnosti koji želi biti uspješniji. Dogodi li vam se takav san u trenutku kad imate ponudu za drugi posao, to može biti podsvjesna poruka da je vrijeme da se odvažite na taj korak.

No ako je san o odnosu s nadređenim započeo romantičnom večerom, stvari su složenije. Moguće je da u tom odnosu postoji neriješen sukob o kojemu morate porazgovarati.

U klinču s bivšim

Među čestim seksi snovima je i seks s bivšim. To može biti znak da još imate neke nedovršene osjećaje prema njemu ili njoj, odnosno da se borite s tugom zbog prekida.

No može biti i ljutnja zbog nekih njegovih poteza u prošlosti koji se možda ponavljaju i u novoj vezi, zbog čega osjećate nesigurnost i – “vraćate” se bivšem s kojim ste sve to prošli. Ako vas je tijekom seksa s bivšim u snu zatekao novi partner, podsvijest vam vjerojatno signalizira da niste načisto s novom vezom.

Značenje simbola

Stranac donosi uzbuđenje

Jednu noć sanjate seks sa strancem u trgovini, iduću s profesorom statistike u školi, pa se onda ‘opalite’ s vozačem autobusa? Seks sa strancem, ili osobom koju smo samo jednom sreli, upućuje na nedostatak uzbuđenja u odnosu.

No može simbolizirati i strah od budućnosti, odnosno nečeg nepoznatog s čime ste upravo suočeni.

S Clooneyem zbog - slave

Ako ste u snu uživali u seksu s Georgeom Clooneyem, možda je on ‘vaš’ tip frajera i rado biste to ponovili i na javi da vam se pruži prilika.

No možda duboko u sebi sanjate o tome da i sami postignete veće priznanje, slavu, bogatstvo ili ojačate svoj društveni status. Jer da se pojavite u društvu s Georgeom pod rukom - gdje bi vam bio kraj...

Testiranje partnera u snu

Ako sanjate odnos s vlastitim partnerom koji se po nečemu bitno razlikuje od vašeg uobičajenog iskustva u krevetu, možda su to vaše skrivene želje.

Na primjer, ako ste uvjereni da nikad ne biste pristali na odnos utroje, a u snu se nađete u toj situaciji, moguće je da vas ta pomisao ipak uzbuđuje, pa razmislite o tome.

Suprotni spol je dio osobnosti

Seks sa strancem suprotnog spola u snu ima veze i s ravnotežom vaše ličnosti, odnosno ravnotežom muškog i ženskog aspekta vaše osobnosti.

To može biti i znak manjka nekih ženskih ili muških osobina koje želite razviti, odnosno osjećate da vam nedostaju. Na primjer, ako je žena s kojom imate odnos u snu izrazito nježna, možda osjećate da niste dovoljno nježni prema svojoj djeci ili partnerici.

Homoseksualni odnos - potreba za razumijevanjem

Ako sanjate osobu istog spola u seksi okruženju ili u snu imate odnos s osobom istog spola, to ne znači odmah da imate homoseksualnih sklonosti. Moguće je da priželjkujete više razumijevanja u trenutačnoj vezi i da od partnera očekujete da bude pažljiviji prema vama.

Homoseksualni odnos s dobrim prijateljem u snu često je znak nesigurnosti vezane uz prijateljstvo. Problem može biti i u maloj dozi ljubomore zbog neke prijateljeve osobine ili talenta koji biste i sami voljeli imati.

Varate da pridobijete prijatelja

Sramite se sna o seksu s muževim prijateljem ili prijateljicom svoje supruge? Nije (uvijek) stvar u tome da želite prevariti partnera. Takav san može potaknuti i neka osobina zbog koje tu osobu želite i za svog prijatelja.

Moguće je i da postoji doza ljubomore zbog odnosa koji ima s vašim partnerom pa posredno želite ‘sudjelovati’ u toj vezi.

Incestuozni odnos u snu - čežnja za bliskošću

Ako ste imali takvo iskustvo u stvarnom životu, potražite stručnu pomoć. Ako niste, tumačenja ovise o tome o kakvom se odnosu radi. Seks s roditeljem može imati veze sa strahom od preuzimanja odgovornosti za važne odluke u svojem životu (čak i kod zrele osobe).

Seks s drugim članovima obitelji može imati veze sa željom za prihvaćanjem ili potrebom za bliskošću. Na primjer, seks sa sestrom, koju smo doživljavali kao mezimicu roditelja, upućuje na potrebu da steknemo njezin status u obitelji.

Silovanje - ugroženo samopoštovanje

Ako ste doživjeli silovanje u stvarnom životu, potražite stručnu pomoć. No ako nije riječ o stvarnom iskustvu, to je znak da nečije ponašanje ugrožava vaše samopoštovanje i dobrobit te da se morate suprotstaviti.

Osoba koja vas siluje u snu ne mora biti i ona koja vas ugrožava. Razmislite o tome koje su osobine u snu naglašene i potražite osobu koja ima takve osobine u vašem okruženju.

Prevara - vaša nesigurnost

Ako ste u snu prevarili partnera, pogledajte se u ogledalo. Naime, prevara u snu najčešće nema veze sa željom da prevarite, nego s nesigurnošću i tjeskobom zbog osjećaja da ste partnera nečim povrijedili i da više ne možete biti sigurni u odnosu.

Razmislite o tome trebate li se za nešto ispričati ili iskupiti i učinite to. San u kojemu partner vara vas može označavati nesigurnost, strah od samoće, želju za pažnjom ili bojazan od neispunjavanja tuđih očekivanja.

Čudne genitalije - krivnja i strah

Žena s četiri dojke, penis i vagina na jednome tijelu, velika vagina ili rep koji raste otpozadi?! Niste u cirkusu, kad u snu postoji nešto čudno vezano uz genitalije, možda imate problema s oslobađanjem kreativnosti ili krivnja i strah okružuju vaš seksualni život.

Kad žena sanja o tome da ima muške spolne organe, i obrnuto, često ima problema s prihvaćanjem muškog ili ženskog dijela svoje osobnosti. Pogađate - kombinacija oba spolovila može biti i znak sklada između muškog i ženskog dijela vaše ličnosti.

Što volite kod onoga koga ne volite?

Sanjate li vrući seks s nekim tko vam se u stvarnosti nimalo ne sviđa (nije stvar samo u fizičkoj privlačnosti, nego u tome da su vam odbojne i neke njegove osobine), taj san upućuje na ‘borbu moći’.

U snu zapravo nastojite preuzeti kontrolu, tako da vodite ljubav onako kako vama paše. Druga je mogućnost da je riječ o osobi koja možda ipak ima neku osobinu koju biste voljeli imati i sami, podsvjesno divljenje.

Odbojan seks, problem u odnosu

Ako vam je seks u snu odbojan jednako kao i partner te imate osjećaj kako ga samo želite prekinuti, ili završiti s odnosom što prije, vjerojatno je stvar u tome da ne znate kako biste riješili problematičan odnos s tim čovjekom u stvarnom životu.

Obratite pažnju na to zbog čega u snu ne možete prekinuti taj odnos – je li stvar u tome da postoje neke emocije, osjećaj dužnosti, ili se bojite reakcije?

Oralni seks – kreativna energija

Primanje ili pružanje oralnog seksa označava volju za poklanjanjem i primanjem užitka. Također, simbolizira kreativnu energiju, no ako u snu postoji osjećaj krivnje nakon takvog odnosa, to može značiti i da biste s partnerom trebali porazgovarati o seksualnim željama.

Dominacija- potreba za nadmoći

Ako vam u snu nije svejedno tko je gore i tko vodi igru, to predstavlja potrebu za kontrolom u stvarnosti. Ako je riječ o seksu u kojem se „borite“ za to da preuzmete kontrolu, razmislite o tome tko vas u stvarnom životu sputava u ostvarivanju ciljeva.

No dominacija može označavati i da se uzdižete na višu razinu duhovnosti.

Masturbacija – želja za senzualnošću

Samozadovoljavanje u snu često predstavlja neizražene seksualne želje i potrebe. No može upućivati i na to da biste trebali uložiti više truda u odnos ili pojačati brigu o sebi u osjećajnom ili senzualnom smislu (ne nužno i seksualnom). Ako u snu gledate samozadovoljavanje drugih, to otkriva strah i zabrinutost zbog vlastitih seksualnih “kočnica”.

Golotinja, strah od razotkrivanja

Nađete li se u snu nagi, strahujete od razotkrivanja vlastitih aktivnosti te osuda. Nastojite li sakriti svoju golotinju, ne želite da se otkrije neki dio vaše osobnosti, a vidite li nagu osobu koja vam je odbojna, vjerojatno se bojite prave istine o tom čovjeku.

Grudi – majčinstvo i pažnja

Grudi u snu simboliziraju majčinstvo, brigu i infantilnu ovisnost, ali mogu predstavljati i seksualno uzbuđenje i “sirovu” energiju, tvrde stručnjaci. No grudi u snu često označavaju i želju za time da nam netko pokloni pažnju i pozornost.

Poljubac – znak prijateljstva

Gledate li u snu kako se drugi ljube, možda se previše bavite drugima. Probudite li se prije no što ste nekog poljubili, vjerojatno ste nesigurni u njegove osjećaje.

Poljubac s osobom istog spola znači prihvaćanje vlastite muške ili ženske strane, a poljubac koji vam je ugodan označava privrženost i prijateljstvo.

Prepreke su opasnost za vezu

Ako u snu tražite mjesto gdje biste se prepustili strastima s partnerom, ali stalno nailazite na prepreke, moguće je da je u vašoj vezi nestalo intimnosti. No ako ste sretno zaljubljeni, prepreke u snu upućuju na zajednički problem koji koči vezu. To može biti nemoguća rodbina, kredit za stan, to što partner ne može pronaći posao...

Podbačaj – znak frustracija

Ako u snu ne možete doživjeti vrhunac, vjerojatno prolazite kroz određene frustracije, osjećate se tupo i prazno ili ste nečime veoma nezadovoljni. To ne mora imati veze sa seksom, odnosno najčešće nema. Ejakulacija u snu predstavlja gubitak snage i energije.

Seks u javnosti – strah od kritike

Prijatelji ili članovi obitelji koji kritiziraju vašeg partnera, ili vaš odnos mogu potaknuti snove o seksu na javnom mjestu. No, to može biti i znak straha od izloženosti vašeg odnosa i osjećaja pred drugima.

Također, to može upućivati na osobu koja neće pristati na odnos koji bi možda bio teško prihvaćen u njenoj bližoj okolini.

Misionarski položaj simbol dosade

Standardni misionarski položaj može simbolizirati da vam je dosadno, odnosno da niste zadovoljni svojim seksualnim životom, ili svojim životom u cjelini.

Sado-mazo odnos u snu može upućivati na želju da to doživite, ali i na to da ste općenito skloni dopustiti da vas ljudi ranjavaju, ili volite ranjavati druge, nevezano uz seksualni aspekt. To može simbolizirati i emocionalno ili fizički uvredljiv odnos.

Tuđi krevet, krivi partneri u životu

Sanjate li o tome da spavate u krevetu neke osobe, to može biti projekcija vaših seksualnih želja. San o tome da spavate u krevetu nekog stranca (i u vama nepoznatom krevetu), može upućivati na žaljenje ili brigu zbog izbora seksualnih partnera, ili buđenje nekog dotad nepoznatog aspekta vaše seksualnosti.

