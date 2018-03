Što ste sanjali? Pravo značenje snova i kako njima upravljati...

Tumačenje snova pomaže nam bolje razumjeti naše temeljne emocije, kaže dr. Clare Johnson, potpredsjednica Međunarodne udruge za proučavanje snova. Izdvojila je sedam najčešćih snova i pojasnila što svaki od njih znači. Nekima od njih moguće je upravljati.

1. Ispadanje zuba

Ovaj sam ljudi vrlo često sanjaju i prilično je uznemirujuće ada vam u snu ispadne zubi ili više njih. San o gubitku zuba uglavnom je povezan s osjećajem nesigurnosti, nestabilnosti, promjena u životu i nekog gubitka.

Također, može se povezati s osjećajem kako više ne možemo skrivati kako se stvarno osjećamo - ne možemo se smiješiti i praviti da je sve dobro, ako nije. San o ispadanju zuba može biti i poziv na buđenje i preispitivanje onoga što se događa u našem životu i da sagledamo što iskreno osjećamo o tome, prenosi Daily Mail.

2. Letenje

Snovi o letenju mogu biti povezani s moćnim seksualnim i kreativnim energijama. U snovima, letenje je često povezano s osjećajem slobode i samopouzdanja, ali važno je zapamtiti kako letite - bez napora ili se borite i mlatarate rukama u zraku.

U svakom snu kojeg ste imali, jedan od zlatnih ključeva razumijevanja značenja sna je emocija koju doživite. Ukoliko ste veseli, što je naravno pozitivno, to sugerira da ste u miru sami sa sobom i da ste na pravom putu u najvažnijim aspektima života.

Ako se nakon sna o letenju ne osjećate dobro, zapitajte se u kojem aspektu života vodite određene borbe i pokušajte to riješiti kako bi pronašli mir. Kada vam postane jasno što je problematično, puno lakše ćete to i savladati.

Foto: Dreamstime

3. Bježanje

U takvim snovima ljudi bježe od čudovišta iz ormara, zvijeri u divljini, od zločestog čovjeka na ulici... Takvi snovi izazivaju užasne osjećaje, jer pokušavate pobjeći, a to vam nekako ne ide glatko, noge kao da su prespore, propadaju u pijesak, zapinju...

Iz takvih snova ljudi se bude u znoju, a srce im ubrzano kuca. Takvi snovi otkrivaju kako u nama leže neki skriveni strahovi kojih nismo svjesni.

Kod ovakvih snova možemo ponovno ući u san i suočiti se sa strahom, pitati "čudovište iz snova" zašto nas proganja, možemo izmijeniti kraj sna kako bi bili sretniji i snažniji.

Psihološki, ove tehnike sanjanja mogu biti vrlo korisne jer otkrivaju samu jezgru našeg straha, što stoji iz njega i kako ga se riješiti. U tom smisli, noćne more mogu biti i korisne. One pokazuju kako se osjećamo iznutra.

Foto: Dreamstime

4. Zgrade i vozila

Naše tijelo se često u snovima prikazuje kao zgrada ili neko vozilo - oni naglašavaju naše tjelesno zdravlje ili njegove nedostatke. Na primjer, možete sanjati ruševinu ili veliki luksuzni brod - to može biti odraz stanja vašeg tijela.

Sanjate li da vozite automobil i kočnice ne rade, to će odražavati vaše loše zdravlje ili činjenicu kako niste sposobni usporiti tempo u stvarnom životu. Takav san može značiti da vam je nužno potreban odmor i opuštanje.

Vozila u snu simboliziraju sredstvo kojim proživljavate nešto u stvarnom životu, koliko utjecaja imate na nešto ili prepreke na koje nailazite. Vrsta i veličina vozila šalje različite poruke. Na primjer, velika vozila mogu simbolizirati nešto vezano za crkvu ili tvrtku, ambulantno vozilo ukazuje na potrebu za ozdravljenjem, a policijsko na potrebu za disciplinom.

Foto: Dreamstime

5. Partner vas vara

Sanjati partnera u sceni vrućeg seksa s nekim nepoznatim, uglavnom ne ukazuju na nevjeru već to nešto simbolizira, možda to da smo sami prema sebi neiskreni na neki način.

Ovakve vrste snova mogu odražavati naš osjećaj da smo prevareni (živimo u zabludi) u nekom aspektu stvarnog života. Možda bi se tada trebali zapitati, i iskreno si odgovoriti: "Podržava li me partner?", "Jesmo li sretni zajedno?", "Trebamo li promijeniti nešto u našem odnosu?"...

Pokušajte, kada ponovno budete imali takav san, postaviti u snu partneru pitanje zašto se tako ponaša. Ova tehnika može rezultirati boljim uvidom u probleme iz stvarnog života.

Foto: Dreamstime

6. Pauke i druge insekte

Značenje ovakvih snova, također, može biti vrlo osobno. Da bi san bolje razumjeli, definirajte akcije insekata iz snova i vaše reakcije na njih. Jeste li bili uzrujani ili vam je iskustvo iz sna bilo dražesno? Jeste li bili prestrašeni ili znatiželjni?

Na primjer, ako se zapitate nakon što ga sanjate: "Što je to pauk?", vaš odgovor može biti "To je neugodan insekt kojeg ne želim u svojoj blizini". Tada se trebate zapitati postoji li nešto u vašem životu što vam je neugodno i što ne želite u svojoj blizini. To može rezultirati lociranjem problema, na primjer, nekog čovjeka koji se nalazi u vašoj blizini, a zapravo izaziva nelagodu u vama.

Foto: Thinkstock

7. Valove

Jeste li ikada sanjali veliki, svjetlucavi val koji dolazi iz oceana? Takav san može biti užasan ili fascinantan. Može izazvati osjećaj duboke strave, suzdržanost ili uzbuđenje. Kaka pokušavate dešifrirati takav san, usredotočite se na emocije prisutne u snu, ali i perspektivu - jeste li stajali na obali ili vas je val nosio, ili ste ga možda gledali sa sigurne udaljenosti?

Jeste li u snu bježali od njega u očaju ili ste promatrali kako se sunce presijava na površini vode? Je li more bili kristalno čisto, što je dobar znak, ili prljavo i mračno?

U snovima, ocean može simbolizirati nesvjesne procese, možda promjene koje se događaju u životu. Valovi su po svojoj prirodi neodoljivi i nezaustavljivi, i sanjanje valova ne mora značiti da su promjene u životu negativne. Valovi, također, mogu simbolizirati nalete kreativnosti i jake emocije.

Foto: JORGE SILVA

Još neki snovi i njihovo značenje

Izdaja voljene osobe - to samo pokazuje kako podsvjesno znate da u odnosu s vašim partnerom ne cvjetaju ruže ili nemate povjerenja u njega, osjećate da niste dovoljno bliski, sumnjate da vas vara itd.

Smrt - snovi o smrti simboliziraju promjenu, pomak od jednog stanja uma u drugo, novi početak. Iako mnogi doživljavaju sanjanje smrti kao nešto zastrašujuće ili negativno, to se obično povezuje s dramatičnim promjenama u životu.

Mrtvaci - tu se može raditi o tome da ne možete zaboraviti nečiju nedavnu smrt, nekoga poznatog ili nepoznatog.

Groblje - ako sanjate grob ili groblje to može značiti kako ste zabrinuti da je jedan dio vas umro, nestao, da ste se promijenili, a niste zadovoljni s tim.

Biti zarobljen - to je samo odraz onoga kako se osjećate u životu kao i toga da možda ne možete donositi neke odluke iako bi to željeli. To je možda vezano za posao, ljubav, zdravlje itd.

Foto: Dreamstime

Biti izgubljen - to opet pokazuje čime vam je podsvijest zaokupirana - možda ste u velikim problemima koje ne znate kako riješiti ili vam život ne ide smjerom koji ste zamislili i to vam ne da mira.

Ljudi - oni prikazuju neku od vaših osobina na koju bi trebali obratiti posebnu pažnju, ovisno kakvog čovjeka ste sanjali. Sanjate li određene ljude, to može značiti kako postoje problemi u međuljudskim odnosima koje bi trebali riješiti, a može i ukazivati na to kako ste previše odvojeni od nekog aspekta svoje osobnosti.

Ozljede - ako ste u snu ranili sami sebe, to može značiti da strahujete kako ćete nekim svojim postupcima zagorčati sami sebi život. Ukoliko vas je ozlijedio netko drugi, tad ste možda preokupirani osjećajem kako ste izolirani od drugih, a vi niste krivi za to. Sanirate li sami sebi rane, to pokazuje kako se oporavljate od toga što vas je netko povrijedio.

Dijelovi kuće - takav san pokazuje kako se radi o umu sanjara, a ako se sanjaju katovi i različite prostorije, to može pokazivati različite aspekte psihe. Na primjer, snovi o podrumu pokazuju kako vas podsvjesno muči to što ljudi ne prepoznaju koliko ste dobri i važni. Pojavljivanje spavaće sobe u snovima predstavlja zaokupljenost intimnim mislima, osjećajima i sjećanjima.

Hrana - ona u snovima simbolizira znanje, odnosno ona je prikaz naših misli, razmišljanja. Pokazuje da ste skloni puno razmišljati kao i da ste "gladni" znanja, razvijanja intelekta, doživljavanja novih i poučnih stvari itd.

Foto: Dreamstime

Škola - tu se može raditi o tome kako ste opterećeni učenjem i polaganjem ispita, ali i potrebom da nešto naučite iz trenutnog stanja ili iz prošlosti. To može pokazivati kako osjećate potrebu da preispitate sami sebe i svoj život.

Padanje na ispitu - osim straha da ćete zaista pasti na ispitu, snovi o padanju na ispitu ili nepripremljenost za njega mogu pokazivati kako niste spremni za izazove koji vas čekaju u životu.

Golotinja - ukazuje na to da ste iskreni i otvoreni, odnosno kako ste otvoreno nešto rekli ili napravili, ili iskreno pokazali emocije do te mjere da ste se počeli osjećati izloženo i ranjivo.

Seks - snovi o spolnom odnosu mogu predstavljati ujedinjenje nesvjesnih želja i emocija sa svjesnim priznanjem toga, odnosno potreba da nešto priznate. Može simbolizirati stvaranje novih, intimnih odnosa sa drugima ili sa sobom. Ponekad snovi o seksu jednostavno pokazuju kako čeznete za time.

Beba - označava nešto novo u vašem životu. Može predstavljati novu ideju, razvoj u novom smjeru ili potencijal za rast u nekom aspektu vašeg života.