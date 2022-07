Eskort dama otkrila: 'Muškarci mi plaćaju 2500 kuna po satu, evo što sve dobiju za taj novac'

Svaki put sa svakim klijentom je drugačije, možemo se naći u restoranu ili kafiću, a bila sam i na mnogim velikim eventima poput balova, otvorenja i predstavljanja novih proizvoda, s nekima sam noći provodila na njihovim jahtama, išla privatnim avionom u SAD na veliki sajam s poslovnim čovjekom koji je trebao pratnju, kaže Bella Laroue, djevojka iz Australije kojoj je dosadilo raditi u uredu, željela je više.

Bella danas odlazi na ekstravagantne večere, jedri, spava u hotelima s pet zvjezdica, nosi dizajnersku odjeću i leti u privatnim zrakoplovima diljem svijeta. Mlada žena iz Pertha vodi dvostruki život kao eskort dama, koja bogatašima naplaćuje 2500 kn na sat, te zarađuje do 47.000 kn mjesečno.

Otkrila je što muškarci zaista žele iza zatvorenih vrata i zašto je zamijenila svoj uredski posao za posao u eskort službi.

- Mislim da je djetinjstvo provedeno u društvu bogatih ljudi imalo veliki utjecaj na moj izbor kako ću zarađivati novac. Uvijek sam imala neki posebni način na koji sam privlačila muškarce. Odrastajući, bez problema sam ulazila u razgovore s obiteljskim prijateljima, nikad se nisam sramila reći što mislim - priča Laroue.

- Živim jako interesantan život i uvijek ću se time ponositi. To mi je pomoglo da brzo odrastem i da se uozbiljim. također, radeći što radim, naučila sam ljude prihvatiti takvima kakvi jesu. Tijekom boravka u Aziji 2015. godine svjedočila sam da žene dobro zarađuju i žive od prodaje seksa.

- Eskort sam otkrila u Singapuru pregledavajući njihove oglase pa sam odlučila i ja staviti jedan i tu je sve počelo. Volim svoj životni stil i slobodu koju mi pruža rad kao kurtizana. Sad će mnogi pomisliti na skupu odjeću, hotele, putovanja i ekstravagantne cipele i torbe. Krivo. - objašnjava Laroue.

- Ja pričam o nečem drugom. Mislim na slobodu izbora kad ću početi raditi i kad ću završiti. Pričam o tome da nisam svezana za stol radeći posao u tvrtki u kojoj ne mogu dobiti godišnji kad ga zaželim - izjavila je Laroue.

Počela je u Singapuru, a prije nekoliko godina se preselila natrag u Perth i nastavila se baviti svojom profesijom.

Od večera, strastvenih noći i vikenda pa sve do pratnje na putovanjima, ova privatna kurtizana je svojim klijentima dala do znanja da je uvijek dostupna po cijeni od 2500 kn na sat.

Njezini klijenti su iz svih sfera društva, od bogatih poslovnih ljudi do studenata, ali svi prolaze kroz detaljnu provjeru prije nego li se uopće ugovori prvi sudar.

- To je ono što me drži sigurnom u svakoj situaciji sa svakim klijentom. Jako dobro se upoznam s njegovom prošlošću, svim pikanterijama do kojih mogu doći, a te informacije mi daju i uvid u način ophođenja koji odgovara mojem klijentima - objašnjava.

Iako se cifre koje Laroue zarađuje čine visokim, ona kaže da ima tjedana, pa čak i mjeseci kad uopće nema posla i sav taj novac ode na plaćanja računa - struje, telefona, hranu, kao i školovanje. Ali, najbitnije od svega je imati ciljeve, uključujući i financijske.

- Na primjer, ja imam stan, kuću i auto iz snova koji su mi cilj i za koje štedim. Ali, to ne znači da će to biti zauvijek. Još od djetinjstva sam se često selila i svugdje živjela i nemam namjeru nigdje zauvijek ostati - priča Laroue.

Laroue je otkrila i zašto smatra da je toliko privlačna svojim klijentima, što često rezultira i mnogobrojnim skupim poklonima, poput Cartierove dijamantne narukvice, dizajnerskih torbi i skupog donjeg rublja.

- Ja sam prirodna plavuša s plavo-zelenim očima, sitne građe i, kažu klijenti, šarmantne osobnosti. Ali, mislim da muškarce zapravo privlači to što sam uravnotežena žena koja je puno radila na svojem prirodnom daru zavođenja muškaraca. Svoj dar sam razvila koliko sam mogla i sad ga koristim kako bi zaradila i kako bi usrećila svoje klijente. Volim razgovarati, smijati se i jako sam opušteni tip osobe, a to sve privlači muškarce - objasnila je Laroue.

- Suosjećajna sam osoba i iskreno se brinem za ljude oko sebe, jako analiziram sve što se oko mene događa, a pričljiva sam i čini mi se da ljudi sa mnom lako razgovaraju. Mnogi klijenti su mi rekli da me nisu ponovno unajmili zbog mog fizičkog izgleda već zbog ozbiljnosti i karaktera kojeg nema puno žena mojih godina - dodala je.

Laroue smatra da postoji puno razloga zašto se muškarci odlučuju na odlazak prostitutki piše Daily Mail.

- Često je muškarcima potrebna seksualna, romantična, ali i osjećajna utjeha koju doma ne primaju. Ponekad su to samci kojima je dozlogrdilo ići na sudare i koji samo žele seks. Ili traže nekoga s kim bi isprobali neki određeni fetiš ili tip seksa - otkrila je Laroue.

- Neki samo žele seks, ali većina se želi osjećati dobro i poželjno, žele društvo i nekoga tko će s njima provoditi vrijeme. Puno puta je u pitanju muškarac kojem je seksualni život sa ženom zamro i koji se ne osjeća više poželjnim. Ponekad je u pitanju poslovni čovjek koji se želi dokazati svojim partnerima vodeći pod rukom lijepu mladu ženu koja je i elokventna - zaključuje.

