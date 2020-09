Top 24 savjeta za zavođenje: Sve počinje s vašom osobnošću

Uspješno zavođenje počinje s vašom osobnošću. Trebate hipnotizirati ljude u toj mjeri da ne vide nikoga osim vas, kaže autro Robert Greene, koji je istim pravilima zaveo djevojku s kojom je 16 godina

<p>- Biti izravan prvi put kad nekog upoznate može biti djelotvorno jer tako pokazujete da ste samouvjereni. To može djelovati zarazno i na osobu kojoj ste prišli, ali taj pristup zapravo ovisi o tipu osobe koju želite zavesti - kaže <strong>Robert Greene</strong> u knjizi “Umjetnost zavođenja”. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Savjeti kako osvojiti žensko srce:</p><p>Čitateljima je Greene ponudio 24 tehnika pomoću kojih mogu izmanipulirati glavnu ljudsku slabost - želju za užitkom i zadovoljstvom.</p><p>- Amoralno, grozno, makijavelijevsko, ali zapravo funkcionira - samo su neki od komentara čitatelja koji su isprobali Greeneove tehnike. </p><p>- Uspješno zavođenje počinje s vašom osobnošću. Trebate hipnotizirati ljude u toj mjeri da ne vide nikoga osim vas - objašnjava Greene, koji je istim pravilima zaveo djevojku s kojom je 16 godina. Tajna zavođenja, smatra, u iskorištavanju je slabosti. Žene bi češće trebale koristiti fizički izgled, a na muškarcima je teži zadatak jer žene treba znati zavesti pričom. </p><h2>1. Izaberite pravu metu</h2><p>Temeljito proučite plijen i izaberite najpodložniji vašem šarmu. Savršena meta je ona čije kvalitete izazivaju snažne emocije pa vam taktike zavođenja izgledaju prirodne.</p><h2>2. Priđite indirektno</h2><p>Ako ste prerano preizravni, riskirate metin otpor. Zavodite neizravno. Priđite preko prijatelja i pristupite prijateljski. Stvorite lažan osjećaj sigurnosti i onda napadnite.</p><h2>3. Zbunjujući signali</h2><p>Morate ugrabiti metino zanimanje kako se ne bi preselilo na drugoga. Ljudi žele znati više o vama ako ste neuhvatljivi. Budite istodobno hladni i nježni, lukavi i naivni.</p><h2>4. Predmet požude</h2><p>Kako biste još više privukli metu, morate se prikazati kao netko koga drugi žele zavesti. Mnogi će vas zbog taštine htjeti preoteti drugima da bi postali samo vaši.</p><h2>5. Uzburkajte ga i stvorite želju</h2><p>Osoba sigurna u sebe ne može se zavesti. Potaknite napetost i nezadovoljstvo sobom i situacijom u kojoj se nalaze. U vama će vidjeti nekoga tko će im biti potpora.</p><h2>6. Majstor insinuacije</h2><p>Osjećaj da je nezadovoljna i da vas treba je ključna, ali pazite da ne budete očiti. Budite sugestivni i dvosmisleni. Banalan razgovor “začinite” zavodljivim pogledima.</p><h2>7. Zavucite se pod kožu</h2><p>Igrajte po njihovim pravilima, uživajte u onome u čemu oni uživaju, prilagodite svoje raspoloženje njihovu. Udovoljite meti svaki njezin hir. Time im nećete dati materijala da vam se odupru.</p><h2>8. Mmmm... iskušenje</h2><p>Budite poput zmije koja je namamila Evu. Pronađite fantaziju koju nisu realizirali i natuknite da je s vama mogu ostvariti. Ključ je da budete nejasni. Potaknite znatiželju snažniju od nervoze.</p><h2>9. Držite ih u neizvjesnosti</h2><p>Onog trenutka kad misle da znaju što mogu očekivati od vas, vaš utjecaj nad njima je zauvijek nestao. Svako toliko napravite nešto što ne očekuju od vas i postat ćete im neodoljivo nepredvidljivi. Tako ćete uvijek biti jedan korak ispred i u kontroli.</p><h2>10. Zbunite ih</h2><p>Teško je natjerati ljude da vas slušaju, no to možete postići laskanjem. Govorite im ono što žele čuti i šapćite im stvari koje vole. Umotajte ih u slatka obećanja i ne samo da će vas slušati nego vam neće moći odoljeti.</p><h2>11. Vrag je u detaljima</h2><p>Velike geste i izljevi ljubavi prerano su previše sumnjivi da bi vas shvatili ozbiljno. Naučite im odvratiti pozornost s toga malim ritualima, suptilnim gestama i darovima koji će im pokazati da ste mislili da njih. Hipnotizirani time, neće shvatiti koji je vaš konačan cilj i što doista radite.</p><h2>12. Budite neuhvatljivi</h2><p>Ne budite priljepak. Ako previše vremena provodite zajedno, stvorit ćete zasićenje. Budite neuhvatljivi. Izmjenjujte uzbudljive, nježne i romantične trenutke kad ste zajedno pa zatim nestanite. I tako nekoliko puta. Dopustite joj da mašta o vama kao o nekom romantičnom heroju s kojim joj je život ljepši i s kojim ostvaruje sve svoje fantazije.</p><h2>13. Pokažite ranjivost</h2><p>Nemojte biti uvijek superiorni. Prikažite se kao netko tko ima slabosti. Budite ranjivi i zatelebani preko ušiju zbog čega se ne možete kontrolirati. Tako će vaše radnje izgledati manje proračunato. Pravite se žrtvom, a zatim njezinu simpatiju pretvorite u ljubav.</p><h2>14. Savršena iluzija</h2><p>Ako ih možete uvjeriti da ste vi osoba s kojom mogu ostvariti svoje snove, na konju ste. Ciljajte na skrivene želje koje su toliko duboko potisnuli i ostvarite neku. Zbunite ih do te mjere da ne znaju što je stvarnost, a što samo mašta.</p><h2>15. Izolirajte metu</h2><p>Osamljena osoba je slaba. Izolirajući ih, postat će podložniji vašem utjecaju. Odsijecite ih od poznate sredine i prijatelja. Ovako izolirani neće imati potporu izvana, a u svojoj zbunjenosti ćete ih moći lakše zavesti i uvjeriti da ste vi taj. </p><h2>16. Dokažite se</h2><p>Ako se još odupiru vašem šarmu, to je zato što niste otišli dovoljno daleko da im odagnate sumnje u vaše namjere. Dobro tajmirana gesta kojom ćete pokazati da vam je stalo bit će dovoljna da pokleknu.</p><h2>17. Igrajte na djetinjstvo</h2><p>Najdublje želje često su iz ranog djetinjstva, a nesvjesno ih povezujemo s roditeljima. Napravite situaciju u kojoj ćete se postaviti kao očinska figura. Budite osoba koja će ih voditi i na koju se mogu osloniti.</p><h2>18. Razbijte tabu</h2><p>Osoba koju zavodite osjećat će se poželjno ako joj pokažete da se ne bojite pomicati granice prihvatljiva ponašanja. Ljudi žude za istraživanjem svoje mračne strane. Povedite ih dalje no što su mislili da je moguće. Osjećaj srama i krivnje stvorit će snažnu vezu.</p><h2>19. Duhovni mamac</h2><p>Vjera nas povezuje s nečim većim od nas. Svi imaju nesigurnosti. Oslobodite ih njih i pomognite da se usredotoče na duhovnu stranu veze. Uvjerite ih da je vaš seksualni vrhunac poput spajanja vaših dviju duša.</p><h2>20. Boli, ali uživam</h2><p>Najveća pogreška u zavođenju je ako ste previše dragi jer to postane dosadno. Posvađajte se, a krivnju svalite na njih. Poljuljajte im sigurnost. Zaklecat će im koljena kada sve vratite na staro.</p><h2>21. Neka vas žele</h2><p>Nemojte stalno vi biti pokretač svega. Okrenite stolove i natjerajte ih da se pomaknu. Neka vas oni love. Insinuirajte da vam je dosadno i da vas netko drugi intrigira. Ubrzo će pojuriti za vama.</p><h2>22. Budite seksi</h2><p>Budite neodoljivi, igrajte na fizičku privlačnost. Dodirnite ih po koljenu, pomaknite pramen kose ili ih dotaknite ispod stola i sugestivno pogledajte. Zavodljivim glasom ih natjerajte da zaborave na sve osim onoga što bi moglo biti, ali nikada ne budite nasilni.</p><h2>23. Majstor drskosti</h2><p>Stigao je trenutak kad je vaša meta definitivno pala na vas, ali neće to priznati. Vrijeme je da zaboravite na bečku školu i postanete drski. Ne dopustite im da razmišljaju o posljedicama vašeg postupka. Vrijeme je da preuzmete ofenzivu.</p><h2>24. Čuvajte se posljedica</h2><p>Opasnost prijeti nakon uspješnog zavođenja. Ako se ne mislite upustiti u vezu, nego želite samo seks, prekid mora biti brz i iznenadan. Ako želite vezu, čuvajte se pada energije koju oboje dajete u vezi. U uspješnoj vezi zavođenje nikad ne staje.</p>