Eskort otkrio zašto žene traže njegove usluge: 'Sve one žele drugačije seksualno iskustvo'

Prodajem svoje tijelo iako sam prije imao dobro plaćen posao u financijama. Nisam odmah rekao svojoj obitelji čime se bavim. Svojim prijateljima sam skoro odmah rekao, ali obitelj je tek kasnije saznala. Bilo je svakakvih reakcija, ali odnosi u obitelji su ostali isti. Ovaj posao nije nešto nešto bi roditelj izabrao za svoje dijete. Inspirirala me bivša djevojka koja je već bila u 'industriji', rekao je Ryan James (36) iz Sydneya u Australiji i priznao da je napustio siguran posao u korporaciji te danas naplaćuje između 400 i 6000 australskih dolara (oko 240 i 3700 eura) za profesionalne seksualne usluge.

Opisao je zašto žene traže njegove usluge i kako je priznao svojoj obitelji i prijateljima čime se bavi. Nazivajući svoj posao 'nagrađujućim', James je također otkrio najčešći zahtjev koji dobiva od žena koje koriste njegove usluge.

- Žene najčešće traže spoj s večerom. Scenarij obuhvaća tipičan večernji obrok i upoznavanje, nakon čega slijedi povratak u hotel ili stan klijenta za prilagođeno i osobno iskustvo - ispričao je.

Ovo iskustvo zove 'luksuzni večernji spoj' i naplaćuje ga 3500 dolara (oko 2100 eura) za šest sati 'opuštanja i užitka' ili 4500 dolara (oko 2700 eura) za noćnu zabavu s doručkom. Otkrio je da nije u pitanju samo seks - već cijelo iskustvo

- Svaka klijentica koji želi sastanak sa mnom želi i neku vrstu društva. Iz iskustva mogu reći da su muškarci više usmjereni na seksualnu stranu stvari. Žene su također usredotočene na seks, ne bi me dolazile vidjeti bez toga, ali puno vremena provodimo i u razgovoru - objasnio je.

James je rekao da bi većina ljudi bila iznenađena kakve žene su njegove klijentice.

- Mnoge žene koje koriste moje usluge mogu lako otići u bar i odabrati bilo kojeg muškarca i imati s njim seks. Ono što one žele je potpuno drugačije seksualno iskustvo - objasnio je.

- Ponekad su to ljudi koji su se nedavno razveli ili ljudi koji su još u braku, ali dugo nisu bili intimni sa svojim partnerom. Imao sam klijentice koje su bile djevice, ali i parove koji su željeli seks u troje - nabraja James.

Rekao je da je i raspon dobnih skupina žena koje koriste njegove usluge također širok.

- Najmlađa klijentica koju sam imao je imala 20 godina, a realno je rijetkost imati klijente u toj dobnoj skupini, mada se zna dogoditi - napominje.

James je priznao da općenito žene nemaju specifične fantazije koje žele s njim ostvariti.

- Klijentice se često žale da im se u seksu događa da je partner usmjeren samo na sebe i da je priča gotova čim svrši. Ono što one žele je da se partneri fokusiraju na njih, što su spremne i uzvratiti - otkrio je James jedan od problema zbog kojih mu klijentice dolaze.

Rekao je da definitivno postoji stigma oko žena koje unajmljuju eskort i da mnogo njih to taje.

- Usluga eskorta je kao da žena ode u bar i predloži muškarcu da odu u njezin stan gdje će ju masirati. Velika većina muškaraca to ne bi odbila. Ali stvar je u tome što je rijetko koji od njih maser ili fizički terapeut. On može uživati u masiranju, ali nije profesionalac. Ako želite specifično seksualno iskustvo, puno je teže pronaći točno ono što želite. Eskort vam točno to može pružiti - objašnjava James.