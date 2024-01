Najpopularniji 'vrući' sadržaj: Evo što vaš partner pretražuje na internetu dok vi ne gledate

Britanska stručnjakinja za seks i odnose Tracey Cox objasnila je pornografske kategorije koje su bile najpopularnije u 2023. godini i kojima muškarci ne mogu odoljeti.

Siječanj je mjesec kada će mnogi najvjerojatnije pokušati prestati pušiti ili piti te krenuti u teretanu. To je također vrijeme kada najpopularnija svjetska porno stranica objavljuje svoj pregled godine - trendove, pojmove i pretraživanja koja su bila najpopularnija u 2023.

Želite li znati što partner radi kad se kasno navečer iskrade kako bi 'pročitao e-poštu'?

Lesbian 'scissoring'

To je sada 'in'. Pretrage za ovim porasle su za 151 posto prošle godine, a 'lezbijka' je bila treći najtraženiji pojam u 2023. Amerikanci primjerice posebno vole gledati akciju žena.

Lesbian 'scissoring' - to je seksualni položaj u kojem dvije žene trljaju svoje vulve jedna o drugu, obično ispreplićući noge. Ne morate biti lezbijka da biste dobili zadovoljstvo od ovog koncepta - žena može trljati svoju vulvu o ruku, bedro ili neki drugi dio tijela muškog partnera kako bi se stimulirala.

Privlačnost toga u stvarnom životu leži u tome što orgazam možete postići bez penetracije ili korištenja usta ili jezika. Ako ste za potpuno sigurni seks i rado ostavljate odjeću na sebi, jedino što je bolje od škara je zajedničko masturbiranje na daljinu. No na ekranu uživaju muškarci jer je to nešto u čemu mogu uživati samo žene.

Foto: Dreamstime

Zašto muškarci to gledaju - to je dvostruka djevojačka akcija. Ne moraju gledati u penis drugog muškarca, niti se brinuti je li veći ili deblji od njihovog. Manje su ometeni i mogu se usredotočiti isključivo na radnju.

Što žene misle o tome - ova kategorija pornografije još je popularnija kod žena nego kod muškaraca. Nije iznenađujuće, s obzirom na to da mnoge heteroseksualne žene općenito radije gledaju lezbijsku pornografiju i radije bi da njihovi muževi gledaju lezbijsku pornografiju. Nježnije je i nema nasilja ni 'gušenja'. Također, dame smatraju da ako će oni koristiti pornografiju kao seksualni odgoj, 'lekcije' iz gledanja lezbijske pornografije mnogo su više prijateljski nastrojene prema ženama.

Hentai - animirani porno

Hentai' je bio na prvom mjestu najtraženijeg pojma u 2023. i držao je prvo mjesto tri godine zaredom. Jednostavno rečeno, Hentai je pornografija koja dolazi u crtanim filmovima, a ova ručno crtana ili računalno generirana animacija potječe iz Japana. Na japanskom hentai znači 'perverzno'. To je najpopularnija pornografija za milenijalce i mlade odrasle.

Statističari vjeruju da bi popularnost videoigara i opća popularnost animea mogla objasniti porast. Ako uživate u nečemu u stvarnom životu, kreatori pornografije će pronaći način da to seksualiziraju. Istraživači seksa vjeruju da ga crtani format udaljava od stvarnosti, pa se mnogi osjećaju manje krivima dok uživaju u zabranjenim radnjama.

Zašto muškarci ovo gledaju - većina muškaraca to smatra daleko prihvatljivijim od gledanja tradicionalne pornografije. Neki vole igrice pa je ovo prirodan skok za njih. To doživljavaju poput platforme na kojoj su najmračnije fantazije žive i vidljive. Glupo je i zabavno. Neki od njih su vrlo smiješni. To je čisti eskapizam prema riječima mnogih.

Što žene misle o tome - neke žene to smatraju uznemirujućim, no većina ih smatra manje uvredljivim od pornografije sa stvarnim ljudima. Žene tu nalaze previše toga usredotočenog na mlade djevojke, a to im je jezivo. Mnogi drugi misle da je 'prava' pornografija 'pravi' seks.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Porno za zrele

Pretraživanja pornografije sa zrelim ženama porasla su za 77 posto i to je postala druga najpopularnija kategorija koju biraju muškarci. 'Puma' je prednjačila, 'MILF' je bio drugi najtraženiji pojam u svijetu, a 'DILF' je porastao za 71 posto. Pretraživanje baka poraslo je za 132 posto, a izrazi poput 'seksi baka' često su u trendu.

Zašto muškarci gledaju - većina voli MILF pornografiju jer su žene dominantnije. Vjerojatnije je da će one biti glavne, one koji iniciraju seks. Mnogi vole vidjeti da žena preuzima kontrolu, dok drugi ne vide ništa privlačno u starijim damama. Drugima se ovaj žanr sviđa jer bi u ovom scenariju bili 'face' i manje nervozni tijekom seksa. Mnogi su zabrinuti zbog uspješnosti jer im je stresno zadovoljiti mlade žene, a u pornografiji za odrasle ona radi sav posao, a vi možete ležati i uživati.

Što žene misle o tome - dame ovaj trend vide kao korak u pravom smjeru. Smatraju da u kasnim godinama itekako uživaju u seksu. Iako, njihovo tijelo možda nije u skladu s idealiziranim konceptima o tome kako 'seksi' izgleda, jer nisu mlade, zategnute i mršave, ali osjećaju se poželjno.

Dame također vole starije muškarce, jer se prema njihovim riječima oni više fokusiraju na predigru, a isto je i u pornografiji. Mladi dečki se bave svojim penisom. S druge strane, muškarci su oduvijek voljeli starije žene. Misle da bi ih mogle naučiti ponešto, kao i da će biti manje zabrinute za svoje tijelo i više pustolovne. Jedna stvar se ženama ipak ne sviđa - ne vole kad se starija žena prikazuje kao očajnički zahvalna na pažnji, poput žrtve.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Amaterski filmovi

To je stalna značajka na popisu 'najgledanijih' otkako je web stranica započela svoj godišnji pregled onoga što je popularno. Ni 2023. nije bila iznimka. Amaterska pornografija je upravo ono što zvuči - pornografija koja prikazuje video snimke 'običnih' ljudi iz kućne radinosti u njihovim vlastitim kućama i spavaćim sobama. 'Domaći videozapisi svingera' i 'domaći seks u troje' popularni su pojmovi za pretraživanje; kao što su pojmovi poput 'pravi' - 'pravi orgazam', 'pravi par'. Žene gledaju amatersku pornografiju više nego muškarci, što nije iznenađujuće kada uzmete u obzir da je profesionalna pornografija obilno začinjena ženama koje su imale mnogo operacija.

Zašto muškarci ovo gledaju - popularna pretpostavka da svi muškarci žele gledati klišeiziranu 'porno zvijezdu' nije točna. 'Prave' žene bile su daleko privlačnije, prema muškarcima s kojima je Cox razgovarala. Ljudi imaju obična tijela i lica. Muški penis nije 'prevelik'. To je realnije.

Profesionalna pornografija može izgledati vrlo namješteno, scenariji su nevjerojatni, a lokacije ne izgledaju stvarno. Ova pornografija često se snima u nečijoj spavaćoj sobi - a još je bolje ako se ne muče s pospremanjem. Možete se zamisliti tamo - porno set izgleda kao porno set. Ljudi izgledaju kao da uživaju. Autentičnost je glavni razlog zašto se ovo mnogima sviđa - jauci nisu za kameru, oni su iskreni. Manje je stenjanja jer u stvarnom životu ljudi ne prave toliko buke cijelo vrijeme. Teme su 'zdravije', donosi Daily Mail.

Foto: Rustam Shigapov

Što dame misle o tome - palac gore od žena. Parovi iz stvarnog života su vjerodostojniji. Vole pornografiju koja odražava ono što one doživljavaju. Ljudi izgledaju normalno. Ako gledaju porniće s partnerom, ne žele gledati vojsku silikoniziranih plavuša. Daleko je manje prijeteće ako gledate ženu normalne veličine grudi i trbuha. Manje je 'grubih stvari'.

Porno zvijezde su plaćene da se pretvaraju da vole gušenje i grubo ponašanje. Parovi u stvarnom životu to ne rade jedno drugome. Vidite male naznake u njihovom govoru tijela dok imaju seks da provjeravaju je li onaj drugi u redu. Seks je puno više pun poštovanja, smatraju žene.