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Europa-Park proglašen najboljim tematskim parkom na svijetu, pobijedio i Disney

Piše Anamarija Dukši,
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Europa-Park proglašen najboljim tematskim parkom na svijetu, pobijedio i Disney
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Foto: PROMO
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Vodeni park Rulantica zauzeo je 4. mjesto među tisućama vodenih parkova diljem svijeta, dok je roller coaster Voltron Nevera powered by Rimac ušao među 10 najboljih među 6000 roller coastera u svijetu

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Europa-Park je po jedanaesti put osvojio najprestižniju nagradu u industriji zabavnih parkova, Golden Ticket Award, i proglašen je najboljim tematskim parkom na svijetu. Obiteljska tvrtka iz njemačkog Badena ponovno je nadmašila renomirane konkurente poput Walt Disney Worlda i Universal Studiosa.

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Najveći park u Europi 00:59
Najveći park u Europi | Video: Anamarija Dukši/24sata

Nagrade koje dodjeljuje ugledni stručni časopis Amusement Today ove su godine uručene u tematskom parku COTALAND u Austinu. Frederik Mack, direktor ljudskih resursa i organizacije, osobno je preuzeo nagradu.

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- Posebno u SAD-u, gdje industrija tematskih parkova oduvijek postavlja najviše standarde, velika je čast biti prepoznat kao tematski park iz Njemačke. Već godinama osjećam snažnu povezanost sa SAD-om i njihovom industrijom tematskih parkova te mi je drago što ovu nagradu mogu preuzeti u ime naše obitelji - rekao je Mack.

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Žiri je posebno pohvalio širok izbor atrakcija, profesionalno upravljanje na najvišoj razini te uspješan spoj tradicije i inovacija. Visoke ocjene dobili su i bogat zabavni program, vrhunska gastronomska ponuda te kvalitetan smještaj koji nudi najveći tematski park u Njemačkoj.

Foto: PROMO

Europa-Park osvojio je i dodatna visoka mjesta. Vodeni park Rulantica zauzeo je četvrto mjesto među tisućama vodenih parkova diljem svijeta, dok je roller coaster Voltron Nevera powered by Rimac ušao među deset najboljih među gotovo 6000 čeličnih roller coastera u svijetu.

Foto: PROMO

Roland Mack, vlasnik Europa-Parka, rekao je: 'Neizmjerno smo ponosni što smo osvojili Golden Ticket Award za najbolji tematski park na svijetu! To je najveća potvrda naših vrijednosti - kvalitete, savršenstva i iskrene strasti prema našim gostima. No to nam nije razlog za opuštanje, već dodatni poticaj. Kao obiteljska tvrtka razmišljamo generacijama unaprijed. Nastavit ćemo razvijati Europa-Park novim idejama i atrakcijama, uz nepokolebljivu predanost stalnom napretku. Iskreno smo zahvalni našim gostima iz cijelog svijeta – oni su naš najveći izvor inspiracije.'

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Park je osvojio još nekoliko nagrada u vrlo konkurentnoj industriji zabave. Matična tvrtka Europa-Parka, MACK Rides, nagrađena je za atrakcije Mission Bermudes Rocking Boat u Futuroscopeu, koja je osvojila drugo mjesto u kategoriji najboljih vodenih atrakcija, Ride to Happiness u belgijskom Plopsalandu, koja je zauzela peto mjesto među najboljim čeličnim roller coasterima, te Stardust Racers u Epic Universeu, koji je zauzeo deseto mjesto u istoj kategoriji.

Foto: PROMO

Europa-Park zauzeo je i četvrto mjesto na svijetu u kategoriji najljepših parkova, dok je proglašen najboljim tematskim parkom u Europi u kategoriji najboljeg iskustva za goste.

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