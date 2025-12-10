Europski gradovi u kojima je najviše žena bez partnera

Povećana upotreba aplikacija za upoznavanje posljednjih godina otvorila je uvid u to koliko u kojim gradovima ima žena i muškaraca bez partnera. Donosimo popis europskih gradova u kojima ima najviše 'single' žena
25. Venecija, Italija. Venecija se nalazi na 25. mjestu liste europskih gradova s najvećim brojem žena samaca. U gradu ima više od 11 žena na svakih 10 muškaraca (omjer 110,6%).
25. Venecija, Italija. Venecija se nalazi na 25. mjestu liste europskih gradova s najvećim brojem žena samaca. U gradu ima više od 11 žena na svakih 10 muškaraca (omjer 110,6%).
25. Venecija, Italija. Venecija se nalazi na 25. mjestu liste europskih gradova s najvećim brojem žena samaca. U gradu ima više od 11 žena na svakih 10 muškaraca (omjer 110,6%).
24. Atena, Grčka.
Atena zauzima 24. mjesto s omjerom od 110,7%. Uživajte u pogledu na najpoznatiju arhitekturu zapadne civilizacije dok tražite svoju novu partnericu.
23. Sevilla, Španjolska.
Grad flamenca nudi nevjerojatno bogata kulturna iskustva. Na 23. mjestu nalazi se Sevilla s omjerom 110,7%. Prema komentarima na javnim forumima, žene u Sevilli poznate su po tome da su vrlo pristupačne i prijateljski nastrojene.
22. Rim, Italija.
Pripremite se podijeliti svoju pastu carbonaru u Rimu, koji zauzima 22. mjesto s omjerom 110,8%. No ovo je tek početak talijanske avanture, jer se na listi nalaze još tri talijanska grada.
21. Marseille, Francuska.
Najstariji grad u Francuskoj, koji ima više od 300 sunčanih dana godišnje, zauzima 21. mjesto na listi. Možete li pogoditi u kojem francuskom gradu biste mogli upoznati ljubav svog života? To je predivni obalni grad Marseille, s omjerom od 110,9%.
20. Barcelona, Španjolska.
Gradske plaže, ukusne tapase i impresivna gotička arhitektura čine ovaj španjolski grad izuzetno romantičnim. Barcelona zauzima 20. mjesto na listi, s omjerom od 111,5%, i jedan je od čak šest španjolskih gradova koji su uvršteni.
19. Genova, Italija.
Vraćamo se još jednom u Italiju u potrazi za ljubavlju. Grad Genova nalazi se na 19. mjestu europskih gradova s najvećim brojem žena samaca, s omjerom od 111,7%.
18. Bologna, Italija.
Ostajemo u regiji kako bismo istražili grad Bolognu, koji zauzima 18. mjesto na listi s omjerom od 111,8%. Kao prekrasan sveučilišni grad, Bologna ima bogatu kulturnu povijest i odličan noćni život—savršene uvjete za spoj.
17. Bordeaux, Francuska.
Vraćamo se u Francusku, ovaj put u samo središte poznate vinske regije. Bordeaux zauzima 17. mjesto na listi s omjerom od 111,9%. Grad nudi brojne prilike za nazdravljanje novim poznanstvima.
16. Bilbao, Španjolska.
Bilbao je treći španjolski grad s najvećim udjelom žena samaca, s omjerom od 112,2%, dok na europskoj listi zauzima 16. mjesto. Toliko je samaca u Bilbau da grad čak ima i vlastitu aplikaciju za upoznavanje.
15. Braga, Portugal.
Na 15. mjestu nalazi se portugalski grad Braga, smješten na sjeveru zemlje, s omjerom od 112,2%. Blizu španjolske granice, “barokni grad” nudi mnogo prilika za upoznavanje novih ljudi.
14. Bratislava, Slovačka.
U Bratislavi je omjer žena i muškaraca impresivnih 112,5%, što je svrstava na 14. mjesto. Iz glavnog grada Slovačke lako je planirati romantične izlete u prirodu.
13. Donostia–San Sebastián, Španjolska.
Donostia–San Sebastián nalazi se na 13. mjestu s omjerom od 112,7%. Uživajte u Baskiji u ovom poznatom ljetovalištu i okušajte sreću u potrazi za svojom savršenom polovicom.
12. Firenca, Italija.
Iako Firenca zauzima 12. mjesto na europskoj listi s omjerom od 112,9%, to je grad s najviše žena samaca u cijeloj Italiji. Ovaj dragulj Toskane možda je upravo mjesto gdje ćete se zaljubiti.
11. Bukurešt, Rumunjska.
Jedini rumunjski grad na listi je Bukurešt, koji zauzima 11. mjesto s omjerom od 114%. Glavni grad, često nazivan “Malim Parizom,” možda je mjesto vaše sljedeće romanse.
10. Budimpešta, Mađarska.
Na 10. mjestu nalazi se Budimpešta, s omjerom od 114,9%. Poznata po svojim termalnim kupalištima, živopisnom noćnom životu i bogatoj studentskoj sceni, pruža bezbroj prilika za nova poznanstva.
9. Madrid, Španjolska.
Vraćamo se u Španjolsku, ovaj put u Madrid, koji zauzima deveto mjesto na listi. Španjolska prijestolnica ima omjer od 114,9%, s mnoštvom barova i drugih društvenih mjesta idealnih za upoznavanje žena samaca.
8. Coimbra, Portugal.
Očekujte nekoliko portugalskih gradova u top 10. Sveučilišni grad Coimbra zauzima osmo mjesto. Uživajte u šetnjama uz rijeku Mondego i možda naiđete na svoju buduću partnericu.
7. Funchal, Portugal.
Više volite otoke? Na sedmom mjestu nalazi se Funchal s omjerom od 117,5%. Grad se nalazi na prekrasnom arhipelagu Madeira. Nazdravite novom poznanstvu čuvenim madeirskim vinom.
6. Varšava, Poljska.
Poljska prijestolnica zauzima šesto mjesto, s omjerom od 118%. Prošećite povijesnom četvrti Stara Praga, uživajte u kreativnoj atmosferi i možda upoznate ljubav svog života.
5. Lisabon, Portugal.
Portugalski glavni grad nalazi se na petom mjestu s omjerom od 118,4%. Pripremite listove za uspinjanje po jednom od sedam lisabonskih brežuljaka u potrazi za ljubavlju.
4. Solun, Grčka.
Na četvrtom mjestu nalazi se prekrasni lučki grad Solun, s omjerom od 119,2%. Što je romantičnije od zalaska sunca nad morem? Ideja za spoj ima napretek u gradu s ovoliko žena samaca.
3. Salamanca, Španjolska.
S omjerom od 120,6%, Salamanca zauzima treće mjesto na listi europskih gradova s najviše žena samaca, više od 12 žena na svakih 10 muškaraca.
2. Porto, Portugal.
Sjeverni portugalski obalni grad Porto nalazi se na drugom mjestu, s omjerom od 122,7%. Iako možda legendarni sendvič Francesinha nije idealan za prvi spoj, mogao bi biti savršen test za drugi.
1. Riga, Latvija.
Europski grad s najviše žena samaca je Riga, s omjerom od 126% (gotovo 4% više od drugoplasiranog grada). Art nouveau arhitektura, sjajna gastronomska ponuda i obilje obližnjih izleta u prirodu nude bezbroj ideja za spojeve.
