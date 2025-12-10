Obavijesti

Galerija

Komentari 2
GRADOVI BEZ LJUBAVI

Europski gradovi u kojima je najviše žena bez partnera

Povećana upotreba aplikacija za upoznavanje posljednjih godina otvorila je uvid u to koliko u kojim gradovima ima žena i muškaraca bez partnera. Donosimo popis europskih gradova u kojima ima najviše 'single' žena
street in Venice
25. Venecija, Italija. Venecija se nalazi na 25. mjestu liste europskih gradova s najvećim brojem žena samaca. U gradu ima više od 11 žena na svakih 10 muškaraca (omjer 110,6%). | Foto: Roman Gorielov
1/26
25. Venecija, Italija. Venecija se nalazi na 25. mjestu liste europskih gradova s najvećim brojem žena samaca. U gradu ima više od 11 žena na svakih 10 muškaraca (omjer 110,6%). | Foto: Roman Gorielov
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025