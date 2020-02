Evo čega se svaki horoskopski znak treba odreći u ovoj godini

Ovan

Prestanite razmišljati o ljudima koji su vam napravili nešto nažao, oslobodite se tog osjećaja ljutnje i ogorčenosti, jer jedino tako možete nastaviti sa životom i ponovno pronaći sreću i mir. Iz toga što vam se dogodilo naučite važnu lekciju - pazite kome vjerujete!

Bik

Vi biste trebali prestati biti cinični jer to donosi ništa dobro u vaš život, samo negativnu energiju. Počnite ponovo vjerovati u ljubav i u to da ćete opet biti sretni. To je jedini način da se to doista i dogodi - sve je u vašim rukama.

Blizanci

Izjeda vas krivnja i to je nešto što morate otpustiti u ovoj godini. Prošlost ostavite u prošlosti i ne kopajte stalno po njoj. Ako ste i napravili neke pogreške unazad par godina, to je teško ispraviti, a konstantan osjećaj krivnje samo vas sputava da budete sretni u životu.

Rak

Morate shvatiti da ne možete svima udovoljiti i otpustite tu želju i potrebu u sebi jer će to isisati svu pozitivnu energiju iz vas. Ne možete biti odgovorni za sreću svih ljudi oko vas, već samo za svoju.

Lav

Vi biste u ovoj godini trebali prestati toliko 'visiti' na društvenim mrežama i stalno gledati u mobitel - dok vi to radite stvarni život prolazi pokraj vas, a time i prilike za sreću. Vrijeme je da se prestanete uspoređivati s drugim ljudima jer to nema smisla, svaki čovjek je jedinstven.

Djevica

Shvatite, niste uvijek i oko svega u pravu i suzdržite se od tog stalnog osjećaja da znate baš sve. Od svakog čovjeka možete nešto naučiti, pa čak i u usputnim situacijama poput čekanja reda za blagajnu u supermarketu.

Vaga

Krajnje je vrijeme da prestanete sumnjati u sebe jer ste sami sebi najstroži i često nepravedan kritičar. Time samo sputavate svoju sreću, a život imate samo jedan - zapamtite to. I imajte na umu da nitko nije savršen, baš nitko.

Škorpion

I vi ste zaglavili u prošlosti i to biste u ovoj godini trebali riješiti. Prestanite razmišljati o tome što kome zamjerate - bilo pa prošlo. Okrenite se radije budućnosti, jer na to možete utjecati, na prošlost - ne!

Strijelac

Vrijeme je da se napokon oslobodite svojih strahova koji vas zapravo konstantno sputavaju u životu. Izađite iz zone udobnosti i osjećaja sigurnosti jer vas 'tamo negdje' čekaju divni ljudi i predivne stvari.

Jarac

Prestanite stalno čekati nešto veliko što će vas pokrenuti jer biste se mogli načekati i dobiti bore na licu iščekujući nešto imaginarno. Život se sastoji od malih stvari koje život čine sretnim i ispunjenim.

Vodenjak

Krajnje je vrijeme da se riješite toksičnih prijatelja od kojih ne dobivate ništa pozitivno, samo isisavaju dobru energiju iz vas. Nema veze ako to tzv. prijateljstvo dugo traje - to je još jedan dobar razlog da ga što prije prekinete. Život je previše kratak za takve ljude.

Ribe

U ovoj godini bi se svakako trebali riješiti tog stalnog osjećaja straha i strepnje zbog budućnosti. Okrenite se sadašnjosti i uživajte u svakom novom danu, jedino tako će vam i budućnost biti sretnija. A kada problem naiđe, ako se to uopće dogodi, tek tada razmišljajte kako ćete ga riješiti, prenosi Atma.

