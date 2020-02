Ne potiskujte misli i emocije - one su dio vas i prihvatite ih

Kada vas život nokautira, imate dvije mogućnosti - ostati ležati ili skupiti snagu i ustati, kaže Tom Krause, trener motivacijskih vještina.

Ma koliko optimistično gledali, život nije uvijek ružičast. No upravo kada je najteže, najvažnije je prisjetiti se one: “Ako ti život da limun - napravi limunadu”. Budite sebi prijatelj, a ne najžešći kritičar. Možda ste napravili pogrešan korak, možda u nečemu niste uspjeli ili možda prolazite kroz težak period, no sve je to za ljude.

Stoga si recite: “Prihvaćam se potpuno, sa svim vrlinama, ali i manama”. Ne potiskujte misli i emocije jer one su dio vas te ih kao takve trebate prihvatiti, a ne odbacivati. Kada vas život zaboli, umjesto da misli i snagu usmjerite samo na probleme, sjetite se da nije sve tako crno kako vam se trenutačno čini.

Zapitajte se: “Što mi se trenutačno dobro događa”. I sigurno ćete pronaći barem nekoliko svijetlih točaka. Budite zahvalni na svakome lijepom trenutku i na svemu što u životu imate jer upravo zahvalnost pomaže da budemo sretniji u nesreći. ako ništa ne pomaže, podsjetite se: “Sutra je novi dan” i da će problemi s kojima se sada hrvate jednog dana biti tek dio prošlosti.

Bilo je i gorih vremena i - preživio sam

Kad vas život udari, sjetite se da ste već prošli kroz slične, možda čak i teže situacije emocionalne boli, tuge i razočaranja. No i unatoč svemu tomu još ste tu, kao živi dokaz one - što me ne uništi, to me ojača. Ako ste prije uspjeli prebroditi životne bure i oluje, sigurno ćete i sad pronaći način da doplovite do mirne luke.

Problem - to je prilika da nešto naučim

Ako na problem gledate samo iz jednog ugla - zaglavit ćete. Otvorite oči jer sigurno postoje i drugi načini pristupa problemu i njihovu rješavanju. Kad problem sagledate iz svježe perspektive, on će se u tren oka “ispuhati” poput balona. Ne zaboravite iz svake situacije izvući korisnu životnu lekciju.

