Evo gdje se za Martinje može dobro popiti, pojesti i zabaviti

Blagdan sv. Martina, zaštitnika vinograda i vinogradara, jedan je od najveselijih blagdana u našim krajevima, a slavi se svake godine 11. studenog. Na ovaj dan se zbog stoljetne tradicije održava ceremonija krštenja mladog vina koja ne prolazi bez dobre kapljice i bogate trpeze.

Slavi se u čast rimskog viteza iz pokrajine Savarije, u današnjoj Mađarskoj, koji je bio poznat kao blag i milosrdan čovjek. Legenda kaže da je bio veliki ljubitelj vina i vinogradar, što ga je potaknulo da uvede običaj krštenja mošta. Legenda također kaže da se protivio tome da postane biskup, pa se pred samim imenovanjem sakrio među guskama, no one su ga izdale svojim graktanjem. Tako je postao biskup, dok se u mnogim krajevima na Sv. Martina i danas tradicionalno jede guska s mlincima. Pokopan je 11. studenog 397 godine, što je dan koji se slavi kao njegov spomendan.

“Jesti, piti i veseli biti" glavni je moto Martinja u većini hrvatskih krajeva, a posebno se njime ponose u općini Sveti Martin na Muri. Pošto se Martinje slavi diljem Hrvatske ovoga vikenda, donosimo vam popis zanimljivih lokacija koje ove godine morate posjetiti želite li proslaviti ovaj blagdan u veseloj atmosferi i punog želuca.

Gdje proslaviti Martinje?

Foto: BOBO

Ovoga vikenda tradicionalna enogastronomska manifestacija u Svetom Martinu na Muri počet će u subotu u 8 sati misom, a zatim u 9 sati slijedi blagoslov vina. Nakon toga će se održati sajam lokalnih OPG-ovaca, a onda i natjecanje u kuhanju Svetomartinskog vinskoga gulaša u 11 sati u Skelarskoj kući. Također, u brojnim restoranima nudi se i prigodni martinski meni.

Turistička zajednica općine Pitomača proslavu Martinja organizira u Kladarskom bregu. Tradicionalna manifestacija počinje 11. studenog s početkom u 12 sati, kad će započeti misa kraj kapele sv. Martina. Nakon mise slijedi ceremonija krštenja mošta, a zatim odlična zabava uz ritmove Tamburaškog sastava Frontmeni te okrepa uz bogatu gastro i eno ponudu.

Ako ste ovoga vikenda u Slavoniji, svakako 11. studenog svratite do Požege na dobru zabavu, domaću hranu i finu kapljicu. Kestenijada i Bučijada, odnosno "Okusi jeseni" i Martinje okupe svake godine brojne Požežane s bogatom ponudom domaćih eno i gastro proizvoda. Izlagači iz cijele Slavonije predstavit će domaću zimnicu, med, sokove, slastice, suvenire, čajeve i suhomesnate proizvode. Najvažniji dio je obred krštenja mošta u 11 sati, a Udruga vinogradara, vinara i voćara "Stjepan Koydl" će na štandu imati besplatnu degustaciju vina. Uz sve to, organizirali su i izlet Požeškom gorom. Okupljanje je u šetališnoj zoni u Požegi (Florijanova-Lermanova), a u osam sati polazak na "Martinjski izlet". Za sve planinare i izletnike osigurane su kiflice i lepinje te besplatna degustacija vina.

Jastrebarsko pak s proslavom Martinja kreće na Strossmayerovu trgu 10. studenog od 17 sati i traje cijeli vikend. Tradicionalno krštenje mošta, bogata gastronomska ponuda i jaskanski poznati vinari dočekat će sve posjetitelje.

Dalmatinska vina idu uz gulaš

Na Martinje Dugo Selo slavi i Dan grada pa će obilježiti oba dana zanimljivim manifestacijama. U petak u 18 sati bit će krštenje mošta u šatoru pored Sportske dvorane, podjela vinskog gulaša i nastup Pašun benda. U subotu će se održati koncert Daleke obale, a u nedjelju Dugoselska fišijada na ribnjaku.

U Samoboru je proslava Martinja u subotu, 11. studenog u Brenti, prostoru Samoborske vinogradarsko-vinske udruge, u 17 sati. Moći ćete kušati vrhunska samoborska vina, a očekuje vas također tradicionalno zabavno krštenje mošta, iskustvo koje nikako ne smijete propustiti. Što se glazbe tiče, svirat će poznati tamburaški Miki tribute bend, a u Jaski za dobru atmosferu zaduženi su sjajni DJ-evi.

I vinarije na zadarskom području pripremaju se za Martinje. Ove godine za posjetitelje i ljubitelje vinske kapljice osmislili su poseban program, u organizaciji Udruge vinara i vinogradara Zadarske županije. Pet vinarija: PZ Masvin Polača Kakma, Vinarija Škaulj Nadin, Degarr Winery Zadar, Kraljevski vinogradi Petrčane i Vina i likeri Fiolić Zadar 11. studenog primat će u posjet goste prema prethodnoj narudžbi od 11 do 23 sata. Gosti će se dočekati s čašom mladoga vina gratis, a kušanje vina trajat će od jednog do tri sata. U program po cijeni od 11 eura uključena su dva mlada vina po 1,5 dcl uz prikladno jelo (gulaš i slično), a gosti mogu kupiti i kušati i druga vina te ostale proizvode.

Foto: Thinkstock

Martinje u Momjanu se slavi vinskom šetnjom u subotu u 11 sati, a kreće pokraj Kulturnog centra u Momjanu. Momjan je inače maleno mjesto koje je domaćin brojnim vinogradima specijaliziranima za uzgoj sorte muškata. Ruta je duga oko sedam kilometara i nije pretjerano zahtjevna, a to je čini savršenom za ljubitelje prirode svih dobnih skupina.

Prošećite istarskim vinogradima

Prva postaja je Tenuta Tre Terre, gdje će domaćini upoznati ljude s postupkom proizvodnje vina, a šetači će imati priliku kušati čuveni Momjanski muškat. Nakon degustacije nastavit će put prema Brešanima, gdje će uživati u prekrasnim prirodnim krajolicima. Šetnja se nastavlja prema Smilovićima, gdje put vodi kroz vinograde starije od desetljeća, dok će priče o tradiciji vinogradarstva u ovom kraju vratiti u prošla vremena. Sljedeći odmor organiziran je u St. Mauro, gdje će posjetiti Agroturizam San Mauro-Winery Sinković. Ovdje će se moći degustirati muškat i lokalni specijaliteti. Uključena je i užina na ruti, kao i ručak te zabava. Sudjelovanje u ovoj jedinstvenoj manifestaciji stoji 10 eura.

Dani mladog vina, odnosno dani kad je vino dovoljno sazrelo da se može kušati, obilježavaju se u Puli, i to na Giardinima. Manifestacija Martinje u Puli održat će se od 9. do 11. studenog od 17 do 24 sata na Giardinima. Pritom će se predstaviti osam vinara, uz prigodan zabavni program.

Cjelodnevni program proslave Martinja u Vrsaru namijenjen je svim generacijama. Najmlađi će se zabaviti na radionici, dok će odrasli moći zaigrati briškulu ili pikado. Za bogati gastro program pobrinut će se vrsarske udruge i ugostitelji, a za sve posjetitelje koji se žele okušati u pripremi istarske supe predviđena je nagrada za najbolju tradicionalnu i kreativnu supu. Dođite na pjacu u Vrsar i uz druženje proslavite feštu sv. Martina.