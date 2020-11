- Ovo podru\u010dje zabranjeno je za putnike. Ovdje posada aviona spava tijekom duga\u010dkih me\u0111unarodnih letova. U ovom 787 Dreamlineru nalazi se iznad prostora s putnicima - napisao je u opisu videa.

- Na dugim me\u0111unarodnim letovima piloti i posada moraju se odmoriti, fizi\u010dki ne mogu raditi deset i vi\u0161e sati bez pauze. Zbog toga ve\u0107ina ve\u0107ih me\u0111unarodnih zrakoplova, poput Airbusa A380 i Boeinga 787 Dreamliner, ima prostore koji su namijenjeni za odmor posade. American Airlines upravo je u svoju flotu uveo potpuno novi Boeing 787-8 Dreamliner. Prije nego \u0161to je avion po\u010deo letjeti s putnicima, obavio sam obilazak cijelog zrakoplova, od kokpita pa sve do prostorije za odmor posade - objasnio je Zach.

Vrata koja vode u prostor za odmor posade smje\u0161tena su skroz straga pokraj velike kuhinje.\u00a0

- Neki bi mogli pomisliti da ta vrata vode do ormara ili zahoda. Umjesto toga, otvorite vrata i na\u0107i \u0107ete niz stepenica koje vode do mjesta za odmor posade. Treba biti oprezan, ako se prebrzo penjete udarit \u0107ete glavom, sve je jako sku\u010deno. Na katu ima \u0161est kreveta, koji su raspore\u0111eni po cijeloj prostoriji - rekao je Zach.

Njega je taj prostor odu\u0161evio i ka\u017ee da je to najcool dio zrakoplova.

- Taj prostor potpuno je zabranjen putnicima i samo ga odre\u0111ena posada mo\u017ee koristiti tijekom leta. Tako\u0111er je zanimljivo da se nalazi na jednoj razini iznad putnika, tako da zapravo nitko ne zna za to. Raznolikost predmeta u prostoriji za odmor posade je fascinantna. Postoje detektori dima, aparati za ga\u0161enje po\u017eara, baterijske svjetiljke i prijenosni spremnici za kisik za upotrebu u nu\u017edi. Tu su i predmeti kao \u0161to su uti\u010dnice, malo zrcalo, kuke za kaput i interni telefon. Treba napomenuti da je tamo stvarno jako sku\u010deno. Vrlo je malo mjesta za kretanje i zamalo sam udario glavom vi\u0161e puta! Ali dobra vijest je da su kreveti zapravo prili\u010dno udobni - opisao je.

Otkrio je i jo\u0161 jednu zanimljivost.

- Jeste li znali da u Boeingu 787 Dreamliner postoje zapravo dvije tajne sobe za posadu? Jedna je odmah iza kokpita i puno ve\u0107a skroz na stra\u017enjem dijelu aviona. Obje su skrivene od pogleda i potrebna je lozinka za ulazak. Obje su smje\u0161tene\u00a0na katu, iznad glavne putni\u010dke razine. Ona na prednjem dijelu aviona je puno manja. Sadr\u017ei samo sjedalo i dva kreveta, koji su obi\u010dno rezervirani za pilote. Ona sa stra\u017enje strane zrakoplova puno je ve\u0107a, a ta ima \u0161est kreveta za osoblje - zaklju\u010dio je.

Evo gdje spava posada: Zavirite u tajnu prostoriju u zrakoplovu

Jeste li se ikada zapitali gdje posada aviona spava tijekom jako dugih letova? U većini velikih aviona postoji skrivena kabina u ojoj se posada odmara tijekom dugih letova

<p>Zach Griff, samoprozvani 'putnik s punim radnim vremenom' i analitičar putovanja u The Points Guyu, nedavno je na svom Instagramu podijelio zanimljive snimke otkrivajući kako izgleda prostor za odmor posade tijekom dugih letova.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Zovem se Zach Griff, živim u New Yorku i analitičar sam putovanja za The Points Guy. The Points Guy je web stranica osmišljena kako bi korisnicima pomogla da maksimiziraju svoje iskustvo putovanja. U svom poslu stalno putujem po svijetu, provjeravam nove zrakoplove, zračne luke, hotele i još mnogo toga. Uvijek izvještavam o svojim pustolovinama i svemu što se događa u turističkoj industriji. Objavljujem članke na thepointsguy.com i na svojoj Instagram stranici @_zachgriff. Prošle sam godine bio u preko 55 zemalja i prešao više od 320.000 km na preko 100 letova - rekao je Zach za <a href="https://www.boredpanda.com/secret-crew-rest-plane-pilots-flight-attendants/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook" target="_blank">Bored Pandu</a>.</p><p>Nedavno je objavio i kako izgleda prostor za odmor posade u avionu.</p><p>- Ovo područje zabranjeno je za putnike. Ovdje posada aviona spava tijekom dugačkih međunarodnih letova. U ovom 787 Dreamlineru nalazi se iznad prostora s putnicima - napisao je u opisu videa.</p><p>- Na dugim međunarodnim letovima piloti i posada moraju se odmoriti, fizički ne mogu raditi deset i više sati bez pauze. Zbog toga većina većih međunarodnih zrakoplova, poput Airbusa A380 i Boeinga 787 Dreamliner, ima prostore koji su namijenjeni za odmor posade. American Airlines upravo je u svoju flotu uveo potpuno novi Boeing 787-8 Dreamliner. Prije nego što je avion počeo letjeti s putnicima, obavio sam obilazak cijelog zrakoplova, od kokpita pa sve do prostorije za odmor posade - objasnio je Zach.</p><p>Vrata koja vode u prostor za odmor posade smještena su skroz straga pokraj velike kuhinje. </p><p>- Neki bi mogli pomisliti da ta vrata vode do ormara ili zahoda. Umjesto toga, otvorite vrata i naći ćete niz stepenica koje vode do mjesta za odmor posade. Treba biti oprezan, ako se prebrzo penjete udarit ćete glavom, sve je jako skučeno. Na katu ima šest kreveta, koji su raspoređeni po cijeloj prostoriji - rekao je Zach.</p><p>Njega je taj prostor oduševio i kaže da je to najcool dio zrakoplova.</p><p>- Taj prostor potpuno je zabranjen putnicima i samo ga određena posada može koristiti tijekom leta. Također je zanimljivo da se nalazi na jednoj razini iznad putnika, tako da zapravo nitko ne zna za to. Raznolikost predmeta u prostoriji za odmor posade je fascinantna. Postoje detektori dima, aparati za gašenje požara, baterijske svjetiljke i prijenosni spremnici za kisik za upotrebu u nuždi. Tu su i predmeti kao što su utičnice, malo zrcalo, kuke za kaput i interni telefon. Treba napomenuti da je tamo stvarno jako skučeno. Vrlo je malo mjesta za kretanje i zamalo sam udario glavom više puta! Ali dobra vijest je da su kreveti zapravo prilično udobni - opisao je.</p><p>Otkrio je i još jednu zanimljivost.</p><p>- Jeste li znali da u Boeingu 787 Dreamliner postoje zapravo dvije tajne sobe za posadu? Jedna je odmah iza kokpita i puno veća skroz na stražnjem dijelu aviona. Obje su skrivene od pogleda i potrebna je lozinka za ulazak. Obje su smještene na katu, iznad glavne putničke razine. Ona na prednjem dijelu aviona je puno manja. Sadrži samo sjedalo i dva kreveta, koji su obično rezervirani za pilote. Ona sa stražnje strane zrakoplova puno je veća, a ta ima šest kreveta za osoblje - zaključio je.</p>