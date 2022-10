Evo ideja za zabavu s klincima dok vani pada kiša: Zabavljajte se, smijte i - usput nešto naučite

Prve jesenje kiše već su nas podsjetile na to da ćemo uskoro veći dio slobodnog vremena provoditi u stanovima, što vjerojatno najteže pada djeci, pogotovo predškolskim klincima, koji još nemaju obaveza oko zadaće i učenja. Ukratko, pravo je vrijeme za pretragu interneta u potrazi za idejama za zabavu s klincima kad nije vrijeme za park, ili odlazak u prirodu.

Najvažnije je pritom imati na umu da oko svega upletete što više smijeha i zabave, kao i da se svaka prilika može iskoristiti za to da dijete ponešto nauči, od novih riječi, iskustava do toga da se dijete nauči ispričati ako je varalo tijekom igre ili uvrijedilo nekoga.

Donosimo vam nekoliko prijedloga:

1. Pogledajte ponudu muzeja u okolici

Kiša nije razlog za to da uopće ne izlazite iz stana, a ako pronađete zanimljiv program u muzejima u okolici, neće vam biti žao što ste ustali s kauča. Osim što i sami možete vidjeti nešto zanimljivo i ponešto naučiti, dijete se u muzeju može zaokupiti satima i oduševiti različitim programima. Provjerite ponudu – neki muzeji imaju i posebne radionice u kojima mogu sudjelovati i djeca.

2. Pronađite trampolin ili dvoranu za vježbanje u blizini

Skakanje je najbolji provod za klince. Ako u blizini imate neki kafić s trampolinom, ili dvoranu koja u ponudi ima vježbanje za djecu, istražite ponudu i provjerite termine. Dijete će uživati u vježbanju, skakanju, trkom za loptom i sličnim aktivnostima s vršnjacima, a vi u međuvremenu možete popiti kavu i odmoriti, ili odgovoriti na e-mailove na koje niste stigli odgovoriti.

3. Kino ili kazalište, makar i u kući

Istražite ponudu filmova u obližnjem kinu i izaberite film s tematikom koja bi dijete mogla zanimati. Među temama koje se traže su priče o životinjama, prirodi, crtići, kao i filmovi o djeci. Uz kino kartu, treba izdvojiti novac i za kokice. Druga mogućnost je odlazak u kazalište lutaka, ili ono koje daje predstave za djecu. Zasigurno nema mališana koji ne voli tu vrstu provoda.

Ako niste pronašli odgovarajući film ili predstavu, kino ili kazalište možete organizirati i u svom dnevnom boravku. Na koncu, to je dobra prilika da uprizorite vlastitu predstavu: Pomozite djeci da se odjenu i našminkaju, pa vam mogu odigrati predstavu koju sami izmisle.

4. Posjetite knjižnicu

Prošetajte s djetetom do knjižnice i izaberite slikovnice i priče koje možete čitati idućih dana kad ste kod kuće zbog lošeg vremena. Time potičete naviku druženja s knjigom i doprinosite tome da se obogati njegova mašta. Imajte na umu da to ne moraju biti samo slikovnice - dijete može pratiti i neku priču koju ćete mu čitati u nastavcima tijekom nekoliko dana, a sigurno će voljeti i pjesmice za djecu. Provjerite i kakve radionice za djecu nude knjižnice, nerijetko ima puno zabavnog sadržaja.

5. Prilika za – klizanje

Istražite ponudu klizališta i dostupne termine. Klizanje je sjajan način da dijete potroši puno energije, te da se pritom odlično zabavi. Ne opterećujte se time hoće li postati virtuoz na klizaljkama, važno je samo da vrijeme koje provedete zajedno bude zabavno, odnosi portal Groupon.

6. Ispecite kolače

To je uvijek dobra zabava, pogotovo ako ima puno miješanja ili se mijesi tijesto, u čemu sva djeca uživaju, a na kraju ćete uživati i u kolačima. Onaj manje zabavan dio igre je čišćenje poslije toga, no možda i to možete pretvoriti u neku vrstu igre koju bi i mali kuhari prihvatili?

7. Provlačenje kroz mrežu

Ako baš morate ostati kod kuće, nabavite više metara trake u boji koju možete polijepiti u hodniku ili dječjoj sobi, tako da stvorite mrežu kroz koju se treba provlačiti. Dogovorite s djecom da pospreme sobu, ali tako da u svakom trenutku u rukama smiju imati jednu stvar i moraju se provlačiti dok je ne odnesu na njeno mjesto. Druga mogućnost je da cijela obitelj mora proći kroz hodnik sa isprepletenom mrežom, ali tako da se ne smijete dodirnuti.

8. Tražite skriveno blago

Svatko u jednoj sobi može sakriti neki predmet, pa zamijenite prostorije i bacite se u potragu dok ga ne pronađete. Možda vam rekvizit može biti čokolada, pa ju onaj tko ju pronađe može pojesti sam. Osmislite i nagrade za one koji pritom učine što manje nereda, a posebno one koji će i pospremiti za sobom.

9. Igrajte društvene igre

Kućni turnir u igranju karata, Monopolyju ili Čovječe ne ljuti se, ne samo da spašava od dosade dok vani pada kiša, nego je prilika za puno smijeha i zabave. Organizirajte se tako da igrate u parovima, pa pobjednici igraju s pobjednikom drugog para…

10. Oslikajte jedan zid

Ako niste odlučili zaista oslikati zid u sobi i nije vam važno kako će izgledati, prije toga nabavite veliku rolu papira koji možete pričvrstiti na zid s malo selotejpa. Dajte djeci bojice i pridružite im se. Ono što naslikate možete i ostaviti na zidu do nove prilike za slikanje, kad uradak možete spremiti za uspomenu.

11. Karaoke i ples

Mališani obožavaju pjevanje i imitacije. Dopustite im da zavire u vaš ormar i posude nešto da bi se kostimirali, pa pripremite mikrofon i pred vama je bezbroj mogućnosti: Pjevajte, plešite, nasmijavajte jedni druge, odnosno radite sve što vas veseli.

12. Izradite nakit ili ukrase

Potrebno je nabaviti nešto materijala iz trgovina koje prodaju materijal za hobi i pustiti mašti na volju: Možete s djecom napraviti nakit koji će pokloniti bakama, ili ukrase za bor, za proslavu Nove godine. Potičite ih da budu maštoviti, ali i da razmisle o oblicima i bojama koje će koristiti, donosi portal PureWow.com.

13. Zaigrajte balono-badminton

Ako u kući ne možete dopustiti igranje badmintona da se nešto ne razbije, možda ga djeca mogu odigrati s – balonima. Bitno je udaljiti malo kuhinjski stol od onog što se može razbiti, a poanta je u tome da igrač pronađe taktiku kojom će balon prebaciti preko mreže, dok ga drugi treba dočekati i rukom usmjeriti nazad.

14. Iskoristite priliku za učenje

Možda ste već razmišljali o tome da izađete s djetetom u restoran, na neku radionicu, ili ga želite povesti na put avionom, što još nije doživjelo? Organizirajte 'restoran' kod kuće, tako da jedan roditelj glumi konobara, a drugi je zajedno s djetetom gost. Na sličan način možete se igrati i putovanja avionom. Tako pomalo možete učiti dijete pravilima ponašanja.

15. Igre slova, zagonetke, pogađanja

Za sve ovo vam ne trebaju nikakvi rekviziti, dovoljno je smisliti osnovna pravila i uživati u igri. Na primjer, možda vi i dijete možete smišljati riječi na neko slovo (usput ga možete učiti što koja riječ znači, što je korisno za razvoj njegovih komunikacijskih vještina), možete se igrati tako da jedna osoba kaže neki predmet, a druga mora reći koje je boje, ili što ga obilježava (na primjer: čaša – prozirno, mokro). Ili možete sakriti neki predmet u ruku, a dijete treba pogađati o čemu se radi tako da vam postavlja pitanja o njemu, s kojima ćete odgovarati sa da ili ne.



