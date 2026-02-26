Evo kada mobitel najviše zrači, a kada najmanje i zašto ga nije dobro nositi u hlačama

Stručnjaci ističu da količina zračenja koju mobitel emitira nije stalna, ona ovisi o uvjetima u kojima se uređaj koristi. Upravo zato važno je razumjeti kada mobitel 'radi punom snagom', a kada je emisija minimalna, kao i zašto se preporučuje da ga ne nosimo stalno u džepu hlača.

Kada mobitel najviše zrači?

Mobitel najviše zrači u trenucima kada mora 'raditi jače' kako bi uspostavio ili održao vezu s mrežom. To se događa u nekoliko situacija:

1. Tijekom poziva

Prilikom uspostavljanja poziva razina zračenja naglo raste jer uređaj traži i stabilizira signal s baznom stanicom. Zračenje je posebno izraženo u prvim sekundama poziva.

2. Kada je signal slab

U podrumima, liftovima, garažama, vlakovima ili na udaljenim lokacijama s lošom pokrivenošću signalom, mobitel pojačava snagu odašiljanja kako bi 'uhvatio' mrežu. Što je signal slabiji, to uređaj emitira jače zračenje.

3. Tijekom prijenosa podataka

Streaming videa, video pozivi, skidanje većih datoteka i korištenje mobilnog interneta povećavaju aktivnost antene, a time i razinu zračenja.

4. Kada je uključen mobilni internet i Wi-Fi istovremeno

Iako pojedinačno ne moraju emitirati maksimalnu snagu, stalna komunikacija s mrežama znači kontinuirano, nisko do umjereno zračenje.

Kada mobitel najmanje zrači?

1. U zrakoplovnom načinu rada

U 'airplane modu' isključene su mobilne, Wi-Fi i Bluetooth veze, što znači da uređaj praktički ne odašilje signal.

2. Kada je signal jak

Na otvorenom prostoru ili u gradu s dobrom pokrivenošću mrežom mobitel koristi manju snagu za komunikaciju s baznom stanicom.

3. Kada se ne koristi aktivno

Ako je ekran ugašen i nema prijenosa podataka, uređaj povremeno komunicira s mrežom, ali razina zračenja je znatno niža nego tijekom poziva ili surfanja.

Zašto nije dobro nositi mobitel u hlačama?

Iako znanstvena zajednica i dalje istražuje dugoročne učinke elektromagnetskog zračenja koje mobiteli odašilju, postoje dobri razlozi za oprez kada ih nosimo neposredno uz tijelo. Jedno nedavno široko objavljeno istraživanje („umbrella review“ i meta-analiza) sugerira da izloženost elektromagnetskom polju (EMF), osobito onom koje emitiraju mobiteli i Wi-Fi uređaji, može negativno utjecati na kvalitetu sperme, uključujući smanjenu pokretljivost i životnost spermija, iako su potrebna daljnja istraživanja za potvrdu uzročnosti u svakodnevnim uvjetima.

Foto: 123RF

Nošenje mobitela u džepu hlača znači da je uređaj neposredno uz reproduktivne organe. Takva blizina može povećati rizik od izloženosti zračenju upravo tamo gdje su tkiva i stanice posebno osjetljivi.

Osim toga, čak i kada ne telefoniramo, mobitel periodično komunicira s mrežom, radi primanja obavijesti, sinkronizacije aplikacija ili nadogradnji, što znači da tijelo može biti izloženo niskim razinama zračenja satima. U takvim slučajevima mobitel neprestano odašilje i prima signale, iako u manjoj mjeri nego tijekom poziva ili intenzivnih podataka.

Kako smanjiti izloženost?

Koristite slušalice ili zvučnik tijekom razgovora.

Ne nosite mobitel stalno uz tijelo, radije ga držite u torbi ili jakni.

Izbjegavajte duge razgovore u područjima slabog signala.

Noću uključite zrakoplovni način rada ili uređaj odložite dalje od kreveta.