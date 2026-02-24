Ovo je najzdravije zimsko voće i povrće koje nas štiti od bolesti

Zima donosi sezonsko voće i povrće bogato hranjivim tvarima koje jačaju zdravlje i energiju. Ove namirnice daju važne vitamine, minerale i bogat okus jelima. Konzumiranje sezonskog osigurava maksimalne okuse i koristi za zdravlje
U nastavku pogledajte 30 najzdravijeg zimskog voća i povrća.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
CIKLA Cikla je bogata vlaknima, folatom i antioksidansima, što pomaže zdravlju srca i izdržljivosti. Može se peći, kuhati na pari ili jesti sirova u salatama. Redovita konzumacija može poboljšati cirkulaciju i smanjiti upale. Osim toga, cikla podržava detoksikaciju jetre i energiju organizma.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PROKULICA Prokulice nalikuju malim glavicama kupusa i izvrsne su kao zimski prilog. Bogate su vitaminom K, vlaknima i antioksidansima koji pomažu zdravlju srca i kostiju. Mogu se peći, kuhati na pari ili koristiti u varivima. Redovita konzumacija može podržati imunološki sustav i probavu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BUTTERNUT TIKVA Tikva je bogata vlaknima i beta-karotenom, koji se u tijelu pretvara u vitamin A, važan za vid, imunitet i opće zdravlje. Može se peći, kuhati u pire ili dodavati juhama za toplinu i okus. Također sadrži antioksidanse koji pomažu u zaštiti stanica. Idealna je kao zimska hrana koja grije i hrani tijelo.
| Foto: nadiasphoto
MRKVA Mrkva je bogata vlaknima, beta-karotenom i zaštitnim spojevima koji mogu podržati zdravlje srca smanjenjem kolesterola. Može se jesti sirova, pečena ili u juhama i varivima. Redovita konzumacija pomaže zdravlju očiju i imunološkom sustavu. Također doprinosi zdravlju kože i probavi.
| Foto: 123RF
CVJETAČA Cvjetača dolazi u bijeloj, zelenoj ili ljubičastoj varijanti i vrlo je hranjiva, s tvarima koje podržavaju zdravlje srca i kolin koji pomaže pamćenju. Može se peći, kuhati na pari ili koristiti kao niskougljikohidratna zamjena za rižu. Redovita konzumacija doprinosi probavnom zdravlju i jačanju imuniteta.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
CELER KORIJEN Celer korijen je povrće povezano s celerom, bogato vlaknima koja podržavaju probavu i zdravlje crijeva. Sadrži visok udio vitamina C, koji jača imunitet, kožu i zacjeljivanje rana. Može se kuhati, peći ili koristiti u juhama i varivima. Ima blag, orašasti okus koji dobro pristaje s raznim jelima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CELER Celer je moćan izvor antioksidansa, s više od osam zaštitnih spojeva po stabljici. Može poboljšati zdravlje srca i smanjiti dugoročni rizik od bolesti. Osim toga, celer je niskokaloričan i može se jesti sirov u salatama ili kuhati u juhama. Njegova konzumacija doprinosi i boljoj hidrataciji organizma.
| Foto: 3 14:07:05
KESTEN Kesten ima sladak okus i nizak udio masti, što ga razlikuje od drugih orašastih plodova. Bogat je luteinom, zeaksantinom i antioksidansima poput galne kiseline, koji podupiru zdravlje očiju i srca. Može se peći ili dodavati u variva i deserte. Kesten je također izvor energije i vlakana.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CIKORIJA Cikorija sadrži polifenole, biljne spojeve koji štite organizam i djeluju kao prebiotici, hraneći korisne bakterije u crijevima. Može se jesti sirov u salatama ili pirjati s maslinovim uljem. Redovita konzumacija podržava probavu i zdravlje jetre. Ima lagano gorak okus koji obogaćuje jela.
| Foto: DREAMSTIME
BRUSNICA Brusnice su bogate antioksidansima i mogu pomoći u prevenciji urinarnih infekcija, podržavaju zdravlje srca i pomažu u liječenju gastričnih problema. Mogu se dodavati svježe u smoothieje ili pripremati kao kiselkasti umak. Također pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Redovita konzumacija doprinosi imunološkom zdravlju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
HREN Hren je poznat po svojim svojstvima jačanja imuniteta i dodaje jelima ljutinu i pikantnost. Može se ribati svjež preko mesa ili miješati u umake. Također podržava probavu i cirkulaciju. Tradicionalno se koristi i kao prirodni antiseptik u prehrani.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
JERUZALEMSKA ARTIČOKA Jeruzalemska artičoka bogata je kalijem i inulinom, što podržava metabolizam i zdravu razinu krvnog tlaka. Može se peći, pirjati ili dodavati juhama. Također pomaže probavi i zdravlju crijeva. Njene gomolje karakterizira blagi orašasti okus.
| Foto: 123RF
KELJ Kelj je lisnato zeleno povrće bogato hranjivim tvarima, s tvarima koje podržavaju zdravlje srca i mogu imati antidepresivne učinke. Može se jesti sirov u salatama, pirjan ili pečen. Sadrži vitamine A, C i K te antioksidanse. Redovita konzumacija podržava imunitet i zdravlje kostiju.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
KORABA Koraba je bogata vlaknima i vitaminom C, što podržava imunološki sustav. Može se jesti sirova u salatama ili kuhati u juhama i varivima. Ima blag, sladak okus koji dobro pristaje uz razna jela. Redovita konzumacija doprinosi probavnom zdravlju i detoksikaciji.
| Foto: Thinkstock
PORILUK Poriluk je bogat esencijalnim nutrijentima, uključujući vitamine A, C i K. Sadrži antioksidanse poput kaempferola, koji može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Može se kuhati u juhama, varivima ili pirjati. Njegova konzumacija podržava zdravlje srca i probavni sustav.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GLJIVE Zima je sezona gljiva, koje su prirodni izvor vitamina D, važnog za zdravlje kostiju i imunitet. Mogu se pirjati, peći ili dodavati juhama, varivima i salatama. Gljive također sadrže minerale poput selena i kalija. Redovita konzumacija podržava opće zdravlje i energiju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PASTRNJAK Pastrnjak je bogat vlaknima, što pomaže probavnom zdravlju i podržava stanja poput refluksa i divertikulitisa. Može se peći, kuhati u pireu ili dodavati juhama. Ima sladak, orašasti okus koji dobro pristaje zimskim jelima. Također doprinosi jačanju imuniteta.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KRUŠKE Kruške su bogate vlaknima, vitaminom C i antioksidansima, što podržava zdravlje srca i probavu. Mogu se jesti svježe, pečene ili dodavati u salate. Redovita konzumacija doprinosi hidrataciji i ravnoteži šećera u krvi. Također imaju blagotvoran učinak na kožu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NAR Nar je bogat antioksidansima koji štite stanice od oštećenja. Redovita konzumacija može podržati zdravlje srca i smanjiti upale. Sjeme se može dodavati u jogurt, salate ili smoothieje. Također ima pozitivne učinke na probavu i imunološki sustav.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KRUMPIR Krumpir je dugotrajna zimska namirnica bogata vlaknima, vitaminom C, B vitaminima i kalijem, što podržava krvni tlak i funkciju živaca. Može se peći, kuhati ili napraviti pire. Također sadrži antioksidanse i minerale koji jačaju imunitet. Jednostavan je i svestran u pripremi jela.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
CRVENI KUPUS Crveni kupus bogat je vlaknima, vitaminom C i antioksidansima, što podržava probavu i imunitet. Može se jesti sirov u salatama ili kuhati kao prilog. Redovita konzumacija pomaže u zaštiti stanica i smanjenju upalnih procesa. Njegova boja dolazi od snažnih flavonoida koji djeluju kao antioksidansi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RUTABAGA Rutabaga je otporna na mraz i slatkog okusa, bogata vitaminom C. Idealna je za variva i može se dugo čuvati. Može se kuhati, peći ili napraviti pire. Redovita konzumacija podržava imunitet i zdravlje kostiju.
| Foto: 123RF
KUPUS SAVOJ Savoj kupus bogat je vitaminom C i biljnim spojevima koji podržavaju zdravlje mozga i sintezu kolagena, korisnu za kožu i zglobove. Može se pirjati, kuhati na pari ili dodavati u wok jela. Redovita konzumacija jača imunitet i podržava probavu. Ima nježan, sladak okus.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ŠPINAT Špinat je lisnato zeleno povrće bogato vitaminima C i E, željezom, kalcijem i antioksidansima. Podržava imunitet, zdravlje kostiju i krvne stanice. Može se jesti sirov u salatama ili kuhati u juhama i varivima. Redovita konzumacija doprinosi općem zdravlju i energiji.
| Foto: Freepik
SLATKI KRUMPIR Slatki krumpir bogat je karotenoidima koji se pretvaraju u vitamin A, podržavajući imunitet, zdravlje očiju i probavu. Može se peći, kuhati u pireu ili dodavati juhama. Također sadrži antioksidanse i vlakna. Redovita konzumacija doprinosi zdravlju srca i ravnoteži šećera u krvi.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
BLITVA Blitva je lisnato povrće bogato vitaminom K, magnezijem i vitaminom C. Podržava zdravlje kostiju i može smanjiti rizik od prijeloma. Može se pirjati, kuhati na pari ili dodavati juhama. Redovita konzumacija doprinosi zdravlju srca i probavi.
| Foto: DREAMSTIME
MANDARINE Ovaj zimski citrus bogat je vitaminima A, C i B6. Biljni spojevi u mandarini podržavaju zdravlje mozga i mogu smanjiti rizik od dijabetesa i srčanih bolesti. Mogu se jesti svježe ili dodavati u salate. Također pomažu u jačanju imuniteta i probavi.
| Foto: Pawel (lxix) Gubernat
REPA Repa je bogata glukozinolatima i luteinom, što podržava zdravlje očiju. Može se peći, kuhati u pireu ili dodavati varivima. Sadrži i antioksidanse koji štite stanice od oštećenja. Redovita konzumacija doprinosi imunološkom zdravlju i probavi.
| Foto: DREAMSTIME
ORASI Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama i polifenolima, što podržava zdravlje mozga i raspoloženje. Sadrže vitamin E, koji može smanjiti kognitivni pad. Mogu se jesti kao snack ili dodavati u salate i deserte. Redovita konzumacija doprinosi zdravlju srca i mozga.
| Foto: Dreamstime/ilustracija
POTOČARKA Potočarka je bogata glukozinolatima, polifenolima i beta-karotenom, što podržava zdravlje krvnih žila, smanjuje upale i jača imunitet. Može se dodavati svježa u salate, sendviče ili smoothieje za pikantan okus. Redovita konzumacija podržava probavu i opće zdravlje.
| Foto: PROFIMEDIA