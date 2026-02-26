Pijete kavu na prazan želudac? Liječnici upozoravaju na moguće ogromne posljedice...

Ipak, dok uživate u prvim gutljajima, stručnjaci postavljaju važno pitanje: činite li to na prazan želudac? Iako se čini kao bezazlena navika, gastroenterolozi i znanstvena istraživanja upozoravaju da bi takva praksa mogla imati niz negativnih posljedica za vaše zdravlje.

POGLEDAJ VIDEO: Labin: Umirovljena Marica Licul crta na kavi

Pokretanje videa... 04:27 Labin: Umirovljena Marica Licul crta na kavi | Video: 24sata/pixsell

Agresija na želudac: Kiselina i probavne smetnje

Kava je po prirodi kiseli napitak koji stimulira proizvodnju želučane kiseline. Kada je pijete prije doručka, ta klorovodična kiselina nema hranu koju bi mogla razgraditi, pa umjesto toga može izravno iritirati osjetljivu sluznicu želuca. Posljedice se mogu osjetiti gotovo odmah u obliku neugodne žgaravice, osjećaja pečenja ili čak mučnine. Kofein dodatno pogoršava situaciju jer opušta donji ezofagealni sfinkter, mišićni prsten koji sprječava povratak kiseline iz želuca u jednjak. To otvara put za gastroezofagealni refluks, kronično stanje koje uzrokuje čestu žgaravicu.

Dugoročno, neprestana iritacija sluznice može dovesti do upale, poznate kao gastritis, a u težim slučajevima čak i do razvoja čira na želucu. Osobe koje već pate od sindroma iritabilnog crijeva ili imaju osjetljivu probavu mogu iskusiti i druge simptome poput nadutosti, grčeva i proljeva, jer kofein potiče i ubrzava rad crijeva.

Hormonski udar: Kava i kortizol

Osim probavnog sustava, kava na prazan želudac izravno utječe i na naš hormonalni sustav. Glavni akter u ovoj priči je kortizol, poznatiji kao hormon stresa. Naše tijelo prirodno proizvodi najviše kortizola u satima nakon buđenja kako bi nas razbudilo i pripremilo za dan. Međutim, kofein djeluje kao dodatni stimulans za njegovo lučenje.

Kada popijete kavu odmah ujutro, u vrijeme kada je razina kortizola već na vrhuncu, dolazi do pretjerane stimulacije. To može izazvati osjećaj nervoze, tjeskobe, ubrzanog rada srca, pa čak i drhtavice. Iako redoviti konzumenti s vremenom razviju određenu toleranciju, ovaj dvostruki udar kortizola može poremetiti prirodni ritam tijela. Prekomjerna razina ovog hormona tijekom duljeg razdoblja povezuje se s problemima poput poremećaja metabolizma, lošije kvalitete sna i povišenog krvnog tlaka.

Šećer u krvi i zamka 'brze energije'

Jedan od manje poznatih učinaka jutarnje kave prije obroka jest njezin utjecaj na regulaciju šećera u krvi. Istraživanja su pokazala da konzumacija crne kave na prazan želudac, osobito nakon loše prospavane noći, može značajno smanjiti sposobnost tijela da učinkovito upravlja glukozom. Kada nakon takve kave napokon pojedete doručak, razina šećera u krvi može skočiti znatno više nego inače.

Foto: 123RF

Bez hrane u želucu koja bi usporila probavu, kofein se apsorbira iznimno brzo. To dovodi do naglog porasta energije, no jednako tako i do naglog pada energije. Takve oscilacije ne utječu samo na razinu energije, već mogu uzrokovati i umor, glad i razdražljivost kasnije tijekom dana, stvarajući začarani krug u kojem posežete za novom šalicom kave kako biste se 'podignuli'.

Kako pametno uživati u jutarnjoj kavi

Dobra vijest je da se ne morate odreći svog omiljenog napitka. Ključ je u promjeni redoslijeda. Gastroenterolozi savjetuju da se pridržavate jednostavnog pravila: prvo hrana, onda kava. Uravnotežen doručak bogat proteinima, vlaknima i zdravim mastima, poput jaja, zobenih pahuljica ili grčkog jogurta, stvorit će zaštitni sloj na sluznici želuca i usporiti apsorpciju kofeina.

Također je korisno dan započeti čašom vode kako biste rehidrirali tijelo nakon noći. Ako ste posebno osjetljivi, razmislite o tamnije prženoj kavi, koja često sadrži manje kiseline, ili dodajte malo mlijeka ili biljnog napitka kako biste ublažili njezin učinak. Optimalno vrijeme za prvu kavu, prema stručnjacima, jest između 9:30 i 11:30 sati, kada prirodna razina kortizola počne opadati, a tijelu je zaista potreban poticaj.